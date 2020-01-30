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Все про:Афганістан (74) Бориспіль (304) Держприкордонслужба (2393) контрабанда (1082)

 Прикордонники в "Борисполі" виявили запчастини до "Боїнга", які намагалися незаконно переправити до Афганістану. ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" на борту рейсу в Кабул прикордонники виявили запчастини до літака Boeing.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонний наряд, який здійснює огляд транспортних засобів, помітив пакунок на борту літака, що прямував до Кабула. В результаті, оглядовики дістали із коробки запчастину до крила літака Boeing, що переміщувалась з порушенням митних правил.

Наразі деталь вилучено, а за порушення митного законодавства співробітники митниці склали протокол за ст. 472 МКУ "Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення".

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Прикордонники в Борисполі виявили запчастини до Боїнга, які намагалися незаконно переправити до Афганістану 01
Прикордонники в Борисполі виявили запчастини до Боїнга, які намагалися незаконно переправити до Афганістану 02
Прикордонники в Борисполі виявили запчастини до Боїнга, які намагалися незаконно переправити до Афганістану 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172803
 
 
 Топ коментарі
 
Хитрые цыгане. Со всего мира по гайке переправили - упс - и где-то в пещере свой Боинг собрали.
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OLX Продам б/у Боинг-747 - по запчастям.
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Не бит, не крашен? Какой пробег пролет по СНГ? Прикордонники в "Борисполі" виявили запчастини до "Боїнга", які намагалися незаконно переправити до Афганістану - Цензор.НЕТ 3587
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Хитрые цыгане. Со всего мира по гайке переправили - упс - и где-то в пещере свой Боинг собрали.
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OLX Продам б/у Боинг-747 - по запчастям.
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Не бит, не крашен? Какой пробег пролет по СНГ?
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та когда над *********** пролетал по запаху сработала автоматика и выпал контейнер с туалета, а так на вид ничё.
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Зарезервируй пока. Тут бородачи обещали почти новый глушитель и свечи от Боинга подогнать. Если подойдут - возьму. Полечу в Китай, пускай китайцы пять-шесть контейнеров начхают-накашляют - и над Рашей буду круги нарезать. Чтоб выпало им счастье.
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продам гравицапу с БРОЙЛЕРА 737 недорого.
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Доктор зуб высверлил,
Хоть слезу мистер лил,
Но таможник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою,
Мраморную статую -
Целенькую, только без весла. (с)
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Енто ,просто , конструктор "Лего" был..
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Конфискованы запчасти к Боингу производства ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Павлоградского Самолётостроительного Комбината имени Косиора.
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Та для них кирилицей что КСИР, что Косиор - какая_разница.
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