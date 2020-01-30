 Прикордонники в "Борисполі" виявили запчастини до "Боїнга", які намагалися незаконно переправити до Афганістану. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонний наряд, який здійснює огляд транспортних засобів, помітив пакунок на борту літака, що прямував до Кабула. В результаті, оглядовики дістали із коробки запчастину до крила літака Boeing, що переміщувалась з порушенням митних правил.

Наразі деталь вилучено, а за порушення митного законодавства співробітники митниці склали протокол за ст. 472 МКУ "Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення".

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