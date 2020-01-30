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Все про:КМДА (757) Київ (6893) пропаганда (1323) реклама (89)

 "Росія - наш головний стратегічний партнер": у Києві демонтували білборди з пропагандою. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та КП "Київреклама" демонтували незаконну рекламу, що містить проросійську пропаганду.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", вчора ввечері в Києві з'явилися білборди з фотографією засновника будівельної компанії Holly Industrial і написом "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою.

Росія - наш головний стратегічний партнер: у Києві демонтували білборди з пропагандою 01
Росія - наш головний стратегічний партнер: у Києві демонтували білборди з пропагандою 02
Росія - наш головний стратегічний партнер: у Києві демонтували білборди з пропагандою 03

"Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу", – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Загалом було знято 9 незаконних наклейок із 5 білбордів. На цей момент комунальні служби інспектують вулиці і перевіряють рекламні площі на можливу наявність провокативної реклами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Також міська влада просить киян повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних носіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172719
 
   
 Топ коментарі
 
Катюшенко этого -найти и набить морду, рекламную агенцию-закрыть к чёртовой матери, чтобы неповадно было!
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ще пів року правління ЗЕбілів і такі більборди будуть висіти во всій країні..Невже хтось думає що це просто недорозуміння сталося,ні,це ЗЕбілів перевіряють на лояльність а патріотів на терпимість
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Так именно фото гениталий и повесили.))
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Катюшенко этого -найти и набить морду, рекламную агенцию-закрыть к чёртовой матери, чтобы неповадно было!
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Если правильно набить, то там и СИЗО не понадобится.
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От3,14здить, оштрафовать и отправить в лугандон. Там стратЄгічЄскіх партньЙОров хоть завались. Пусть там партньЙОрстувет, *****!
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Не знаю, чи пам"ятаєте, а я пам"ятаю добре, як у 12му при янику у метро і не лише почали масово з"являтися білборди з медведчуком і євразійським руским партнерством.
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Та чого ж я не пам'ятаю? БЄглого хряка ***** для того і продвигав, що б зробити те, що зробили в 2014-му. Якби чивокуня сів на престол в 2005-му то це було б раніше. Помітили, що перше зробило шобло хряка? Перше Шо вони зробили це підписали харківські угоди. А чого їх там підписували? А того, що в Києві б не дали цього зробити, а в прокацапленому Хркові запросто...
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а шо це за олежка **********? я раньше за него ничего не слышал, откуда оно вылезло?
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Вообще то это обычная подстава этого самого Каюшенко. Хочешь кого то с говном смешать - упомяни его имя с упоминанием клоаки "рассея".
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ага, раскажи это 15% Медведчука и половине Зелибобиков
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і бізнеса у нього з расєєю нема?
Чи його теж "підкинули"?
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Может и так, я например не слышал упоминания этой фамилии раньше.
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Он муж генерального директора ЭдипМедиа Экспресс. Подстава,но качественная.
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Да уж, иная погубленная репутация стоит взрыва иного объекта.
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Малоросс, ты уже набил морды Билецкому и Герусу, которые тоже самое говорили?
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Лукашист, мы с тобой уже определились, что ты зашкварен неведомым мужиком. Не приставай, я не из этих.
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Малоросс, одностороннее определение с твоей стороны называется онанизмом, о каких бы мужиках с побритой грудью ты не мечтал. :D
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Какие бурные у тебя эротические фантазии. Но сути твоей этой не меняет: лукашист-зашкварыш.
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Це зробили партньори цією сук. . "ВКС России разбомбили больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены. ВИДЕО" Ще одне питання. Хто хазяїн того банера на якому розмістили це лайно?
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"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие..."
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так арендатор баннера вроде не обязан сообщать владельцу, что он лепить туда будет.
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Як це не зобов'язаний? А якщо він там фото геніталій повісить???
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я про то, что там сложнее схема. есть владелец, есть арендатор-оператор, и есть заказчик. так что владелец, кагбэ, не при делах.
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якщо не розірве аренду - значить при ділах
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"демонтировали билбоды"? демонтировали? билбоды?

Редактори, ви розумієте, як демонтують білборди? Змініть заголовок...
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к кому ты обращаешься?
там дебилы сидят - журнашлюхи-копипастеры...
но банят исправно...
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ще пів року правління ЗЕбілів і такі більборди будуть висіти во всій країні..Невже хтось думає що це просто недорозуміння сталося,ні,це ЗЕбілів перевіряють на лояльність а патріотів на терпимість
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Через пол-года уже не хватит сил и средств, чтобы все "билборды демонтировать", уже столько зашкваров, что даже Мендель своим помелом не справляется...
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Сепар или подстава???

