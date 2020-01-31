 В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Учасники зустрічі обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті Міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти.

На засіданні робочої групи були присутні: міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники для більш оперативного вирішення питань, представники Офісу Генерального прокурора, Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства оборони.

Як зазначила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, надання відомству функції пошуку безвісти зниклих є одним із пріоритетів. За її словами, Міністерство ініціювало внесення змін до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп.

Зі свого боку координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.

"Я бачив попередній склад Комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи", – зауважив він.

Також на засіданні робочої групи обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам після звільнення.

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