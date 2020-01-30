 Над водієм, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками в Миколаєві, влаштували самосуд. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий сайт "Новости N".
Аварія сталася в першій половині дня в четвер, 30 січня. За словами очевидців, "Мерседес" їхав по вулиці Великій Морській з боку вулиці Московської в напрямку Садової. За словами водія, за перехрестям з Малої Морської на дорогу по ходу руху автомобіля вибігла жінка. Він не встиг відреагувати і збив її. Від удару постраждала відлетіла на тротуар. Унаслідок травм жінка загинула.
Очевидці стверджують, що "Мерседес" мчав на великій швидкості по зустрічній смузі для пасажирського транспорту.
Удар був такої сили, що в автомобілі розбилося лобове скло і спрацювали подушки безпеки. Крім того, він зміг зупинитися лише приблизно за 50 метрів від місця ДТП.
Водій розповів, що відразу після ДТП біля нього зупинилося кілька автомобілів, що їхали в попутному напрямку, з них вискочили водії і почали його бити. Розправу припинили перехожі, а потім і наряд патрульної поліції, який прибув на місце події.
Внаслідок побиття у 25-річного водія розбите обличчя і є кілька інших травм. Він заявив, що має намір звертатися в поліцію.
У поліції Миколаївської області підтвердили, що загибла жінка переходила дорогу в невстановленому місці.
"Повідомляємо, що в інформації про нинішню ДТП за участю автомобіля Mercedes була подана неточна інформація. Жінка переходила дорогу в невстановленому для переходу місці, а не на нерегульованому переході, як було зазначено раніше", - сказано в повідомленні.
Але не завжди так буває...
Пусть водители ответят, кто не превышал скорость или не пересекал сплошную, когда уже эта фура задрала?
Да, нельзя. Штраф справедливо выписывают в таких случаях. А теперь бац - и тётка где попало бежит. И тебе не штраф, а тюрьма. И общество за тётку, и тётка уже ни при чём, значит 100 других тёток побегут завтра тоже.
Зимбабве!
Если ты знаешь, что тебя "поймают" на нарушении только в 10%, и вдобавок знаешь, что штраф будет копеечный, а скорее всего еще и меньше, просто дав менту денег - тогда легко и скорость превышаешь и по сплошной катишься.
На встречу едут только маршрутка и троллейбусы...
Вот поэтому и летят на этом участке...
Сейчас смерть и это страшно...
А так, по Большой Морской на перекрёстках стабильно аварии... (Именно этот участок)
Некоторые аболтусы умудряются и тралликов таранить...
Только без психов и хамства, пожалуйста.
Ну, это ж не смертельно.
Маловато будет!
она на дорогу не успела выехать, на выезде с паркинга ее кап высадил - не пропустила пешехода.
сел ко мне в машину злой как собака, буркнул "pedestrians first, go now"...
А это так, просто морду набили.
Очередное дремучее быдло, в очередном древнем мерсе.