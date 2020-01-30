 Прикордонники в аеропорту Одеси запобігли переправленню на Кіпр українки для сексуальної експлуатації. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті проведених заходів, в аеропорту "Одеса", було виявлено та затримано організатора каналу незаконної торгівлі людьми - громадянку України, яка намагалася доправити до Кіпру свою співвітчизницю з метою подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, організаторка запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 - 3000 доларів США та взяла на себе зобов’язання з оформлення необхідних документів і перекриття фінансових витрат", - йдеться в повідомленні.

Наразі судом обрано для підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення грошової застави в розмірі 600 тисяч гривень.

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