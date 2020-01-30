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Все про:Держприкордонслужба (2393) Одеса (2297) торгівля людьми (131)

 Прикордонники в аеропорту Одеси запобігли переправленню на Кіпр українки для сексуальної експлуатації. ВIДЕО

Державна прикордонна служба України припинила функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми в аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті проведених заходів, в аеропорту "Одеса", було виявлено та затримано організатора каналу незаконної торгівлі людьми - громадянку України, яка намагалася доправити до Кіпру свою співвітчизницю з метою подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, організаторка запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 - 3000 доларів США та взяла на себе зобов’язання з оформлення необхідних документів і перекриття фінансових витрат", - йдеться в повідомленні.

Наразі судом обрано для підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення грошової застави в розмірі 600 тисяч гривень.

Також дивіться: Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172777
 
   
 Топ коментарі
 
И кому от этого легче стало? Одна в тюрму, другая так и будет сидеть без денег!!!
Легализируйте уже проституцию у нас. Но Анал ТАБУ, как завещал Еременко Пограничники в аэропорту Одессы пресекли переправку на Кипр украинки для сексуальной эксплуатации - Цензор.НЕТ 3098
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Естественно знала. И естественно ехала по согласию без принуждения. Другой вопрос выполняли бы на той стороне договоренности достигнутые здесь.
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А рабыня довольна возвратом ? ))
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ну олигархов целые фирмы обслуживают, называются эскорт услуги там шо хочешь от массажа яичек до чтения книги перед сном
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3000 баксов ежемесячно !!! Это называется эксплуатация ??
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Ну, да, 3 000 баксов в месяц за интимные услуги - это эксплуатация.
А 2000 грн ежемесячно за те же интимные услуги + стирать + убирать + готовить + побои = это женское семейное счастье. Прикордонники в аеропорту Одеси запобігли переправленню на Кіпр українки для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 4938
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Ты пойми: одна уехала, другая вэб-шоу устраивает, третья в соцсетях клиентов ищет, а бордели стоят - работать некому.
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Вместо того чтобы легализировать и обеспечивать защищенные государством международные поставки услуг дурью маются
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Спасённую 85-летнюю украинку благополучно вернули в Дом престарелых.
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Мда уж, отношение к женщинам , как к товару .
От рузких не далеко ушли
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