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 Події, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1081) Львівщина (1027) СБУ (5085) цигарки (445)

 Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині співробітники Служби безпеки України блокували масштабну контрабанду підакцизних тютюнових виробів у країни Європейського Союзу. Контрабандист прикривався неіснуючим дипломатичним імунітетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Дрогобича налагодив контрабандні поставки цигарок вітчизняного та білоруського виробництва до Європи. Щоб оминути митний контроль, зловмисник показував на кордоні посвідчення "представника продовольчої та сільськогосподарської організації ООН", що дає дипломатичний імунітет та привілеї дипперсоналу. За цим сценарієм контрабандист спочатку діяв на Закарпатті, а потім перемістився на Львівщину.

Затримали псевдодипломата на пункті пропуску Шегині під час чергової спроби незаконного вивезення масштабної партії тютюну за межі України. У його автомобілі було 150 тисяч пачок контрабандного товару загальною вартістю понад 3 мільйони гривень.

На запит Служби безпеки України МЗС повідомило, що дипломатична карта, подана зловмисником, фальсифікована, до того ж акредитація українців до продовольчої місії ООН не передбачена нормативними документами організації. Номерних знаків, якими користувався зловмисник, не існують.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі тривають слідчі дії. Після підрахунку вилученої підакцизної продукції буде складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України, а транспортний засіб - вилучено. Також розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 204 та ст. 358 Кримінального кодексу України.

Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 01
Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 02
Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 03
Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 04
Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 05
Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 06
Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172707
 
 
 Топ коментарі
 
Так получается настоящим дипломатам можно вывозить сигареты фурами?
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Нехорошо получается.Чувак работал на отечественного виробника,пусть даже на Холодова,а тут такая засада...Вспомним Надю Сявченко и старлея Рубана,так те минометы в Украину волокли..И шо?Надья сичас звизда канала,а Рубан продолжает паскудить Украине при Мертвечуке..О така фуйня,малята..
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😁😸😀дипломати хєрові... Попали на ба.😀😁🤗бло
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Нехорошо получается.Чувак работал на отечественного виробника,пусть даже на Холодова,а тут такая засада...Вспомним Надю Сявченко и старлея Рубана,так те минометы в Украину волокли..И шо?Надья сичас звизда канала,а Рубан продолжает паскудить Украине при Мертвечуке..О така фуйня,малята..
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сільскогосподарська організація об'еднанних націй!!!!!!!!!!!!!!!!! это зачет!!!!!!!!!!!!!!
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Иш, какой! Достойно жыть захотел. Его видители не устроила достойная минималка. Наслушался всяких там министров, мол на 35000 детей не прокормишь.
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Так получается настоящим дипломатам можно вывозить сигареты фурами?
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Контрабанда це ВВЕЗЕННЯ товарів в Україну а не вивезення!!! Я сам цього "Сітроена" не один раз бачив як він їхав в Польщу без черги - судячи по всьому на цей раз не "поділився"!
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Контрабанда это и туда и сюда , если ввозится-вносится без уплаты пошлины -"Тайный беспошлинный провоз товаров через границу, а также товары, провезённые таким способом".
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Сотні разів перетинав різні кордони але перший раз в житті чую що для того щоб ВИВОЗИТИ товари з України треба платити мито.
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