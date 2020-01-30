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Все про:здирство (171) депутат (1007) облрада (128) Полтава (165) СБУ (5085)

 Депутат Полтавської облради вимагав понад 60 тис. грн у місцевого бізнесмена і погрожував розправою в разі відмови, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру депутату Полтавської обласної ради, викритому Службою безпеки України на вимаганні грошей у підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що депутат, який є членом постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, вимагав від місцевого бізнесмена понад 60 тис. грн "відкату". Це 10 відсотків коштів, виділених комерсанту з обласного бюджету в межах фінансування цільової програми з озеленення скверу в Лубнах.

Депутат погрожував підприємцю фізичною розправою у разі відмови сплатити гроші.

Правоохоронці затримали посередника, який є помічником депутата, безпосередньо під час передачі першої частини ‒ 10 тис. грн.

Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, депутату Полтавської обласної ради та його посереднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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Депутат Полтавської облради вимагав понад 60 тис. грн у місцевого бізнесмена і погрожував розправою в разі відмови, - СБУ 01
Депутат Полтавської облради вимагав понад 60 тис. грн у місцевого бізнесмена і погрожував розправою в разі відмови, - СБУ 02
Депутат Полтавської облради вимагав понад 60 тис. грн у місцевого бізнесмена і погрожував розправою в разі відмови, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172811
 
 
 Топ коментарі
 
начать нужно с чувака, который в оман летал с семьей за деньги украинских пенсионеров.
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тю, 2,5 тыс - какой-то нищесброд,а не депутат. вон слуги каломойши по 5000 баксов в конвертах получают в месяц и никто их не ловит.
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Ничего, скоро местные выборы. Слуги народа победят и больше красть, грабить и воровать местные бюджеты никто не будет Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ - Цензор.НЕТ 739 Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ - Цензор.НЕТ 7409
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Народ Украины требует расстрелов для казнокрадов и коррупционеров! Народ Украины.
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начать нужно с чувака, который в оман летал с семьей за деньги украинских пенсионеров.
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Начинать надо с Кравчука, Кучмы, Юща, Пэти, Янык и само подохнет, ...
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Ничего, скоро местные выборы. Слуги народа победят и больше красть, грабить и воровать местные бюджеты никто не будет Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ - Цензор.НЕТ 7409
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Розстріли не передбачені законодавством.
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Ну если их нет в законодавстве, то скоро они появятся на Майдане в качество судов Линча. Желающих резать грабящую быдло-элиту казнокрадов с каждым днём пребывает. Передай это потроху.
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тю, 2,5 тыс - какой-то нищесброд,а не депутат. вон слуги каломойши по 5000 баксов в конвертах получают в месяц и никто их не ловит.
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Год-два назад реально побаивались быковать, может еще стеснялись, война как никак, ребята в окопах. А теперь понеслась, пол года полный беспредел, все конкурсы и тендеры до с@аки, вертикаль отмажет, делись понемногу и на Киев закидывай, и все будет ЗЕшебись.
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Стрелять коррупционеров может и низя, но руку оттяпать нужно! Как это делают мусульмане, украл? минус рука. Но мля, не хотят такое предлагать в раду, это же как так? Мы все воруем скажут в раде, а ты нам руку оттяпать? Вот и вся суть украинского закона и порядка.
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