В эпоху правления ЗЕленых Оманских мародеров все возможно.
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Кажется "Слуга народа" требует наказать людей за нежелание смотреть российский сериал

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагарь, зеленый заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова, решил "защитить" водителя, который отказался выключать российский сериал по просьбе волонтерок, ехавших с похорон. И более того - собирается написать заявление в полицию на пассажиров чтоб их проверили на нарашение ст. 161 УК Украины (разжигание вражды и ненависти, унижение чести и достоинства).

В комментариях к посту Брагарь уточнил, что не считает похороны бойца, который погиб на Донбассе от действий российского агрессора, поводом для подобного поведения. Оно, по мнению нардепа, является разжиганием межнациональной ненависти.

Относительно поведения паремедика Чорногуз и разведчицы Конфедерат, "зеленый нардеп" высказался, что «призывы типа "русская речь не должна звучать в Украине"» дискриминируют водителя и нарушают закон, а именно статью 161 УК Украины. Почему насильно навязываемая услуга не делает потерпевшими самих девушек, нардеп не задумался.

ЗЫ. А мне кажется, тут нарушение статьи 19 Конституции Украины - «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством». Поэтому пассажир отнюдь не обязан смотреть то, что ему насильно навязывает водитель, даже если это отвечает «изысканным вкусам» большинства пассажиров.
Не?
Интересно мнение наріда, кстати. Спрашивайте его.
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все верно, законодательство не предусматривает и не регламентирует проведение голосования по вьібору контента в автобусах и прочих местах.
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В нормальной правовой стране этот хрен должен был бы быть уже в СИЗО .НО в СИЗО у нас скорее посадят невиновного дворника или таксиста , а посадить агента враждебной стороны низзя , это нарушение его прав и вообще -главный стратегический партнёр может обидеться
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перед приездом Помпео вата лажу делает.......
борд поклеить это не минутное дело..... должно быть видео с камер....
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Прибить Катюшенко в трусиках к этому борду. Как русскоговорящего младенца в Славянске.
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Почувствовали, что прорашисты к власти пришли.
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шо не день то адский зашквар от шапито оманского ишака.
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ипать -копать, сепаратистка Штепа спокойно живёт в Киеве рядом с семьёй , погибшего киборга, боевики из лугандона и доунбаса спокойно гуляют в столичных ресторанах и отстреливают киевлян прямо на Хрещатике, какое-то чмо вывешивает антиукраинские билборды по всему городу, и самое главное вывешивал он их не сам, а вывешивали их работники рекламной фирмы , неужели не видели , что клеили... - это точно столица Украины или её уже просрали ?
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Карочє, "Свадьба в маліновкє" в натурє. Шапіто є шапіто
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Тут один кандидат в президенты вообще с ****** рекламировался
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Морды надо бить не какому-то катюЩенкУ,а 73%%% несчстных граждан Украины,проголосовавших за ЗеДебила-Вову Зеленского!
Все эти 73 %,хорошо бы прогнать через розги,к с ветлому зеленому будущему.
Может спина и жопа,заставить работать мозги.
Кретины,пилять.
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Маєте рацію! Цю роботу треба поставити на конвеєр і як можна швидше. Бидло збезчестило українців на весь Світ.
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Этот коллаборант заслуживает смертной казни!!!
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Журналістка Олеся Астафьєва висуває такі версії появи скандальних бордів: або чорний піар, або помста. Про це вона написала у Facebook.

«У мене два основні варіанти появи цих бордів:

- Чорний піар: персонаж на фото має компанію, яка працює на будівельному ринку, і завадив комусь в момент переділу ринку в Києві.

- Чорна помста: персонаж на фото образив дружину і вона використовувала рекламні площі журналу Viva для особистої помсти.

