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 Політика України, Суспільство
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Все про:заручник (712) Донбас (13177) зниклий безвісти (9) Офіс Президента (226) Коляда Оксана (33)

 В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі. ФОТО

В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Учасники зустрічі обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті Міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти.

На засіданні робочої групи були присутні: міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники для більш оперативного вирішення питань, представники Офісу Генерального прокурора, Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства оборони.

Як зазначила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, надання відомству функції пошуку безвісти зниклих є одним із пріоритетів. За її словами, Міністерство ініціювало внесення змін до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп.

Зі свого боку координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.

"Я бачив попередній склад Комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи", – зауважив він.

Також на засіданні робочої групи обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам після звільнення.

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В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі 01
В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172985
 
 
 Топ коментарі
 
"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - отметил он. Зе- фанаты , вам не стыдно ?
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В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе. ФОТО
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Тобто ті люди, які зникли в Криму не цікавлять.
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Кабздець...
Шість років війни... шість років за цим питанням працює купа Громадських та волонтерських організацій. Працюють і знаходять за народні і волонтерські кошти.
І тут виповзло оце незрозуліле...
Єй ЗЕбота ... поки ви туди то ми давно вже відтути...
Зніміть ссої кіпи... та надіньте як ваш бубочко презеШоломи...
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"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - отметил он. Зе- фанаты , вам не стыдно ?
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Обращатся к зе-фанатам всё равно, шо в пещеру орать - нет их тут.
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Надо вспомнить Петю , тогда убогие опять появятся с воплями "порохоботы!" В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі - Цензор.НЕТ 4101
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сколько дармоедов вместе(((((((((( только с окончанием войны вы многих найдете убитыми и зарытими бандитами русского мира
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В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе. ФОТО
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Тобто ті люди, які зникли в Криму не цікавлять.
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А чё нет отчёта,,СХЕМ",Ткача,Андрушко? Непорядок! Люстрацию не провели!,
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Зе шёл на выборы с меседжем освободить наших узников, а комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе создают только сейчас. Поворотливые. А потрох так и неудосужился создать что-то подобное, а ведь наших вывозили аж в кабарду как рабов и от власти с тех пор тишина. Поэтому не пишите, что потрошиная власть украинская - бо ей по-хер на людей было, есть и будет.
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Кабздець...
Шість років війни... шість років за цим питанням працює купа Громадських та волонтерських організацій. Працюють і знаходять за народні і волонтерські кошти.
І тут виповзло оце незрозуліле...
Єй ЗЕбота ... поки ви туди то ми давно вже відтути...
Зніміть ссої кіпи... та надіньте як ваш бубочко презеШоломи...
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Хорошое дело главное во время это придумали.
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Плохо что не пригласили корреспондентов ,,СХЕМ".Им надо в ОП ,рядом с охраной оборудовать круглосуточный пост,чтобы могли контролировать всех входящих и выходящих и срочно докладывать в Мацкву.Онлайн ,так сказать.
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Мелко копаешь. Зеля сам и докладывает. ***** напрямую.
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всего лиш очередная попытка показать что они чтото делают.
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Забытая истина...Если хочешь гарантированно похоронить какое то дело-создай комиссию или комитет.Заболтают и забудут для чего были созданы.
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