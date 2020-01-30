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 Політика України, Фоторепортаж
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 Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі. ФОТОрепортаж

Українська делегація при ОБСЄ поінформувала місії країн-учасниць про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

Це відбулося під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 29 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми висловлюємо наше рішуче засудження та обурення з приводу використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін. Ці знаряддя війни не вибіркової дії вбивають та ранять переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей. Ми наголошуємо, що Україна не є ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої", - заявив у своєму виступі заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Дипломат наголосив, що невинні цивільні особи "не мусять бути заручниками такої безвідповідальної та безжальної політики Росії".

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"Ми наполегливо закликаємо російську сторону негайно припинити постачання та подальше застосування на тимчасово окупованих територіях України протипіхотних мін та інших типів мін і вибухових пристроїв, а також прибрати усі міни, які були встановлені російськими збройними формуваннями", - наголосив Лоссовський.

Заступник очільника місії України при ОБСЄ також продемонстрував присутнім іноземним делегаціям презентацію на тему використання російськими окупаційними силами на Донбасі протипіхотних мін російського виробництва.

Зокрема, було наведено приклад використання протипіхотної міни направленої дії МОН-50, яка була виявлена 21 березня 2016 р. в районі м.Попасна в Луганській області. Як свідчить маркування, міна була вироблена у 2003 році на заводі "Полімер" у м.Чапаєвськ Самарської області РФ.

Також російські збройні формування активно застосують на Сході України іншу протипіхотну міну російського виробництва – "ПМН-2". Український дипломат навів фото двох таких мін з маркуванням "533-37-89" та "15-99-89", які були виявлені 16 травня 2019 року біля Красногорівки в Донецькій області.

Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі 01

11 червня 2019 року співробітники СБУ виявили ще 9 таких протипіхотних мін зі схожим маркуванням "15-86-89" та "ПМН-2-583-46-89" поблизу Мар’їнки (Донецька область).

Ще один тип протипіхотних мін, які використовують на Донбасі російські збройні формування – "ПОМ-2".

Так, 12 червня 2019 року в селі Водяне на Донеччині військовослужбовцями ЗСУ було виявлено 6 пустих касет КПОМ-2 для мін "ПОМ-2" та дві робочі міни "ПОМ-2".

Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі 02

Крім того, 16 червня 2019 року біля Водяного також було виявлено 3 протипіхотні міні "ПМН-2".

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24 жовтня 2019 року російські збройні формування використовували міну МОН-2 для мінування позицій ЗСУ біля Світлодарська.

Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі 03

Український дипломат поінформував іноземні делегації країн-учасниць про конкретні заводи на території РФ, які займаються виготовлення протипіхотних мін "ПМН-2" та "ПОМ-2".

Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі 04

"Протипіхотні міни "ПМН-2" та "ПОМ-2" перебувають на озброєнні російських збройних сил. При цьому їх використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції або Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їхнє знищення від 3 грудня 1997 року", - заявив Лоссовський.

Він нагадав, що Україна підписала цю Конвенцію в 1999 році та ратифікувала її у 2005 році.

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"У межах передбачених Конвенцією зобов'язань до 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2" та "ПОМ-2" під міжнародним наглядом. Зі свого боку Російська Федерація відмовилася підписати конвенцію про заборону протипіхотних мін і продовжує використовувати "ПМН-2" та "ПОМ-2" під час бойових дій", - заявив український дипломат.

Він додав, що СММ ОБСЄ лише упродовж січня 2020 року вже тричі повідомляла про виявлення заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін на тимчасово окупованій території Сходу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172691
 
