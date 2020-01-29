 Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного із них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал: 6 тротилових шашок загальною вагою 1.6 кілограма, 3 ручних гранати Ф-1, 7 пістолетів, 7 електродетонаторів, велика кількість набоїв різного калібру. Крім того, вилучено засоби для кустарної переробки зброї.

Вилучені виявлені засоби ураження передані для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз. Наразі основний організатор протиправного механізму затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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У межах кримінального провадження, відкритого з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії.





