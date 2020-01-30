 Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі. ФОТОрепортаж

Це відбулося під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 29 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми висловлюємо наше рішуче засудження та обурення з приводу використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін. Ці знаряддя війни не вибіркової дії вбивають та ранять переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей. Ми наголошуємо, що Україна не є ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої", - заявив у своєму виступі заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Дипломат наголосив, що невинні цивільні особи "не мусять бути заручниками такої безвідповідальної та безжальної політики Росії".

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"Ми наполегливо закликаємо російську сторону негайно припинити постачання та подальше застосування на тимчасово окупованих територіях України протипіхотних мін та інших типів мін і вибухових пристроїв, а також прибрати усі міни, які були встановлені російськими збройними формуваннями", - наголосив Лоссовський.

Заступник очільника місії України при ОБСЄ також продемонстрував присутнім іноземним делегаціям презентацію на тему використання російськими окупаційними силами на Донбасі протипіхотних мін російського виробництва.

Зокрема, було наведено приклад використання протипіхотної міни направленої дії МОН-50, яка була виявлена 21 березня 2016 р. в районі м.Попасна в Луганській області. Як свідчить маркування, міна була вироблена у 2003 році на заводі "Полімер" у м.Чапаєвськ Самарської області РФ.

Також російські збройні формування активно застосують на Сході України іншу протипіхотну міну російського виробництва – "ПМН-2". Український дипломат навів фото двох таких мін з маркуванням "533-37-89" та "15-99-89", які були виявлені 16 травня 2019 року біля Красногорівки в Донецькій області.

11 червня 2019 року співробітники СБУ виявили ще 9 таких протипіхотних мін зі схожим маркуванням "15-86-89" та "ПМН-2-583-46-89" поблизу Мар’їнки (Донецька область).

Ще один тип протипіхотних мін, які використовують на Донбасі російські збройні формування – "ПОМ-2".

Так, 12 червня 2019 року в селі Водяне на Донеччині військовослужбовцями ЗСУ було виявлено 6 пустих касет КПОМ-2 для мін "ПОМ-2" та дві робочі міни "ПОМ-2".

Крім того, 16 червня 2019 року біля Водяного також було виявлено 3 протипіхотні міні "ПМН-2".

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24 жовтня 2019 року російські збройні формування використовували міну МОН-2 для мінування позицій ЗСУ біля Світлодарська.

Український дипломат поінформував іноземні делегації країн-учасниць про конкретні заводи на території РФ, які займаються виготовлення протипіхотних мін "ПМН-2" та "ПОМ-2".

"Протипіхотні міни "ПМН-2" та "ПОМ-2" перебувають на озброєнні російських збройних сил. При цьому їх використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції або Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їхнє знищення від 3 грудня 1997 року", - заявив Лоссовський.

Він нагадав, що Україна підписала цю Конвенцію в 1999 році та ратифікувала її у 2005 році.

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"У межах передбачених Конвенцією зобов'язань до 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2" та "ПОМ-2" під міжнародним наглядом. Зі свого боку Російська Федерація відмовилася підписати конвенцію про заборону протипіхотних мін і продовжує використовувати "ПМН-2" та "ПОМ-2" під час бойових дій", - заявив український дипломат.

Він додав, що СММ ОБСЄ лише упродовж січня 2020 року вже тричі повідомляла про виявлення заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін на тимчасово окупованій території Сходу України.