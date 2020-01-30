 Журналістці "Радіо Свобода" Терещук спалили автомобіль у Львові. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомила Галина Терещук.
Інцидент стався в проміжку від півночі до 00:10 хвилин на вулиці Кубійовича.
"Відразу після півночі ми з чоловіком почули, як спрацювала сигналізація, і коли чоловік виглянув у вікно, то побачив, що машина вже горіла", - розповіла журналістка.
За її словами, пізніше сусіди розповіли, що перед самою пожежею бачили на вулиці молодого чоловіка, який підійшов до автомобіля журналістки, поклав під "двірники" два пакети.
"Сусіди запитали його, що він збирається робити і той сказав - підпалити ось цю машину, після чого підпалив пакети і пішов", - розповіла вона.
За словами журналістки, у неї немає ніяких конфліктів на побутовому ґрунті і вона не знає, з чим пов'язаний цей інцидент.
"Що це - не сподобався якийсь текст чи спроба залякати - я сама не знаю і хочу знайти відповідь", - сказала вона, зазначивши, що останнім часом ніяких загроз вона не отримувала.
Фото: Терещук/Facebook
За її словами, на місці події працювали співробітники поліції і Служби безпеки України
Терещук працює кореспонденткою "Радіо Свобода" у Львові з 2000 року.
журналисты - на передовой
не готова боротся за правду
не начинай
а решила зарабатывать на жизнь такой профессией - то не плачь
Народный депутат Украины, соратник и бизнес-партнер действующего президента Петра Порошенко Игорь Кононенко подает в суд на американское издание "Радио Свобода" из-за расследования "Схем" о его причастности к хищению средств в энергетике.
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Знаєте, якщо Радіо Свобода робить розслідування, які злять і петіних і бєніних, значить "хорошие сапоги, надо брать")
А чому? Бо це не олігархічний ЗМІ, а міжнародне радіо з 70-річною історією, засноване в США. Радіо, яке незаангажоване і дотримується світових стандартів журналістики, на відміну від багатьох наших ЗМІ...
Офис "Свободы" надо превращать в охраняемую зону, де и будут храниться автомобили, на которых журналисты выполнют задания. Ставить машину просто под домом - теперь непозволительная роскошь в условиях евсейского терроризма. Коломойские не по дням, а по часам насаждают диктатуру - это то, чем они славились всегда, начиная с Веры Засулич и прочих бомбометателей, протоптавших дорожку Бланку-Ульянову и и его своре убийц..