   
 Топ коментарі
 
ну что тут посоветуешь..., главнокомандующий знает! надо просто подальше отвести наши войска и попросить обсе, чтобы они присмотрели за оставленной территорией....
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" Безумие ожидать что злые не будут творить зла " Марк Аврелий.
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Бандитам Закон не писаний!! засРашка бандитська держава!! Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе - Цензор.НЕТ 8662
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Бандитам Закон не писаний!! засРашка бандитська держава!!
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по международному праву закон они не нарушают так как не подписывали эту конвенцию . а то . что кучма всё подряд подписывал так это вина тогдашнего зелохтората. мы теперь как раз таки виноваты в установке противопехотных . а не кацапы. мы теперь будем виноваты даже если просто захотим бомбу ядрённую сделать. взамен отданных кацапам кучмой.
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ну что тут посоветуешь..., главнокомандующий знает! надо просто подальше отвести наши войска и попросить обсе, чтобы они присмотрели за оставленной территорией....
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"Просто треба не підриватись на мінах" - очікуваний коментар Зе-хуяніста
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" Безумие ожидать что злые не будут творить зла " Марк Аврелий.
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Как волк не умеет есть мяса, как птицы не умеют летать.. БГ
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это ты час думал что родить с ответом ? простой вопрос, накуй мне твои картинки, ты украинец ?
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что завис с ответом , не знаешь что придумать ? украинец ты или хахол ?
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Безумие верить тому, кто способствовал приходу к власти Зелемойского, а потом стал цитировать Марка Аврелия...
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Миша Жизневский - Герой Украины и Белоруссии ( не лукашенковской ) и ты рванина мусорская , которая в отличии от Михаила не имеет к Украине никакого отношения. Всасываешь разницу ?
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Лишнехромосомное, что Порошенко украл и смародёрил?
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Новоявленный боец с Зелемойским, способствовавший приходу Зелемойского к власти, что Порошенко украл и смародёрил?
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Малоросс, он тебя в психиатрической больнице, что-ли, пять лет продержал?
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в рот тебе тапочки, какое ты убогое …… Живёт в мухосранске кацапском, ест блины с лопаты, ходит в дедовых рваных нквдэшных галифе , нужник с дырой в полу, но дерьмоприёмник открывает как @учка с объездной.
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Лишнехромосомное, способствовавшее приходу к власти Зелемойского, не подскажешь - почему тебе лукашист - литвин лайк поставил? :D
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я мусорам таким как ты не верю . Ты обычная @Lядина, которая даже боится произнести, не то что поставить в пример , Мишу Жизневского. Ты пресмыкающееся , которое в раковой позе целуя портрет луки, называет себя "борцуном" с режимом луки. Ты порево своё спутал с борьбой за правду и демократию в Белоруссии .
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Лишнехромосомное, ты лучше продолжай бороться с украинской гнидой, которую ты обнаружил ниже, которая хуже, чем я.
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Ответ из набора идиота. Тебя конкретно спросили: Что украл Порошенко?
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Лишнехромосомное, а ты не видишь флаг возле ника точно такой же, как и у тебя, но тебя необходимо за это считать украинцем, когда ты пускаешь пузыри сначала за Зелемойского, а теперь - против него. :D
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а ты что думаешь, что прилепил флаг Белоруссии и так замаскировал свой вонь кацапскую ? Лунь зашквареный , чему вас там учат в вашем кгб ?
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Лишнехромосомное, ты продолжай раскручивать того, кто под украинским флагом, а то он не является настоящим украинцем, т.к. за Зелемойского не топил, а теперь и тогда топит против, что подозрительно отличается от твоих истинно "украинских" действий. :D
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Ты что был в отключке 5 лет? Или 5 летний срок мотал?!
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Подзвоніть Мендель, заодно запитайте куди головнокомандуючий знову зник на 2-3 дні.
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Маєш її телефон - то позвони. А головнокомандуючий судячи по всьому "решает"!!!
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Странно, что там в соавторах нет Билецкого и Геруса...
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Почему гбр спит, или эти ушлёпки вообще нюх потеряли вместе с клоуном. Пора давно пора майдан пока крови ещё не было. Не дай бог у людей оружия на руках тьма, кровище будут реки а небесная сотня не сотня а тысячная как минимум. Гореть вам в аду суки.
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піди в церкву.. постав свічку і тебе попустить (© П.О. Порошенко)
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В том то и проблема, что это дерьмище продолжается именно потому, что не было крови или было слишком мало, чтобы каждый мог "насладиться". Поэтому вся шваль думает, что их пронесло раз, два...и будет так вечно. Та кровь, что льется на Донбассе - она типа не считается, той крови не видно поэтому ее как бы нет. Клоун войну, вообще снял с новостей, есть только "разведение" и создается впечатление, что война либо заканчивается, а то и вообще закончилась, хотя количество жертв возросло.
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Утилизация украинских противопехотных мин ПМН (ПМН-2)

Оценка стоимости уничтожения мин по данным докладов 7 апреля 2004 г. на семинаре в NAMSA (Люксембург), 12 февраля 2004 г. в Женевском центре гуманитарного разминирования и по информации ежегодных изданий Land Mine Monitor.

Количество утилизированных мин ПМН (ПМН-2) - 404903 шт. на 19 складах МОУ.

Метод уничтожения - демилитаризация (разборка).

Срок уничтожения - 8 месяцев (проект завершен 25 мая 2003 г.).

Стоимость уничтожения - 800 тыс. долл., из них 531 тыс. долл. получил непосредственный исполнитель - Донецкий казенный завод химических изделий.
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Если вы намекаете, что их не уничтожили, то ошибаетесь - уничтожение проводилось под международным наблюдением. Где нибудь на складах, после советского разгильдяйства могло конечно завалятся 1-2 ящика, неучтенного добра, но это не то количество для военных действий и минирования целых территорий
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Проект по уничтожению противопехотных мин ПМН был "пилотным" в преддверии ратификации Украиной "Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (Оттавская конвенция). Страны - доноры проекта (основные средства предоставила Канада) через Агентство по техническому обслуживанию и снабжению НАТО (NAMSA) профинансировали в размере $800 тыс. проект по уничтожению 404,9 тыс. мин всех типов ПМН на Донецком казенном заводе химических изделий. На торжества по случаю завершения проекта прибыл генсек НАТО Джордж Робертсон, подтвердив своим визитом намерения альянса помочь Украине избавиться и от других типов мин, в том числе ПФМ. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах "для тренировок и исследовательских целей".
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Клоуна уже вызвали на ковёр, или с перепугу опять на наркоте.
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Существует Оттавская конвенция о запрещении применения
противопехотных мин.которую Россия не подписала.
Вот по-этому и весь театр боевых действий наполнен ПНП
(противопехотная нажимного действия) или
обратная -разгрузочная(мина-сюрприз)
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Какую бумажку не дадут,какую скажут, такую Украина и подписывает... Эта страна ,мягко говоря,розум мае?
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да им поХ... в той ОБСЕ ваши рассказки, что непонятного? уже ********* в ПАРЕ вернули, чего еще хотите от этой обосраной гейропы!?
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Dubinsky.pro, [29.01.20 17:21]
Эксперты прямо опровергают лживые заявления Свинайвараса Абромавичуса и его соросятских советников, присосавшихся к украинской оборонке на гигантские зарплаты.
В бронетехнике, изготовленной под чутким руководством литовских и афганских (привет, Мустафа) реформаторов, будут умирать украинцы.
Буквально - беззащитные украинцы
https://censor.net.ua/blogs/3172497/trschini_na_pyati_btr4_z_12_vdpravlenih_u_zsu
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