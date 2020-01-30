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 Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС. ФОТОрепортаж

Спецпризначенці ВМС України провели практичні тренування зі спуску в барокамері і виконання водолазних робіт на глибині до 60 метрів.

Тренування відбулося в Практичній гавані в Одесі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ВМС Збройних сил України в Facebook.

"Під час виконання вправи військовослужбовці підтримують стан тренованості організму до дії тиску, наркотичної дії азоту, факторів компресії і декомпресії, відпрацьовується алгоритм дій обслуговуючого персоналу", - сказано в повідомленні.

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Такі тренування потрібні для того, щоб водолази були готові виконувати роботи на глибині до 60 метрів і могли в разі потреби допомогти своїм колегам, які страждають професійними водолазними захворюваннями.

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"За результатами тренування робота особового складу оцінена на "добре". Військовослужбовці успішно завершили курс тренування й отримали практичні навички. Тепер на них чекають наступні етапи водолазної підготовки і великі глибини", - додали в пресслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172922
 
   
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Барокамера времен Леньки Пантелеева
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С языка снял. Вот результат разворовывания армии на протяжении 20 лет, а братушки способствовали этому.
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Это не просто разворовывание, это в первую очередь патологическая безмозглость. Не иметь в Одессе нормальную барокамеру, это уже просто верх идиотизма. Крупный курортный и медицинский центр, база флота, учебный центр ВМС, морские и военно-морские ВУЗы..... Да просто поставить несколько барокамер и "продавать время" всем кому надо.... но это мозги надо иметь.
Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС - Цензор.НЕТ 3061
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оборудование выглядит как из фильмов про пост апокалипсис
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Локация и оборудование выглядят как из фильма ужасов. Будущие герои фильма проходят здесь тест на желание стать водолазом и должны ответить себе на вопрос - на@уя оно мне надо? Не всем из согласившихся повезет в этих железных бочках с медными трубочками...
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