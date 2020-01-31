 Водій у Києві насмерть збив молодого хлопця і втік. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Аварія трапилася близько 19:30.
За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу і його збив невідомий автомобіль. Такого висновку дійшли, з огляду на травми, які були характерні для наслідків ДТП. На жаль, пішохід помер до прибуття медиків.
Коли приїхали поліцейські, то другого учасника аварії – машини - не знайшли. Також немає і свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Де саме переходив дорогу загиблий - невідомо. Тіло лежало за 25 метрів від пішохідного переходу. Попередньо, автомобіль рухався вулицею Заболотного в бік Столичного шосе. Особа загиблого встановлена. Йому було близько 24 років.
Подробиці події встановлюються.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив
одних не видно (ну...не хочет народ носить светоотражающие полоски-повязки-жилеты) плюс гаджеты и наушники...и по фиг что вокруг...
другие мчатся, ничего не видя (то встречный слепит, то фонарь не горит, то фары не отрегулированы, то пешеход-привидение и может выскочить где захочет)
к чему это? а к тому что надо как-то думать хоть на пол минуты вперед, рассчитывая и на дурака за рулем и на такого же пешком...
(хоть долбо... по встречке и на скорости за 100 не даст никому шанса подумать)
Если водила делал больше 60 км/ч - виноваты оба: за пересечение дороги в неположенном месте, и за превышение скорости.
Если меньше - виноват пешеход.
У нас все давно свалили в пригороды
Неделями ездишь и оленей на дороге видишь чаще чем пешеходов
В городах всё зло