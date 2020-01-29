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Все про:кіберзлочин (373) СБУ (5075) боти (8) кібербезпека (325)

 У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували в Києві діяльність "ботоферми", організованої громадянами РФ і переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 01

Угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники розповсюджували в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних чиновників. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інститутів через поширення недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

"Ботоферму" також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 02

Читайте також: СБУ в 2019 році нейтралізувала майже 500 кібератак на держоргани

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 03

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів і спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 05

Під час обшуку за місцем розташування "ботоферми" в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2 тис. SIM-карт операторів стільникового мобільного зв'язку України. Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 06

"Особи організаторів встановлено. Зараз тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172649
 
   
 Топ коментарі
 
Нарешті "спалили" базу зеботів??? В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6245
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поки що зелених меншає В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 4076
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Не стараешься, зебилко))
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То есть это твоих словили, свинособака?)))
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Интернет бот не имеет национальности, не пола, не Родины-вы безродны,отбросы общества.Нет путинских,нет порошенковских вы состоите из одного дерьма,адиннарот, вам плеватьг за кого топить,кто платит тот и пользует.
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бот не имеет национальности он имеет номер вот такой например-403b2143
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burunduk-бот не имеет национальности он имеет номер вот такой например-039019b9 У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 5312
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так это они и были У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3527 но далеко не все.
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Те переселенцы, как переселились так и гадят все шесть лет -2 нормальных из ста...
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Для этого были придуманы лагеря для интернированных.

Чтобы враги не разбредались по стране и принимали участие в выборах, а сидели в одном месте и дожидались окончания войны (кто доживет конечно).
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Ахаха У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7778 я почти был уверен что СБУ уже взяло на мушку разных Пидлог Макартни и Руских Алкашей, но главное чтоб выстрел был не в холостую....где закон для гарантированной посадки организаторов, заказчиков и собственно самих пахарей? Сомневаюсь что потужно отреформированная Петей фемида их накажет.
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ахаха від пєтуха прийнято. Навіть спамити тебе в лом.
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Ура, порохоботское болото накрыли ! Уже давно было понятно что соевые это рашинская вата, вот и доказательства. Сколько эти свиньи тут дерьма понаписывали. Ждем приговоров по закону.
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надееямся на твоем надгробье когда ты сдохнешь будет надпись, что ты надеешься доказательств)))
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Павел Я 17d636ef ткни пальчиком в доказательства, что это "порохоботское болото накрыли". иначе считаем, что накрыли соответствующее место зеленых
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Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.Источник: https://censor.net.ua/p3172649
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...запомни на всю оставшуюся жизнь, вася... У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9036
У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6753
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А так называемого зебилья все меньше и меньше в инете...
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зате порохоботи все зліші і зліші..)
у деяких з подвійними ніками вже 'прокинулось друге дихання'
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Погоджуюсь. Ла-ла ідіотки і Розенко давно не було і багатьох інших. Заходять якісь рагулі.
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Поменшає на Цензорі любителів Зеленського.
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хтось вже зник, хтось перевзувся, хтось ще не хоче розлучатись зі своїми мріями.
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Да в основном те, кому надо читать книгу У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7683 :
У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 2558
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😨😁😀😸🤗 Пеботи пишуть, що накрили зеботів. Зеботи пишуть, що накрили пеботів. А по факту накрили козлорилих і вату. А ви гризіться далі.🤗😁😁
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Дело в том,что ботоферм Зеленского априори нет у него 75% реальной поддержки,выборы это показали.А пэдроботы реально существуют и этот ресурс прямое доказательство.
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ага, одной уже нєт - прікрилі, надєюсь
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Всего 75%? Ну, не скромничай, бери выше - 85.. 95%
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москальная орда пришла на нашу землю-нас убивать,а у тебя во всем виноваты "пэдроботы"? У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 2690
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свинарчуки грають разом з мордором проти України. бо відібрали у них корито. от вони і скаженіють.
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Тоді за яким хєром ти лізеш на форум Майданівців і порохоботів? Тобі подобається ловити стусани і копняки?
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Добре, що ви розділяєте майданівців і порохоботів. Це різні люди.
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Витя, харе нести про 75% мыло... Туфта для зрителей квартала...
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Зє!льонийє соплі чотко ісполняют волю кримля і целєспрямовано рєаніміруют єдіную масковскую імпєрію
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петиция за отмену абонплатыв за газ
https://petition.president.gov.ua/petition/83562

что то газовые новости из ленты пропали У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3870
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новості пропалі - платьожкі нє появляются
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Ruslan@77__ruslan 3 ч

Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
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У меня в графе за газ уже третий год стоит ноль...
Так что, я не парюсь этим
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За доставку все равно надо абонплату платить,даже если потребление ноль, если я правильно понял.
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Щось не бачу новини що Порох сьогодні подав не менш 14 позовів проти всякої гидоти.
Цифра не остаточна.
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зелень не посадила Баригу-той і 'борзіє' У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6217
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він сяде останнім - з початку треба садити його бандитське оточення !
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Поверь, Зеля, не меньше нашего хочет посадить свыночола, томов на него уже за десятки перевалило, там и зрада нацинтересов, воровство в немыслимых масштабах, особенно на оборонке и многое другое, но с нашими "реформированными судами", где кум на куме сидит и сватом поганяет, этого урода выпустят под копеечный залог..И потрох это знает, и поэтому стремится всеми силами стать лидером оппозиции, чтоб потом была возможность верещать на всех перекрестках, что его преследуют исключительно по политическим мотивам. Они знают, что люди хотят посадок этого зверья и делают все возможное...но, к сожалению, медленно.
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посадити олігарха з баблом дуже важко ... А тим більше у наших "відреформованих" соєвим хряком судах ... Більше того - в наших умовах це практично не реально ...
навіть Австрія вже 8 років не може Фірташа , толком , засудити - його інтереси захищають кілька класних адвокатів на чолі з колишнім міністром юстиціє Австрії ...!
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За це зеботохфермі і олігархічним змі не платять. Платять за "ось - сь посадять,місце приготували..."
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всех заставить слушать группу "Воровайки" 3 года
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Цікаве те, що під цією новиною постять вже зовсім пробиті кацапи, не ховаючись. Я їх ніколи не бачив на Цензорі.
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Треш троллей с московии уже достал, там наверное под ружьё стали малолеток вербовать. Ни ума не фантазии. Да и поклонники оманского х---а тоже реально осточертели, метода из-за поребрика синоним "А что там у хохлов" - "А вот Порошенко" и т.д..
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В принципе СБУ вернулась в состояние, в каком была при Пете, т.е. пишут о задержании людей, которые ничем криминальным не занимались, не сообщая, по какой статье предъявлено обвинение. Таким образом народ запугивают, что если будешь организованно ругать власть, то посадят, а статью потом придумают.
Во всем перечне "преступлений" криминал - только ложные сообщения о минировании, но и тут СБУ не пишет, кто именно и кому рассылал сообщения, сказано :
"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минированииИсточник: https://censor.net.ua/p3172649" и "предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами:Источник: https://censor.net.ua/p3172649", как будто точно установлено, что ботоферма заведомо знала, как канал будет применяться, да если и знала - то в чем преступление?
Шухера много, но представить, какое именно будет обвинение, невозможно, надо полагать, что СБУ мечтала найти шпионаж или что то похожее по результатам обыска, да ничего не нашла и теперь пытается выдумать что то другое.
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В Киеве организовал? Не побоялся распятым мальчиком стать. Или сейчас, когда у власти партия «роялистов», они уже гиляки не боятся?
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Так, сейчас цензоровские ряды поредеют...
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що пЭцекантропов "работы лишили???)))...по миру пойдете или у мертветчучки приютитесь??))))
Бедолашные)))))...Сгиньте уже нечистая сила.
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Ти б ще з рус-вєсни скрін притіг, ватка.
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Для прівлеченія іх к атветцвеності....... Ржу не можу!!!! для прівлеченія к атветственності!! У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7002
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нажаль за ботосрач покарання ніякого, покарати їх можуть за фейкове мінування, і ще штрафи впаяють чи конфіскацвю майна.
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Читаю и смотрю, что порохоботов поменьшало, все таки вашу ботоферму накрыли.
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О, Єлажєв. Що, знову будеш доказувати про ;гражданскую вайну; і агітувати за відродження ссср?
Чи після минулого деактиву побоїшся?
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Цього кацапури також давненько не було. Я думаю він не троль. Просто ідіот.
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Він сталініст, совок, активіст в одноклассніках та в вконтактіку.
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Вячеслав Єлажев! Прокомуністична гидота!
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русская ботоферма? порохоботы? орелик у тебя похоже совсем заворот мозгов произошел--- или это типа вор кричит "держи вора"
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Любиш арихметику? Тоді підраХУЙ: 250 тисяч вчителів протягом двох місяців не отримують зарплату розміром 4000 баксів. Курс НБУ на завтра вже 24,8491.
Це ми, порохоботи, на чолі з Трампом влаштували таку подлянку зелохторату.
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...мамедов, у тебя инсульт зачесался, и ты решил выйти на люди? Так лучше почеши его с разбегу об стену У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7304
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маскваротой мразі буде трошки меньше тепер на цензорі
Киеф рузге горат нікому буде "кричати" чи ні?
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схоже , тепер і соєвих троляк на форумі поменшає ...
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Схоже, схоже, тролику. Ми сьогодні святкуємо те про що ти наразі не знаєш. Незабаром дізнаєшся.
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что, покурить вышел и не попал под облаву
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Так вот как выглядят бойцы невидимого фронта.
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А ось і ні. Виглядають рогі ******** явно. "Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине."
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Петро хоч грошей зекономить на своїх дебілах )))
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а він їм і так , після його феєричного просеру навесні - влітку , вже давно нічого не платить ..))
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Тут таких ботоферм на кацапские бабки созданных-косить и косить.Нужны реальные наказания для этих иуд,что бы сребреники им поперек глотки встали!
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Порохоботы, нам вас будет не хватать.
Кто теперь будет нас веселить своим бредом про Петю-альтруиста и самого честного президента всех времён и народов?
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ну , за це не варто сильно хвилюватися ..))
накрили лише одну ботоферму в Україні - натомість ольгінські і лахтинські боти будуть і далі працювати на соєвих ригоАналів ...
добре що толку , від їхнього срачу , все одно = 0 ...
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Зразу видно що справа російських шовіністів - " и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/p3172649 В інформаційну війну, пропаганду, по крупному вкладається тільки РФ, їм нічого не шкода заради російської зверхності.
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