 ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Попередня сума збитків Державному бюджету становить понад 15 мільйонів гривень.
Зараз ДБР проводить 10 обшуків в органах ДФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Уже виявлені документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.
Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).
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Схема орехов, янтаря + добыча, древесины + добыча...... Сажать и сажать..... А кто то тюрьмы сокращать собирается.....
Два роки тому, за рахунок монополізації "ринку", (по слухам вінницьких) закупівельні ціни на горіхи знизили вдвічі, що привело до надприбутків .
А зараз іде рейдерське захоплення халявного потоку грошей, ліцами нової морди!
Це дуже добрий потік грошей, особливо з урахуванням що після минулого "рАзоблАчєнія" закупівельні ціни знизили вдвічі!
Я только не помню из какого количества добывается один грам. Скорее всего из сотен килограмм.
Не веришь, поищи в справочниках.
Шо они там экспортируют?
Мне за один орех заплатили 5 000 !
Даже день нагибаться.
(под незапланированныи))) обвалом могут быть...долбо...)
Доходить до того що треба буде віддавати туалетний папір після використування.
но орехи в 2019 г. покупали максимум 15 грн
осталось не проданых 60 кг.ни кому не нужны
и не только у меня
организуйте закупку и экспорт
вот это успех
а так просто рук в воду
Наркоту - можно.