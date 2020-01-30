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 "Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму чиновники подарували ветеранам, які пережили блокаду Ленінграда, "символічний хліб" і медалі на честь річниці зняття блокади.

Пост про це з фотографіями зустрічей опублікувала і незабаром видалила глава Керченської міської ради, членкиня партії "Єдина Росія" Мая Хужина, передає Цензор.НЕТ.

Хужина розповіла, що в Керчі живуть 11 осіб, які пережили блокаду Ленінграда. За її словами, ветерани "були дуже вдячні за увагу, міські нагороди і тепле спілкування". "Символічний хліб з наших рук люди, які пережили голод, брали з особливим трепетом", - написала вона.

Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 01
Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 02
Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 03
Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 04Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 05

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Користувачі мережі обурилися тим, що дарувати подібні речі героям війни соромно. Люди вказували не тільки на некоректний вибір подарунків для ветеранів, а й на недоречні наряди чиновників. "Урочисте вручення батона в норкових шубах", - написав під постом Хужиної один з користувачів.

Хужина, своєю чергою, відповіла, що "ці люди не потребують подарунків. Їм потрібно людське ставлення, доброта і повага". Хужина також заявила, що на її підлеглих були не шуби, а "імітація". Одній з користувачок вона написала, що "якщо ви не бот і жінка, то маєте розбиратися, де шуби, а де імітація".

Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 06

Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172832
 
   
 Топ коментарі
 
Ублюдочная страна ублюдочных людей с ублюдочной моралью. Они даже и не подумали о моральной стороне события. Нечем уже думать.
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Все правильно сделали. Блокадникам расслабляться нельзя никак!!!!!
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Це блекне на фоні Зелєбобіків,які отримують мільони,на фоні мінімальних зарплат та пенсій.
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Справжній українець- будеш ненавидіти будь-якого президента, навіть того, за якого голосував)))
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Ублюдочная страна ублюдочных людей с ублюдочной моралью. Они даже и не подумали о моральной стороне события. Нечем уже думать.
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нету в той псевдосране людей. там только монголоидные свинособаки обитают.
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А з якими харями можно батони з медалями блокадникам роздавати?
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та по большому счету накласть на тех "блокадников". Это сугубо краснозадая сказка, пусть раша сама там ковыряется.
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а шо...в Керчи уже нет батонов? ))))
только на подарки?
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)) причём щедрый подарок ! остальные то керчане, последние 125 г сушоных, без соли доедают.
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Насмешка над дурами. Взяла бы этим батоном и треснула по башке. Нет в этом уголовщины ))
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А надо было дарить шубы с барского плеча, а батоны оставить себе? Не, батоны камни с неба так камни с неба.
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Блин. В ЕС носить натуральные шубы дурной тон
Слышите зебобики ? А то щас вырядитесь 😀😀😀 по примеру кацапов
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Русня так и не разучилась в звериных шкурах ходить. Да еще и шапки из меха животных одевает.
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Знаєте... Смішно це якось. І гидко, і смішно... Невже так буває?
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Як Сінєглазка у Подерв'янського - "блює й співає".
А тут - "блювати й іржати".
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а что им мясо дарить что ли...? нормальный подарок я считаю...
все как они любят - можемповторить.....
и то, буханки слишком большие...
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ну так нужно было мордве еще и поделить этот хлебный бато на двоих вытиранов. И при уходе еще что нибудь украсть по старой рузькой традиции.
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на пятерых в самый раз было бы...
и потом этих же бабок развести на чай с конфетами...
ржу не могу... "Торжественное вручение батона в норковых шубах": депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали - Цензор.НЕТ 476
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Тут не в батонах справа. Справа в шубах при +12. І ця панацєя нажаль і наших шмар урядових стосується. Оно в Миколаєві на День пам'яті жертвам Голокосту прийшли під пам'ятник в шубах, хто в яких. Не так для вшанування загиблих, як "зарисоваться" самим.
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Хто на 250 грамах черняшки пух, а хто ікру лупив з коньяками, як Жданов зі своїми полум'яними комуністами.
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Кавьяр это пыль, для якобы блохадного члененграда. Там было все намного круче. Там жданову самолетами фазанов и ананасы возили. Вот такая была у красноперых голодуха.
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Люди їли очистки від картоплі.
І ні в кого не з'явилась думка: А хто ж їв саму картоплю?
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****, какие же кацапы больные ублюдки. Хоть бы их коронавирус всех скосил
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Все верно. Холопам нужны только медали, хлеб и общение. А чиновники так и быть возьмут деньги, золото и виллы на заграничных курортах.
Все так же как и у нас. Мусорам, чиновникам и олигархам квартиры, деньги высокие должностя, а солдатам ложившим головы и здоровье за Украину дали медали и почетные грамоты.
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Пускай кто то скажет что в Украине как то по другому?
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Тобто і у цих блокадників нема совісті, якщо беруть подарунки окупаційної влади.
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так они понаехавшие с Питера...
уверен, мечтали о руськом Мире...
вот он и пришел..

"Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі - Цензор.НЕТ 7469
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Символично, намёк власть имущих: « сушите сухари, скоро опять пригодятся»
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Впечатляет.
Еще, для сравнения, неплохо было бы поднести продуктовый набор, который получали партийные функционеры в том же Ленинграде.
Кацапы как были жлобьем так и остались: доярки в мехах.
Зато старперы, готовы лизать руки...
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Всякие "блокадники" это жвачка краснозадой пропаганды. Советы сами создали ситуацию что город оказался в блокаде, а потом носились с этими "блокадниками" как дурень с торбой.
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не было никакой блохады.Просто красноперые ограничивали выезд населения за город. И делали все чтобы людишки не разбежались. А военну продукцию оружие и танки выпускали в городе все время. И эшелоны с сырьем свободно шастали и в члененбурх и обратно.
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При всій неповазі до московитів,тут ніякої сенсації немає.
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наши зеленоросы не возражают "Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі - Цензор.НЕТ 4700 это норма забота к 75 летию
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там бабки из серии хоть камни с неба, так что сухим батоном по голове самое оно
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Ну, тут им надо поблагодарить красную армию и лично т. Сралина. Если б они не напали на Финляндию - не было бы и блокады.
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Капец. И наши малороссы восхищаются этим "величием"!
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Просто гидко дивитись... Я б міг, як завжди, прокоментувати, але не буду. Гидко, просто гидко дивитись...
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Мутанти кацапсько-мокшанські, покидьки світової цивілізації , готові всіх знищити.
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А путлеру на праздники они что, сломанные косточки диссидентов дарят?
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Какие же у этих кацапских чиновниц паскудно-некрасивые лица.
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У наших сальца на теле еще больше))))), про запас. Эту шушваль, даже не в состоянии контролировать свой вес, язык не поднимется назвать элитой ( даже с приставкой быдло) "Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі - Цензор.НЕТ 7959
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От так работать надо.
Агітпроп, знает, что такоє народ. Сколько вас Петро Олексійовичу, ще вчити треба?
Буханочку хлєба і пакєтік маслоподобного продукта. НА ШАРУ !!!
І всьо.
А бєзвіз на хлєб нє намажеш.
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Этим четырем жиробасинам в шубах самим голодная блокада на годик не помешает.
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Внучки тех кто ****** от лененградцев хлеб(голод там устроили камуняки а не немци) пришли поржать с тех кого голодом заморить не удалось.............
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Когда эти норковые шубы будут выплачивать компенсации за деяния фашистского Кремля в годы Голодомора 1932-1933гг,( Гитлер в 1933г только пришёл к власти)
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Эти бабы наверное жрут ведро в день и нацепили шубы думают типа красивее будут.
Купили медальку за 2 дол. и буханец хлеба и всё заради фоток для галимой пропаганды.

Фу как несет гнилью от этого "Русского мирка".
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