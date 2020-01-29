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Все про:Вінницька область (402) протест (1060) траса (34) ОТГ (71)

 Мешканці кількох сіл перекрили міжнародну трасу у Вінницькій області через небажання приєднуватися до ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Траса М-12 перекрита в районі с. Писарівка. Учасники акції пропускають рейсові автобуси і спецтранспорт, інші транспортні засоби - частково.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні о 12.05 поблизу с. Писарівка Вінницького району розпочалося мирне зібрання жителів кількох населених пунктів. Ці люди не погоджуються з приєднанням своїх громад до тих ОТГ, які передбачені проєктом нового адміністративного поділу області. На знак протесту близько 80 осіб безперервно рухаються пішохідним переходом, частково перекривши рух транспорту", - розповіла начальник відділу комунікації поліції Вінницькій області Ганна Олійник.

Мешканці кількох сіл перекрили міжнародну трасу у Вінницькій області через небажання приєднуватися до ОТГ 01

За її словами, учасники акції пропускають рейсові автобуси і спецтранспорт, частково – інші транспортні засоби, які прямують в обидва боки.

На місці працюють правоохоронці, які забезпечують охорону громадського порядку.

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У заяві про проведення мирного зібрання вказано, що акція буде цілодобовою і триватиме з 28 січня по 3 лютого. Її метою є "висловлення позиції людей щодо неприпустимості порушення Конституції України ст. 132, Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", недопущення примусового приєднання Сокиринецької ОТГ до Лука-Мелешківської ОТГ та за долучення до Сокиринецької ОТГ сіл Писарівка і Щітки".

Мешканці кількох сіл перекрили міжнародну трасу у Вінницькій області через небажання приєднуватися до ОТГ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172576
 
 
 Топ коментарі
 
От же ж негідники, не хочуть добровільно вступати до колгоспу.
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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Тебе какая разница, рагуль!?
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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а ти забув хто створював ОТГ, хто визначав адміністративні кордони цих ОТГ?! а недовіру тому президенту народ вже висловив!
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это хорошая новость или плохая , кто знает? или какяразница
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Это новость о том, что каждый может нарушать УК Украины без последствий. Перекрытие магистралей - статья. Но если сильно хочется - то пожалуйста, перекрывайте.
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так то вони і планують плату за проїзд брати та на це своє отг забезбечувати,і своє нове "начальство"(там же буде і свій начальник комунгоспу, свій начальник віділу освіти,зами,інструктори і т.к.і))))
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Дивлячись з якого боку телеекрану подивись.
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От же ж негідники, не хочуть добровільно вступати до колгоспу.
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Точно, щас комиссар от большевиков приедет разбираться, наверное, придётся раскулачивать кого-то, шоб другим неповадно было.
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Писаревская Народная Республика
Усраться и не жить
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а шо такое Конституция? та нашо она 95 кварталу, мы за закон о законе ещё не проголосовали, а вы тут про какую то Конституцию написали.
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Наш район уже живет в этом ОТГ,так вот что скажу.Те крохи что имело наше село обязаны отправлять в ,,общак,, в район из которого не возвращается ни копейка.Об всех потребностях села даже на 100-200-ти лампочек для освещения улиц отвечают ,,ДЕНЕГ НЕМА...,,
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100500 !!! Навіть припинили міняти перегорілі лампи у вуличному освітленні . Невигідно . Раніше все працювало без проблем . Сьогодні одна відповідь : "Немає грошей" . ОТГ- тотальне погіршення якості життя в усіх н/п крім центрального .
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так отг має мати якийсь діючий завод чи фабрику...отоді буде зиск...
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має, має дійти людям, що фабульні обєднання - зло.
Сподіваюсь. скоро розпочнуться протести проти фабульних ОСББ.
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При создании ОТГ мнение жителей не учитывалось однозначно!
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Тут ситуация в другом. Писаревка и Щитки стоят вдоль трассы на Умань сразу за Винницей , земля вдоль трассы стоит хороших денег . А Сокиринці уй знает где. Жители первых двух сёл всегда считали себя чуть ли не "городскими", а их голова чуть ли не мером. И тут такая нэвдачка , приписали типа "городских" к сёлам да ещё и председатель их не станет головой тергромады. Та что тут чисто шкурный интерес.
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они на первом километре от города а Вороновица 25 км от города. Просто у каждого из сёл есть своя управа и не факт что именно допустим тех же Щиток или Писаревки будет управлять всеми , вот и вышли типа за "справедливость".
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с. Писаревка, создайте в отместку ОПГ и пошлите на хрен этих ЗЕленых скоморохов.
Пару выстрелов в воздух, пару горящих шин и воля Ваша!
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а зе тут до чого?
тож усе базарнік гнойсман з баригою молдавським натворили.
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Это дурдом. Не страна, а просто большой публичный дом. Угадайте с 3 раз, что бы было с ними в США?
А между прочим, в Украине перекрытие трасс тоже уголовное преступление.
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