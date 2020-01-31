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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:лікарня (265) вірус (138) будівництво (455) Ухань (2)

 4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У китайському місті Ухань, звідки почав поширення смертоносний коронавірус нового типу, триває будівництво нових лікарень "Хуошеншань" ​​і "Лейшеншань". Їх почали споруджувати всього кілька днів тому і планують закінчити будівництво вже в перших числах лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на People's Daily, China в твітері.

На наданому відео від 29 січня можна побачити, як будують госпіталь "Лейшеншань" ​​на 1600 пацієнтів, де до робіт залучено 4900 осіб і 1000 одиниць техніки.

За інформацією видання, будівництво іншого госпіталю "Хуошеншань" ​​на 1000 місць, яке почалося 24 січня, може закінчиться вже 2 лютого - на день раніше від спочатку запланованої дати. На опублікованих супутникових знімках від 29 січня видно, як просувається будівництво.

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4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус 01
4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус 02

4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус 03
4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус 04
4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус 05
4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус 06

Фото - Getty Images

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

На цей момент кількість жертв хвороби становить 213 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172982
 
   
 Топ коментарі
 
А у нас 15 лет строят больницу будущего для украинских детей, но никто так за это не сидит.
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В нормальной стране для коррупционеров есть только одна причина не сидеть - он был расстрелян!
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На киностудии "95 квартал" - в масштабе 1:1 000 000 000!
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Конечно!

Скушать летучую мышку за 5 юаней и поймать короновирус, а потом строить госпиталя за неделю и терять десятки или сотни миллиардов долларов в экономике.

Как это по китайски 😟
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собсно, шо жрут рядовые украинцы, от летучей мыши далеко не улетело... Только при этом никто ниче не строит да и медицина (в отличие от китаёз) в глубокой опе. Да и всё в целом в глубокой опе
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Что жрешь ты не знаю,

Я спрашиваю халяльное сало и кашерный самогон ,- так батюшка рекомендует 😀
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у кацапов есть ещё оспа, чума и прочая дрянь ...
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А у нас 15 лет строят больницу будущего для украинских детей, но никто так за это не сидит.
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В нормальной стране для коррупционеров есть только одна причина не сидеть - он был расстрелян!
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Китай совсем не в лидерах рейтинга стран без коррупции, а такие пятилетки за три дня и совок умел выдавать. Лидеры стран без коррупции такое впрочем тоже так быстро не построят, хотя им и не надо - и так еды хватает чтобы еще и летучих мышей жрать.
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Совку до такой организованности какать и какать.
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Я тоже за расстрел всех причастных к непостройке Больницы будущего.
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У тебя нет будущего, поэтому иди на другие ветки, обсуждай свое зубожиння.
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Ну и? Отсортировываю убогую зубожилую биомассу, и отправляю, что бы не мешало.
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Самый популярный мемас по поводу этой стройки - это звонки из Берлина в Китай с просьбой выслать им рабочих. Там с 2006го строят аэропорт, но всё никак не могут закончить. При том, что денег туда влили - мама не горюй.
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Иди ты посиди, в туалете, сбрось давление! Ты деятель ,уев сколько кидал на строительство этой больницы когда был марафон поддержки? Сколько больным детям помог на операцию? Раненым на фронте?
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Клоун, скуяли кто-то должен от своих копеек выделять на больницы, когда Свинарчуки за неделю крали больше, чем стоит такая больница
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Немцы решают задачи головой, китайцы решают задачи количеством рабочих рук.

Ну, а у нас задачи решаются языком.
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За неделю ! Учитесь . Мост в Днепре 3 года ремонтируют .
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А зеуряд теж може організувати таке будівництво?
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На киностудии "95 квартал" - в масштабе 1:1 000 000 000!
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зеуряд може організувати шоу, шоб всі думали, шо там іде таке будівництво
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Там лиш можуть здриснути з України на дорогі курорти на період епідеії.
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Ali Hasan - да любая власть не сможет...

мы многое не можем сделать того, что могут китайцы...
https://youtu.be/AVUBVZmNG-4
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Они в турборежиме сами знаете что крутят, а не больницы строят
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Пока построят эпидемия закончится..По такому принципу вся Барабашка построена
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Достроят. Если до момента достройки так же дружно не слягут с вирусом.
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По неподтвержденым даным,в китае в день от вируса умирает около 1 тысячи, трупы просто сжигают
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А че так мало? Пока мильярд выкосит, замучаешься ждать!
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Уявляю як хворі будуть страждати від хвороби та ще й задихатимуться від запахів токсичних китайських будматеріалів. Але їм мабуть не звикати до такого.
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китайцы за год в своей стране построили 50 мостов!!!!!
а у нас только воровать умеют как спринтеры.
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Население Китая - 1.4 миллиарда человек, Украины 37 миллионов симок.
Делим 1400 на 37 получаем приблизительно 38.
50 мостов делим на 38 получаем 1.3 моста на Украину...
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А я думаю .що це нагла ******* з елементами пропоганди... от чоммусь не вірю . можливо є серед форумчан будівельники .то нехай поправлять.
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Это сендвич панели, любое здание возводится за две недели, только это отрава для человека та ещё.
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В яму проще и дешевле. Потом крест поставить, если будет кому.
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Ужас.. Это же сендвич-панели для складов и промзоны.. дышите -
оксид углерода
диоксид углерода
феноламмиак
Оксид азота
формальдегид бензоли
И главная отрава - стирол, а если пожар -это мгновенная смерть от двух вдохов..
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Немцы решают задачи головой, китайцы решают задачи количеством рабочих рук.

Ну, а у нас задачи решаются языком.
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Scharfe Fantasie!!!!Нет слов выразить восхищение успехам Китая в строительстве!!!
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Такое слаженную работу такого количества техники , такую организацию работ вижу первый раз в жизни , хотя строек повидал не мало в разных странах, .... ну а нам учиться,учиться ,и еще раз учиться ,особый респект прорабам,геодезистам,одно слово МОЛОДЦЫ
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