 Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час Skype-наради Олени Зеленської з керівником Черкаської області Романом Боднаром ішлося про перебіг підготовки пілотного проєкту, який має на меті забезпечити в раціоні дітей достатню кількість молочних та кисломолочних продуктів.

Ідея проєкту виникла під час грудневого візиту Олени Зеленської до черкаських закладів освіти. Тоді дружина Президента спілкувалася з батьками школярів та взяла участь у круглому столі "Здорова школа" з головами об’єднаних територіальних громад, директорами сільських шкіл і представниками районного відділу освіти.

У багатьох європейських країнах діє програма "Склянка молока". Така практика свого часу існувала й у декількох регіонах України. Оскільки програма продемонструвала ефективність і позитивний вплив на здоров’я дітей, було запропоновано її відновити. Черкащина зголосилася стати пілотним регіоном для впровадження подібного проєкту та вже розпочала його розробку.

До зустрічі Олени Зеленської з головою Київської обласної державної адміністрації Олексієм Чернишовим приєдналася міністерка освіти і науки Ганна Новосад. Обговорювали ситуацію зі шкільною освітою в області в цілому, плани щодо будівництва нових шкіл та організації опорних, поточний стан системи шкільного харчування.

Серед актуальних проблем керівник Київської області наголосив, зокрема, на забезпеченні шкіл якісною водою. У підсумку домовилися приділити цьому питанню окрему увагу під час аудиту, який запланували провести для оцінки поточного стану та рівня задоволення шкільним харчуванням. За його результатами будуть визначені школи, які потребують першочергових дій, а також найкращі практики, які варто масштабувати на рівні області.

Крім того, торкнулися питання нестачі місць у дитячих садочках. Ганна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки наразі розглядає можливість для батьків малюків отримувати ваучери в приватні садочки, якщо у державних бракує місць.

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