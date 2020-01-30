 Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Дрогобича налагодив контрабандні поставки цигарок вітчизняного та білоруського виробництва до Європи. Щоб оминути митний контроль, зловмисник показував на кордоні посвідчення "представника продовольчої та сільськогосподарської організації ООН", що дає дипломатичний імунітет та привілеї дипперсоналу. За цим сценарієм контрабандист спочатку діяв на Закарпатті, а потім перемістився на Львівщину.

Затримали псевдодипломата на пункті пропуску Шегині під час чергової спроби незаконного вивезення масштабної партії тютюну за межі України. У його автомобілі було 150 тисяч пачок контрабандного товару загальною вартістю понад 3 мільйони гривень.

На запит Служби безпеки України МЗС повідомило, що дипломатична карта, подана зловмисником, фальсифікована, до того ж акредитація українців до продовольчої місії ООН не передбачена нормативними документами організації. Номерних знаків, якими користувався зловмисник, не існують.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі тривають слідчі дії. Після підрахунку вилученої підакцизної продукції буде складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України, а транспортний засіб - вилучено. Також розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 204 та ст. 358 Кримінального кодексу України.













