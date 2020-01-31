 ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти. ФОТОрепортаж

Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.
Як вдалося дізнатися, водій вантажівки ЗІЛ, завантаженої піском, рухався вулицею Жолудєва від проспекту Корольова в напрямку вулиці Симиренка. З нез'ясованих причин керманич не побачив жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Як наслідок, вантажівка збила жінку і поїхала далі. Авто зупинили небайдужі автомобілісти вже на виїзді на вулицю Симиренка.
Зазначається, що для 45-річної жінки наїзд був фатальним - вона загинула, і медики лише констатували смерть.
На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.
много ты тут заметишь?
такое уж это занятие - сел за руль, значит помни - в любой момент может случиться беда, которая сломает твою жизнь навсегда
І водій - дятел. Як можна не бачити пішоходу, коли лежачий перед зеброю. Чи так тряхонуло, що очі замулились?
нет! так не пойдет! он не мог не почувствовать и не увидеть уже лежащую сбитую...
т.е он преднамерено уходил с места преступления... подонок!
4.14
Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
.....
ст.4.16. Пішохід має право:а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора
Між має право і забороняється є дуже велика різниця ціна якій власне життя