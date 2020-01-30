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Все про:авто (1421) журналістика (958) підпал (288)

 Журналістці "Радіо Свобода" Терещук спалили автомобіль у Львові. ФОТО

Минулої ночі невідомий підпалив легковий автомобіль "Міцубуші кольт", що належить кореспондентці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомила Галина Терещук.

Інцидент стався в проміжку від півночі до 00:10 хвилин на вулиці Кубійовича.

"Відразу після півночі ми з чоловіком почули, як спрацювала сигналізація, і коли чоловік виглянув у вікно, то побачив, що машина вже горіла", - розповіла журналістка.

Журналістці Радіо Свобода Терещук спалили автомобіль у Львові 01

За її словами, пізніше сусіди розповіли, що перед самою пожежею бачили на вулиці молодого чоловіка, який підійшов до автомобіля журналістки, поклав під "двірники" два пакети.

"Сусіди запитали його, що він збирається робити і той сказав - підпалити ось цю машину, після чого підпалив пакети і пішов", - розповіла вона.

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За словами журналістки, у неї немає ніяких конфліктів на побутовому ґрунті і вона не знає, з чим пов'язаний цей інцидент.

"Що це - не сподобався якийсь текст чи спроба залякати - я сама не знаю і хочу знайти відповідь", - сказала вона, зазначивши, що останнім часом ніяких загроз вона не отримувала.

Журналістці Радіо Свобода Терещук спалили автомобіль у Львові 02

Фото: Терещук/Facebook

За її словами, на місці події працювали співробітники поліції і Служби безпеки України

Терещук працює кореспонденткою "Радіо Свобода" у Львові з 2000 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172704
 
 
 Топ коментарі
 
"радио свобода" - это та которая рассказывала про оманские визиты ишака, это та котрая рассказывала о новых схемаг грабежа украинцев коломойшей, это та которая писала про куршавельского ловителя чертов, это та которая писала о рейдерском прошлом богданов и прочих свинрчуков... поэтому меня неудивляет, что зелескот и сжег машину журналистке, ведь "рс" копают очень глубоко под "новые лица".
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Це ж на журналіста Радіо Свободи кидалася Мендель! Радіо Свобода дуже не люблять Бєня і Зе...
А чому? Бо це не олігархічний ЗМІ, а міжнародне радіо з 70-річною історією, засноване в США. Радіо, яке незаангажоване і дотримується світових стандартів журналістики, на відміну від багатьох наших ЗМІ...
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Це він підпалив, не подумавши про міжнародні наслідки. Наїзди на радіо Свобода - це як злочин проти американської демократії з усіма наслідками.
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"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал - поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел"... Соседи ему аплодировали или нет?
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Вони селфилися в інстаграмі на тлі палаючого авта
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думала шо в сказку попала????
журналисты - на передовой
не готова боротся за правду
не начинай
а решила зарабатывать на жизнь такой профессией - то не плачь
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Конечно им пох, что соседскую машину какие то отморозки жгут.
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Как это не тем, все тем, ибо не фиг.... Журналістці "Радіо Свобода" Терещук спалили автомобіль у Львові - Цензор.НЕТ 7413

Народный депутат Украины, соратник и бизнес-партнер действующего президента Петра Порошенко Игорь Кононенко подает в суд на американское издание "Радио Свобода" из-за расследования "Схем" о его причастности к хищению средств в энергетике.
Об этом на брифинге заявил глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Укринформ".
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І Мендель кидалася саме на журналіста Радіо Свобода. Це радіо невигідне жодній владі, бо воно не за Пєтю і не за Зе, а за об'єктивність і правду!
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І Бєня крив матом саме журналіста Радіо Свобода!

Знаєте, якщо Радіо Свобода робить розслідування, які злять і петіних і бєніних, значить "хорошие сапоги, надо брать")
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Це ж на журналіста Радіо Свободи кидалася Мендель! Радіо Свобода дуже не ******* Бєня і Зе...
А чому? Бо це не олігархічний ЗМІ, а міжнародне радіо з 70-річною історією, засноване в США. Радіо, яке незаангажоване і дотримується світових стандартів журналістики, на відміну від багатьох наших ЗМІ...
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"радио свобода" - это та которая рассказывала про оманские визиты ишака, это та котрая рассказывала о новых схемаг грабежа украинцев коломойшей, это та которая писала про куршавельского ловителя чертов, это та которая писала о рейдерском прошлом богданов и прочих свинрчуков... поэтому меня неудивляет, что зелескот и сжег машину журналистке, ведь "рс" копают очень глубоко под "новые лица".
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Не, это та, которая пять прошлых лет агитировала за ослобородько, если у тебя уже совсем плохо с памятью.
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Радио "Свобода" должно перевести Украину в категорию стран где журналисты не защищены от терроризма. "Свобода" - один из немногих информационных ресурсов, который можно смотреть и слушать, зная, что время не потрачено зря.
Офис "Свободы" надо превращать в охраняемую зону, де и будут храниться автомобили, на которых журналисты выполнют задания. Ставить машину просто под домом - теперь непозволительная роскошь в условиях евсейского терроризма. Коломойские не по дням, а по часам насаждают диктатуру - это то, чем они славились всегда, начиная с Веры Засулич и прочих бомбометателей, протоптавших дорожку Бланку-Ульянову и и его своре убийц..
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Это сделало львовское подполье, как акт устрашения против __________( запишите сами).
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у Львові журналістці, у Запоріжжі - волонтеру... сєпартня почуває себе вільно з приходом зелєбобів. нагаласували, блд
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