 4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на People's Daily, China в твітері.

На наданому відео від 29 січня можна побачити, як будують госпіталь "Лейшеншань" ​​на 1600 пацієнтів, де до робіт залучено 4900 осіб і 1000 одиниць техніки.

За інформацією видання, будівництво іншого госпіталю "Хуошеншань" ​​на 1000 місць, яке почалося 24 січня, може закінчиться вже 2 лютого - на день раніше від спочатку запланованої дати. На опублікованих супутникових знімках від 29 січня видно, як просувається будівництво.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

На цей момент кількість жертв хвороби становить 213 осіб.