EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  10378  19
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2743) Київ (6902) смерть (3800)

 ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти. ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва вантажний автомобіль збив на смерть жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Як вдалося дізнатися, водій вантажівки ЗІЛ, завантаженої піском, рухався вулицею Жолудєва від проспекту Корольова в напрямку вулиці Симиренка. З нез'ясованих причин керманич не побачив жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Як наслідок, вантажівка збила жінку і поїхала далі. Авто зупинили небайдужі автомобілісти вже на виїзді на вулицю Симиренка.

Зазначається, що для 45-річної жінки наїзд був фатальним - вона загинула, і медики лише констатували смерть.

Також дивіться: Водій у Києві насмерть збив молодого хлопця і втік. ФОТОрепортаж

На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 01

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 02
ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 03
ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 04

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173031
 
 
 Топ коментарі
 
а кем надо быть, чтобы лежачие полицейские переехать и не заметить пешехода? это на какой скорости зил с песком перепрыгивал лежачих полицейских??
 показати весь коментар
 
це в Європі водії, а внас дурбелики, які за кіло сала права придбали
 показати весь коментар
 
Убожище радянського автопрому далі мстить за образу, що більш їх не рахують за авто, а так - капсула смерті.
І водій - дятел. Як можна не бачити пішоходу, коли лежачий перед зеброю. Чи так тряхонуло, що очі замулились?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
У нас ещё есть куча пешеходов которая летит и не смотрит по сторонам, бо ЗИЛ не заметить ещё надо уметь. Земля пухом.
 показати весь коментар
 
 
а кем надо быть, чтобы лежачие полицейские переехать и не заметить пешехода? это на какой скорости зил с песком перепрыгивал лежачих полицейских??
 показати весь коментар
 
 
тут нет, но водителя все-равно будут судить
такое уж это занятие - сел за руль, значит помни - в любой момент может случиться беда, которая сломает твою жизнь навсегда
 показати весь коментар
 
 
Коли деяким пішоходам кажеш що треба переконатися чи тебе побачив водій і він зупинився, аж тоді можна переходити дорогу, то вони відповідають що вони на пішоходному переході і вони в будь якому разі праві.
 показати весь коментар
 
 
в нормальных странах они прави. а у диких обезян - раздлайся море какашка на машине едет.
 показати весь коментар
 
 
Убожище радянського автопрому далі мстить за образу, що більш їх не рахують за авто, а так - капсула смерті.
І водій - дятел. Як можна не бачити пішоходу, коли лежачий перед зеброю. Чи так тряхонуло, що очі замулились?
 показати весь коментар
 
 
це в Європі водії, а внас дурбелики, які за кіло сала права придбали
 показати весь коментар
 
 
т.е. он не почувствовал удара и поехал дальше? он не смотрел в зеркала..что там (кто там) ?
нет! так не пойдет! он не мог не почувствовать и не увидеть уже лежащую сбитую...
т.е он преднамерено уходил с места преступления... подонок!
 показати весь коментар
 
 
Про померлих поганого не кажуть,скажу ЩЕ живим :ПІДІЙШОВ ДО ПЕРЕХОДУ- ПОДИВИСЬ НА ЛІВО****, ДОЙШОВ ДО СЕРЕДИНИ - ПОДИВИСЬ НА ПРАВО**** Це в дитячому садочку вчили.
 показати весь коментар
 
 
после покупки авто стал значительно внимательнее переходить дорогу.....
 показати весь коментар
 
 
У нас ніхто на переходах нікуди не дивиться , ніхто головою не крутить , не дригажться , спокійно собі йдуть бо знають з дитинства - кожна автівка встане та почекає коли ти перейдешь той перехід
 показати весь коментар
 
 
До речі на переходах зразу ж видно земляка з Украіни та взагалі з СНД всі шугані та нервови
 показати весь коментар
 
 
ПДР 4. Обов'язки і права пішоходів

4.14

Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
.....
 показати весь коментар
 
Попал водятел. На нем сейчас все статистику себе подправят, и гаишники, и прокуратура, и суд.
 показати весь коментар
 
 
Плять ну дауни ! Такє ***** враження що більшість іздюків не знають взагалі що то за пешехідний перехід та зебра , душать ціх пешеходів кожен день (!) в автошколі там чомусь вчать , чи посвідчення тупо купують ?
 показати весь коментар
 
 
ПДР ст.4.14. Пішоходам забороняється:а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху

ст.4.16. Пішохід має право:а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора

Між має право і забороняється є дуже велика різниця ціна якій власне життя
 показати весь коментар
 
И опять светофор все решает. Нерегулируемый переход убивает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору