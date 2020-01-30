 "Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі. ФОТОрепортаж

Пост про це з фотографіями зустрічей опублікувала і незабаром видалила глава Керченської міської ради, членкиня партії "Єдина Росія" Мая Хужина, передає Цензор.НЕТ.
Хужина розповіла, що в Керчі живуть 11 осіб, які пережили блокаду Ленінграда. За її словами, ветерани "були дуже вдячні за увагу, міські нагороди і тепле спілкування". "Символічний хліб з наших рук люди, які пережили голод, брали з особливим трепетом", - написала вона.
Користувачі мережі обурилися тим, що дарувати подібні речі героям війни соромно. Люди вказували не тільки на некоректний вибір подарунків для ветеранів, а й на недоречні наряди чиновників. "Урочисте вручення батона в норкових шубах", - написав під постом Хужиної один з користувачів.
Хужина, своєю чергою, відповіла, що "ці люди не потребують подарунків. Їм потрібно людське ставлення, доброта і повага". Хужина також заявила, що на її підлеглих були не шуби, а "імітація". Одній з користувачок вона написала, що "якщо ви не бот і жінка, то маєте розбиратися, де шуби, а де імітація".
только на подарки?
батоныкамни с неба так камни с неба.
Слышите зебобики ? А то щас вырядитесь 😀😀😀 по примеру кацапов
А тут - "блювати й іржати".
все как они любят - можемповторить.....
и то, буханки слишком большие...
и потом этих же бабок развести на чай с конфетами...
ржу не могу...
І ні в кого не з'явилась думка: А хто ж їв саму картоплю?
Все так же как и у нас. Мусорам, чиновникам и олигархам квартиры, деньги высокие должностя, а солдатам ложившим головы и здоровье за Украину дали медали и почетные грамоты.
уверен, мечтали о руськом Мире...
вот он и пришел..
Еще, для сравнения, неплохо было бы поднести продуктовый набор, который получали партийные функционеры в том же Ленинграде.
Кацапы как были жлобьем так и остались: доярки в мехах.
Зато старперы, готовы лизать руки...
Агітпроп, знает, что такоє народ. Сколько вас Петро Олексійовичу, ще вчити треба?
Буханочку хлєба і пакєтік маслоподобного продукта. НА ШАРУ !!!
І всьо.
А бєзвіз на хлєб нє намажеш.
Купили медальку за 2 дол. и буханец хлеба и всё заради фоток для галимой пропаганды.
Фу как несет гнилью от этого "Русского мирка".