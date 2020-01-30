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 Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії незаконному обігу підакцизних товарів Служба безпеки України вилучила із мережі роздрібної торгівлі в районі проведення операції Об’єднаних сил масштабну партію контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що приватний підприємець із Краматорська збував підробку під виглядом елітної продукції відомих брендів через власну мережу роздрібної торгівлі.

Під час санкціонованих обшуків, проведених у 5 торговельних точках ділка, правоохоронці виявили понад 2 000 пляшок із сумнівним алкоголем у тарі різної ємності без марок акцизного збору чи з підробленим акцизом. Також вилучено фінансово-господарську документацію, що доводить незаконні оборудки комерсанта.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ 01
Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ 02
Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172737
 
 
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Вы наверное думаете что если пишут фальсификат то это какая то мутная дрянь в грязных бутылках с кривыми этикетками? Так вот фальсификат ничем не отличается от заводского алкоголя ,ведь как правило он там же и производится но произведён он из контрафактного спирта ,то есть не растаможенного и не обязательно что плохого качества. Так же клеится фальшивый акциз что бы избежать уплаты акцизной. Вот собственно и все отличия. Есть конечно негодяи колотящие "водку" в гаражах но всё таки основная масса фальсификата производится именно на заводах.
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Тут вирок з 2-х варіантів: якщо сепарам продавав то " почесну грамоту", а як що нашім бійцям - розстріл!
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