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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2743) смерть (3800)

 Водій у Києві насмерть збив молодого хлопця і втік. ФОТОрепортаж

У четвер, 30 січня, в Києві за адресою вулиця Академіка Заболотного, 219 сталася смертельна ДТП. Поблизу Тютюнової фабрики збили чоловіка. На жаль, від травм він помер на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 19:30.

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу і його збив невідомий автомобіль. Такого висновку дійшли, з огляду на травми, які були характерні для наслідків ДТП. На жаль, пішохід помер до прибуття медиків.

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Коли приїхали поліцейські, то другого учасника аварії – машини - не знайшли. Також немає і свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Де саме переходив дорогу загиблий - невідомо. Тіло лежало за 25 метрів від пішохідного переходу. Попередньо, автомобіль рухався вулицею Заболотного в бік Столичного шосе. Особа загиблого встановлена. Йому було близько 24 років.

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Подробиці події встановлюються.

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Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172952
 
   
 Топ коментарі
 
Нерегулируемые пешеходные переходы это зло. На одну смерть на светофоре приходится 20 смертей на нерегулируемом переходе.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив
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парня сбили не пешеходном переходе..... однозначно.... очень много быдла развелось на дорогах а полиция превратилась в статистов и не более.....
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Де там захисники токо козла на мерсі який збив жінку і вигріб піздюлей?
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Де там захисники токо козла на мерсі який збив жінку і вигріб піздюлей?
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25 м от пешнходного пнрехода - это значит он переходил в положеном мнсте, основная часть вины лежит на водителе!
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и как всегда в наушниках
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даже, если и безнаушников все равно ответсвеность за собственную жизнь никто не снимает, водитель может быть каким угодно неадекватным и даже пьяным /и конечно же виновным/, но каждый должен быть предельно внимателен пересекая проезжую часть и на пешеходном переходе тоже!
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жуть жутчайшая. но водитель - мудак крупнокалиберный! он не хомяка сбил, оставил человека и смылся. может, парню помочь еще можно было...а если нет, то что, тело можно было так бросить?!
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Нерегулируемые пешеходные переходы это зло. На одну смерть на светофоре приходится 20 смертей на нерегулируемом переходе.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив
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парня сбили не пешеходном переходе..... однозначно.... очень много быдла развелось на дорогах а полиция превратилась в статистов и не более.....
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Так это такое место возле табачки шо там венками должно быть усеяно. Там перейти нереально. А светофор бы все решил
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К тому же переходы находятся в конце спуска с горы, первый вообще не освещается и если про него не знаешь то и не заметишь, следующие два хоть и выделины разметкой но тоже плохо освещены, и это при том что там 3 полосы движения
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Нет.нада просто поднять акцизы и пошлины в 2 раза на б-у шные авто и запретить все торговые марки кроме свинобогдана. правильно соевые?
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Москалику, міняй методичку, богдан уже років 5 не робить тачки І ЗАЗ Васадзе 3 роки не робить)) Хто живе в Україні, той це знає! Спалився!
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Правило трьох Д...(Дай Дорогу Дурню). Дурень свою бетону стіну знайде. А ось ти живий(навіть якщо ти 100% правий)... На жаль маємо що маємо. І водії порушують і пішоходи. А хлопця шкода.
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вечером всем участникам движения нелегко - ибо темно (а иногда и сыро и скользко)
одних не видно (ну...не хочет народ носить светоотражающие полоски-повязки-жилеты) плюс гаджеты и наушники...и по фиг что вокруг...
другие мчатся, ничего не видя (то встречный слепит, то фонарь не горит, то фары не отрегулированы, то пешеход-привидение и может выскочить где захочет)
к чему это? а к тому что надо как-то думать хоть на пол минуты вперед, рассчитывая и на дурака за рулем и на такого же пешком...
(хоть долбо... по встречке и на скорости за 100 не даст никому шанса подумать)
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Для таких водителей(оставил место проишествия) нужно вводить пожизненное заключение!
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Пешеходного перехода там нет.
Если водила делал больше 60 км/ч - виноваты оба: за пересечение дороги в неположенном месте, и за превышение скорости.
Если меньше - виноват пешеход.
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Виновата также городская влада которая ни черта не занимаеться проверкой переходов по городу. маркировкой, свеьофорами. Это прямая и непосредственная обязанность городских властей, а не только коробки одноразовые тыкать куда только можно.
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Это все проблемы больших городов
У нас все давно свалили в пригороды
Неделями ездишь и оленей на дороге видишь чаще чем пешеходов
В городах всё зло
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На цьому місці просто жахливий пішохідний перехід. Там водії рухаються дуже швидко і не зупиняються щоб пропустити пішоходів навіть якшо бачать що людина хоче перейти дорогу. Стрімкий і шільний потік транспорту, і пішоходи вимушені тривалий час чекати на пішохідному переході поки з'явиться "дірка", щоб швидко перебігти дорогу. Це дуже небезпечний пішохідний перехід, як і поведінка водіїв, які там їздять.
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