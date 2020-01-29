 Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними Урядового порталу, перерахували платіжки за опалення і гарячу воду 143 підприємства теплопостачання в 21 області України, інформує Цензор.НЕТ.
Активно перераховували платіжки в шести областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській. Там всі зареєстровані теплопостачальники перерахували розміри тарифів за опалення.
Найбільше знизили розмір платіжки за тепло у Вільнянську Запорізької області. Там розмір тарифу за опалення знизили на 31%. Також суттєво знизили тарифи в селищі Межова Дніпропетровської області та в Білгород-Дністровському Одеської області - на 28-29%.
Водночас, у Чернівецькій області жодне з чотирьох підприємств теплопостачання не зробило перерахунок тарифів за опалення і гарячу воду у зв'язку зі зниженням цін на газ. У Миколаївській області таких підприємств сім.
А в Запорожье о таких ценах только мечтают - там за услугу платят 2 100 грн. Даже у многодетных семей, имеющих право на льготу, цены по факту выросли. ....
https://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/vy-nas-obduryly-ukrayintsi-obureni-tym-yak-vlada-rozvela-zi-znyzhennyam-taryfiv-na-teplo-foto
Всем остальным в доме и районе - примерно такая же цена (за 4х комнатные)
Акція «дешеве тепло» закінчилася. Рахунки за комуналку помітно збільшаться
....є дві новини і обидві погані.
Перша - рахунки за опалення в січні нинішнього року виявляться набагато вищими за грудневі, оскільки ціна газу знову збільшилася.
Друга - обіцяного перерахунку платіжок на тепло за листопад і жовтень не буде. Чому так сталося і чому в результаті розрекламована «акція» Кабміну щодо здешевлення платіжок на опалення виявилася «одноразовою», розібрався сайт «Сьогодні».....