- Повна відсутність інстинкту самозбереження: третьому варіанту віддаю 1% - інакше це якесь зовсім «прикре самогубство», - пише журналістка.
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8% иліта вчергове демонструє рівень свого інтелекту)
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Що, лапоть, не втримався? На збочені фантазії таки прорвало, скрєпаносець? "Росія - наш головний стратегічний партнер": у Києві демонтували білборди з пропагандою - Цензор.НЕТ 4418
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Как так можно!!!Это же борьба со свободой слова!!!За что тогда боролись на диванах,на пляжах Египта,на шашлыках в лесу 73% ылиты с праклятым Порашенкой???
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До чего мы дожили: плакаты развешивают спокойно про россию, Штепа по Киеву гуляет, боевики днр-лнр спокойненько себе стреляют в полицейских среди бела дня, Пояркова сажают, Черновол обвиняют в покушении на ДБР, НАБУ заводит дело на Обаму, на очереди закон Про медиа... Дальше что? Все больше убеждаюсь, что нас как в зоопарке закрывают в клетки - ни шагу туда, ни шагу сюда, а главное - молчать, не выступать, не писать, тем более анонимно. Чего наша власть боится? или кого?
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У мудрого народа и власть мудрая,а у нас каков нарид - така и власть.
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Відповідь на поверхні: влада - зрадники і запроданці, що готують передачу України в РФ. Одного дня вони просто оголосять про це і вивісять триколор. І не буде вже кому чинити спротив. 73% будуть ще й радіти - "наконец! братья! кремль, п*тин, мацква! ура! родная говень!" - дехто ще й побіжить у ФСБ з наклепами на патріотів, ветеранів та добровольців.
А хто протестуватиме - тих розчавить росгвардія та кадирівці.
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п...здец подрался, но очень аметно. спасибо продвинтым 73%.
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Если верить госстату, то в прошлом году РФ действительна была топовым экономическим партнером Украины. В этом году уже вроде бы на втором месте. Разве констатация фактов является пропагандой? Если 2*2=4 и так считают в РФ, то математика тоже является пропагандой агрессора? А билборд с текстом " РФ является вторым по значимости экономическим партнером Украины" в таком случае тоже считался бы пропагандой? Давайте и госстат тогда заблокируем за такую пропаганду.
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Проще тебя, лапоть лишнехромосомный, заблокировать))
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Сам ты лапоть. Я где-то соврал или что?
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Народ, вы что, совсем без "ку-ку"?!
Ну-ка, вспомните, кто сегодня прилетает в Украину?
Правильно, госсекретарь США - Майк Помпео...
И вот едет он в автомобиле вдоль этих "билбордов" и просит своего переводчика перевести содержание, тот, естественно - переводит, и Майк тихо окуевает от мысли: зачем я сюда приехал?!
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А фірму, яка цю хєрню виставила не тре ліцензії лишити???
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Позиція рекламної агенції-власника бігбордів просто смішна. Отже: якась прикормлена морда володіє тисячами квадратних метрів рекламних площ, які паплюжать вигляд міста; ця морда отримує надприбутки від розміщення на своїх бордах реклами. А коли постає питання про відповідальність за зміст реклами, за руйнування та жертви внаслідок падіння чергового борда від вітру, через те, що виготовлений з гімна і палиць - то винні міфічні "пірати", "непереборна сила" і т.д. Колись була історія про підвищення податків на установку нових рекламних бордів. Так їх уроди-власники почали погрожувати місцевій владі, що перестануть слідкувати за технічним станом вже встановлених бордів, через що вони можуть впасти.
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Зняти вже замало . Тепер там треба повісити того хто її туди почепив . . "Росія - наш головний стратегічний партнер": у Києві демонтували білборди з пропагандою - Цензор.НЕТ 3023 .
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+ 100% причому всіх, починаючи від того хто віддав розпорядження, до того хто клеїв ту погань . Можна різними способами - кого за шию, кого за ногу, кого за ребро.
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Ага, піратським способом студенти КПІ вийшли вночі, захопивши з гуртожитка табуретку, баночку клею ПВА та роздрукований на офісному принтері бігборд, і незаконно розклеїли провокативну рекламу.
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ключовий момент: не катюшенко і не якісь там партії-фракції.
Ключовий момент - "організми" які вважають рашку партнером - чи можемо ми вважати їх "співгромадянами"? Чи мусимо їх відловлювати як скажених псів і викидати за межі України?
Ботофермо, вперед! Ваш вихід!
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Цей придур катюшенко бачить мордор стратегічним партнером тут https://antikor.com.ua/articles/355229-rehisser_puteshestvuju_po_sibiri._strana_umerla._trezvyh_ne_videl._putina_i_medvedeva_v_etih_krajah_nazyvajut_prosto
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