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Все про:ДТП (2741) Миколаїв (401) самосуд (9)

 Над водієм, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками в Миколаєві, влаштували самосуд. ФОТО

У Миколаєві очевидці дорожньо-транспортної пригоди влаштували самосуд над водієм "Мерседеса", який на смерть збив жінку у центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий сайт "Новости N".

Аварія сталася в першій половині дня в четвер, 30 січня. За словами очевидців, "Мерседес" їхав по вулиці Великій Морській з боку вулиці Московської в напрямку Садової. За словами водія, за перехрестям з Малої Морської на дорогу по ходу руху автомобіля вибігла жінка. Він не встиг відреагувати і збив її. Від удару постраждала відлетіла на тротуар. Унаслідок травм жінка загинула.

Очевидці стверджують, що "Мерседес" мчав на великій швидкості по зустрічній смузі для пасажирського транспорту.

Удар був такої сили, що в автомобілі розбилося лобове скло і спрацювали подушки безпеки. Крім того, він зміг зупинитися лише приблизно за 50 метрів від місця ДТП.

Водій розповів, що відразу після ДТП біля нього зупинилося кілька автомобілів, що їхали в попутному напрямку, з них вискочили водії і почали його бити. Розправу припинили перехожі, а потім і наряд патрульної поліції, який прибув на місце події.

Внаслідок побиття у 25-річного водія розбите обличчя і є кілька інших травм. Він заявив, що має намір звертатися в поліцію.

У поліції Миколаївської області підтвердили, що загибла жінка переходила дорогу в невстановленому місці.

"Повідомляємо, що в інформації про нинішню ДТП за участю автомобіля Mercedes була подана неточна інформація. Жінка переходила дорогу в невстановленому для переходу місці, а не на нерегульованому переході, як було зазначено раніше", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція. ФОТО

Над водієм, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками в Миколаєві, влаштували самосуд 01
Над водієм, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками в Миколаєві, влаштували самосуд 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172887
 
 
 Топ коментарі
 
ну да...
а что по встречке и по полосе для общественного транспорта - так то такие пустяки
главное что она... не там и не в то время!
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Статья о том, что надо пожалеть этого зарвавшегося мудилу, убившего человека?
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Странные прохожие...Им очевидно нравится, когда их тупо давят?
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Сегодня в Мариуполе- сбиты двое, оба- на переходах пешеходных, следовали на зеленый (ихний) сигнал светофора. Оба живы, правда, а одна из них- женщина. Ну, а мужика сбили, кстати, совсем рядом от бывшей Московской улицы, на Левобережьи. Сейчас, эта улица имени Олекса Тихого, если шо.
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Іноді життя показує, що суд Лінча є найсправедливіший...

Але не завжди так буває...
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Светофоры и радары нужно синхронизировать со стационарными гранатомётами.
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Похоже, вся страна - пешеходы. Один комент другого страшнее. Как ещё водилу не предложили на органы пустить?
Пусть водители ответят, кто не превышал скорость или не пересекал сплошную, когда уже эта фура задрала?
Да, нельзя. Штраф справедливо выписывают в таких случаях. А теперь бац - и тётка где попало бежит. И тебе не штраф, а тюрьма. И общество за тётку, и тётка уже ни при чём, значит 100 других тёток побегут завтра тоже.
Зимбабве!
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Пусть водители ответят, кто не превышал скорость или не пересекал сплошную....

Если ты знаешь, что тебя "поймают" на нарушении только в 10%, и вдобавок знаешь, что штраф будет копеечный, а скорее всего еще и меньше, просто дав менту денег - тогда легко и скорость превышаешь и по сплошной катишься.
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Знаю я хорошо этот отрезок...
На встречу едут только маршрутка и троллейбусы...
Вот поэтому и летят на этом участке...
Сейчас смерть и это страшно...
А так, по Большой Морской на перекрёстках стабильно аварии... (Именно этот участок)
Некоторые аболтусы умудряются и тралликов таранить...
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Всё ясно ,женщина сбила Мерин Над водителем, совершившим ДТП со смертельным исходом в Николаеве, устроили самосуд - Цензор.НЕТ 3678 ,видать какой-то мусорок за рулём был или ещё какая-то тварюка.
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Решил паприколу по встречке барагозить, впрочем так же как и голосовал.
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Откуда инфа, что он, вообще, голосовал и за кого?
Только без психов и хамства, пожалуйста.
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Потому что ехал паприколу. Эти шмаркли, что ходили на вироби, делают всё наоборот.
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Да и корыто на бляхах, так что 100% что за рулём зебил
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"В результате избиения у 25-летнего водителя разбито лицо и имеется несколько других травм"

Ну, это ж не смертельно.
Маловато будет!
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На видео видно, что убийца гнал более 100 км/час. А разрешено 50! Такая тачка с адекватом за рулём останавливается мгновенно---1-1.5 метра. Да и при 100 км/час эта тётя видна и спасена будет при желании....чего тут не наблюдалось Вывод----плохо били
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ты никогда не сдашь на права, если на вождении не пропустишь пешехода, где бы он не переходил улицу, тут же кап выкинет из машины и раньше чем через 3 месяца и не суйся на пересдачу - ходи он и думай....
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Я когда сдавал, меня предупредили, будут подсадные пешеходы в неожиданных местах.
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даже не помню уже когда сдавал, но передо мной сдавала девушка,
она на дорогу не успела выехать, на выезде с паркинга ее кап высадил - не пропустила пешехода.
сел ко мне в машину злой как собака, буркнул "pedestrians first, go now"...
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Водитель, убивший женщину, « намерен обращаться в полицию.«. Так может полиции его сразу задержать ?
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опыт судопроизводства показывает,что нужно таких уродов "судить" на месте преступления
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по тормозному следу четко видно, что он начинается с полосы общ тра-та
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Самосуд, это если бы на дереве повесили.
А это так, просто морду набили.
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Отсутствие судебной системы в Украине приводит к результатам... судьи-убийцы, решалы, вымогатели... что угодно, но, только не судьи. Безнаказанность... одна гуляет где хочет, другой - ездит как хочет. А псы Авакова преследуют кого хотят... "зелёный рай" в Украине, по квартальным понятиям.
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Однозначно! Плохо били. У нас, если прохожие бросаются на водителя, то он не просто виноват. Иначе прошли бы мимо. Обгонял через сплошную в городе (50? , не думаю. (С))
Очередное дремучее быдло, в очередном древнем мерсе.
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После просмотра видео. Жаль что дебил на евробляхе выжил... Теперь откупиться скорее всего.
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Треба ж якось починати, так потроху і навчаться робити все правильно.
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Когда нет правосудия люди начинают устраивать суд Линча!
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А хто сказав що суд Лінча не правосуддя? Це просто одна з його форм. Суд Лінча мав своє пояснення в той період часу і в тій країні.
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Ну, народ вже починає реагувати адекватно українському правосуддю.
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