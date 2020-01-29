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 Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Станом на кінець січня 2020 року підприємства, які здійснюють централізоване постачання опалення і гарячої води, в Чернівецькій і Миколаївській області не зробили перерахунок для споживачів.

Згідно з даними Урядового порталу, перерахували платіжки за опалення і гарячу воду 143 підприємства теплопостачання в 21 області України, інформує Цензор.НЕТ.

Активно перераховували платіжки в шести областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській. Там всі зареєстровані теплопостачальники перерахували розміри тарифів за опалення.

Найбільше знизили розмір платіжки за тепло у Вільнянську Запорізької області. Там розмір тарифу за опалення знизили на 31%. Також суттєво знизили тарифи в селищі Межова Дніпропетровської області та в Білгород-Дністровському Одеської області - на 28-29%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук

Водночас, у Чернівецькій області жодне з чотирьох підприємств теплопостачання не зробило перерахунок тарифів за опалення і гарячу воду у зв'язку зі зниженням цін на газ. У Миколаївській області таких підприємств сім.

Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 міст долучилися до ініціативи щодо зниження тарифів на опалення, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172616
 
 
 Топ коментарі
 
ОДЕССА ЗАЯВИЛА ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ СНИЖАТЬ....на начало февраля + 12-14 по Одессе прогноз.. мама мия отопление Косомса....
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мне в декабре (4х комнатная) насчитали 2105 грн, в сравнении с ноябрьскими 933 грн. Обе - за полный месяц.
Всем остальным в доме и районе - примерно такая же цена (за 4х комнатные)
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.Не заметили никакого снижения цены в Днепропетровской области, наоборот, в Кривом Роге платежки подорожали с 1250 в ноябре до 1450 в декабре.
А в Запорожье о таких ценах только мечтают - там за услугу платят 2 100 грн. Даже у многодетных семей, имеющих право на льготу, цены по факту выросли. ....

https://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/vy-nas-obduryly-ukrayintsi-obureni-tym-yak-vlada-rozvela-zi-znyzhennyam-taryfiv-na-teplo-foto
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.Не заметили никакого снижения цены в Днепропетровской области, наоборот, в Кривом Роге платежки подорожали с 1250 в ноябре до 1450 в декабре.
А в Запорожье о таких ценах только мечтают - там за услугу платят 2 100 грн. Даже у многодетных семей, имеющих право на льготу, цены по факту выросли. ....

https://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/vy-nas-obduryly-ukrayintsi-obureni-tym-yak-vlada-rozvela-zi-znyzhennyam-taryfiv-na-teplo-foto
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единствено что пересчитали - субсидии: соседи-пенсионеры жалуются, что субсидии с декабря снизили - на фоне роста тарифов на отопление. Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5799
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мне в декабре (4х комнатная) насчитали 2105 грн, в сравнении с ноябрьскими 933 грн. Обе - за полный месяц.
Всем остальным в доме и районе - примерно такая же цена (за 4х комнатные)
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https://glavcom.ua/economics/finances/aktsija-desheve-teplo-zakinchilasja-rahunki-za-komunalku-pomitno-zbilshatsja-655240.html

Акція «дешеве тепло» закінчилася. Рахунки за комуналку помітно збільшаться

....є дві новини і обидві погані.
Перша - рахунки за опалення в січні нинішнього року виявляться набагато вищими за грудневі, оскільки ціна газу знову збільшилася.
Друга - обіцяного перерахунку платіжок на тепло за листопад і жовтень не буде. Чому так сталося і чому в результаті розрекламована «акція» Кабміну щодо здешевлення платіжок на опалення виявилася «одноразовою», розібрався сайт «Сьогодні».....
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ОДЕССА ЗАЯВИЛА ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ СНИЖАТЬ....на начало февраля + 12-14 по Одессе прогноз.. мама мия отопление Косомса....
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Долой абонплату за электричество и газ в пустующих домах. ( Родительский дом в сели и дача)
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Какая разница в какой области не снизили,скажите кому эти предприятия принадлежат,какая падла на свободе хотя заслуживает находиться на зоне.
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