 Над водієм, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками в Миколаєві, влаштували самосуд. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий сайт "Новости N".

Аварія сталася в першій половині дня в четвер, 30 січня. За словами очевидців, "Мерседес" їхав по вулиці Великій Морській з боку вулиці Московської в напрямку Садової. За словами водія, за перехрестям з Малої Морської на дорогу по ходу руху автомобіля вибігла жінка. Він не встиг відреагувати і збив її. Від удару постраждала відлетіла на тротуар. Унаслідок травм жінка загинула.

Очевидці стверджують, що "Мерседес" мчав на великій швидкості по зустрічній смузі для пасажирського транспорту.

Удар був такої сили, що в автомобілі розбилося лобове скло і спрацювали подушки безпеки. Крім того, він зміг зупинитися лише приблизно за 50 метрів від місця ДТП.

Водій розповів, що відразу після ДТП біля нього зупинилося кілька автомобілів, що їхали в попутному напрямку, з них вискочили водії і почали його бити. Розправу припинили перехожі, а потім і наряд патрульної поліції, який прибув на місце події.

Внаслідок побиття у 25-річного водія розбите обличчя і є кілька інших травм. Він заявив, що має намір звертатися в поліцію.

У поліції Миколаївської області підтвердили, що загибла жінка переходила дорогу в невстановленому місці.

"Повідомляємо, що в інформації про нинішню ДТП за участю автомобіля Mercedes була подана неточна інформація. Жінка переходила дорогу в невстановленому для переходу місці, а не на нерегульованому переході, як було зазначено раніше", - сказано в повідомленні.

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