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Все про:експорт (171) ДФС (2387) горіхи (11) ДБР (830)

 ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн. ФОТО

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему групи осіб за участю Державної фіскальної служби, які незаконно організували експорт волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Попередня сума збитків Державному бюджету становить понад 15 мільйонів гривень.

Зараз ДБР проводить 10 обшуків в органах ДФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Уже виявлені документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн 01
ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн 02

Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173038
 
 
 Топ коментарі
 
Это те же орехи, которые СБУ разоблачила несколько лет назад? ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 9781
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Но никак не выявит преступную схему импорта газа.
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Вішати,, вішати й вішати.......... Офігенна буде для для держбюджету економія.
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Ой сколько у вас работы.....
Схема орехов, янтаря + добыча, древесины + добыча...... Сажать и сажать..... А кто то тюрьмы сокращать собирается.....
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Вішати,, вішати й вішати.......... Офігенна буде для для держбюджету економія.
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Та це потоки госпІдорів змінюють!
Два роки тому, за рахунок монополізації "ринку", (по слухам вінницьких) закупівельні ціни на горіхи знизили вдвічі, що привело до надприбутків .
А зараз іде рейдерське захоплення халявного потоку грошей, ліцами нової морди!
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Садить и еще раз садить-- без дебильных залогов и с арестом майна до третьего колена ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 8678
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так всех под личное обязательство отпустят))
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Но никак не выявит преступную схему импорта газа.
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А чому тільки газу? А наркотики а ліки а бурштин а ліс а пісок...а а а а а а???
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"Борються" - самі з собою "борються" а результатів як не було так і немає! А вони все "борються" хохлам на радість!!!
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Та ніхто ні з ким не бореться! Це на старі потоки грошей. приходять нові госпІдори! ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 2081
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З Греції. Там все є. (с) І назва горіхів на це натякає.
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Все є в "Принципі", мережі магазинів в Кам"янці. (з онехдоту)
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Корупція була і буде, а дурні повірили зебілам, що ті подолають корупцію.
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Это те же орехи, которые СБУ разоблачила несколько лет назад?
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Тоді "рАзоблАчєнія" були (по слухам) на користь вінницьких, тепер "рАзоблАчєнія" само собою, на користь криворізьких...
Це дуже добрий потік грошей, особливо з урахуванням що після минулого "рАзоблАчєнія" закупівельні ціни знизили вдвічі!
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Чого? Горіхи підпорядковуються центральному апарату? А на кому же тоді серйозні справи?
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Експортували коксові горіхи а навзамін ввозили во-Лоські. На ці два відсотки й жили.
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Следующий успех - разгром гороховой мафии. ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 4789
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канхветы шоколадного петрика залишились без горішків. яке горе
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В кондитерці, в основному використовують інші види горіхів. Так що радості для ЗЕбілів в цій новині мало.
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эти орехи ввозят исключительно для использования в кондитерском производстве.
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Грецкие орехи ещё перерабатывают на высококачественное масло из которого добывают розовое масло. А вот жмых точно используют в кондитерке.
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Та Толя шо ты гонишь? Из орехов розовое масло?
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Да, можешь себе представить!
Я только не помню из какого количества добывается один грам. Скорее всего из сотен килограмм.
Не веришь, поищи в справочниках.
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Не понял ,Нефедов же заявлял что обортней в погонах нет ,все уже новое .... ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 501.... алё ,что это за дела ?
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В этом сезоне орехи вообще ничего не стоят и их никто не собирал.
Шо они там экспортируют?
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Я даже заплатил 500 грн человеку, который срезал мне орех, который затенял грядки с зеленью.
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Ну ты и жмот!
Мне за один орех заплатили 5 000 !
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Ну, не всем же везёт срезать орехи во дворе у фирташа!
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Если бы это было во дворе у Фирташа, в сумме было бы на два ноля больше!..
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Анне Степановне запрещено раздавать такие суммы без согласования
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Так эти схемы давно уже показал Саакашвили. Поэтому не ГБР их "выявили".
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Ущерб бюджету - 15 млн./ Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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ой...а сколько стоят орехи.?.. ну... сколько ж надо тонн орехов... на 15 млн?
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6 000 $ (150 000грн) тонна в очищенном виде на границе (целыми примерно 2,5 тонны)
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вау! красота
(под незапланированныи))) обвалом могут быть...долбо...)
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минимум один точно. сам сварщик. он не к корзине побежал в панике, а к ограждению края арены. так с ней и ушёл.
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Позор на всю страну!!! Идиоты !.За экспорт надо платить налоги.Орехов.Куда мы катимся?.Как не стыдно Зеленскому?.Это борьба с украинскими бабушками и дедушками,которые не знают куда деть эти вонючие орехи.Ещё худшая беда с мёдом.Украина затоварена орехами и мёдом.Барыгам всё равно.Власти всё равно.Сегодня Зеленский у Прмпео выпрашивал для ахметки квоты на металл.Медовый месяц кончился?Можно драть с украинцев 5шкур?.Любой экспорт надо поощрять,тем более ,который кормит самозанятых.Просто не укладывается в голове вся аморальность карательных органов.
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Ореховые белки снова в строю.Саакашвили сообщите.
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Белку надо в глаз бить, чтобы шкурку не испортить...
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Дожились,перевозка відвалу із Мужіївського золотого рудника не являється контробандою а горіхи вбивають єкономіку України.
Доходить до того що треба буде віддавати туалетний папір після використування.
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не знаю что они нашли
но орехи в 2019 г. покупали максимум 15 грн
осталось не проданых 60 кг.ни кому не нужны
и не только у меня
организуйте закупку и экспорт
вот это успех
а так просто рук в воду
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Орехи и сигареты- нельзя!
Наркоту - можно.

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Це всьо фігня малята показуха горіхи років так зо три вже срумхали ..ця тема вже змусолена всьо вже украдено до вас позно..і ні фіга немає ніяких документів та і не може їх бути ..телепні пшик ..даже до суда не дійде бензи зря палили..
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