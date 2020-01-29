 У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники розповсюджували в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних чиновників. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інститутів через поширення недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.
"Ботоферму" також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.
Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів і спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.
Під час обшуку за місцем розташування "ботоферми" в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2 тис. SIM-карт операторів стільникового мобільного зв'язку України. Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.
"Особи організаторів встановлено. Зараз тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності", - сказано в повідомленні.
Чтобы враги не разбредались по стране и принимали участие в выборах, а сидели в одном месте и дожидались окончания войны (кто доживет конечно).
у деяких з подвійними ніками вже 'прокинулось друге дихання'
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https://petition.president.gov.ua/petition/83562
что то газовые новости из ленты пропали
Ruslan@77__ruslan 3 ч
Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
Так что, я не парюсь этим
Цифра не остаточна.
навіть Австрія вже 8 років не може Фірташа , толком , засудити - його інтереси захищають кілька класних адвокатів на чолі з колишнім міністром юстиціє Австрії ...!
Во всем перечне "преступлений" криминал - только ложные сообщения о минировании, но и тут СБУ не пишет, кто именно и кому рассылал сообщения, сказано :
"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минированииИсточник: https://censor.net.ua/p3172649" и "предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами:Источник: https://censor.net.ua/p3172649", как будто точно установлено, что ботоферма заведомо знала, как канал будет применяться, да если и знала - то в чем преступление?
Шухера много, но представить, какое именно будет обвинение, невозможно, надо полагать, что СБУ мечтала найти шпионаж или что то похожее по результатам обыска, да ничего не нашла и теперь пытается выдумать что то другое.
Бедолашные)))))...Сгиньте уже нечистая сила.
Чи після минулого деактиву побоїшся?
Це ми, порохоботи, на чолі з Трампом влаштували таку подлянку зелохторату.
Киеф рузге горат нікому буде "кричати" чи ні?
Кто теперь будет нас веселить своим бредом про Петю-альтруиста и самого честного президента всех времён и народов?
накрили лише одну ботоферму в Україні - натомість ольгінські і лахтинські боти будуть і далі працювати на соєвих ригоАналів ...
добре що толку , від їхнього срачу , все одно = 0 ...