 Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного із них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал: 6 тротилових шашок загальною вагою 1.6 кілограма, 3 ручних гранати Ф-1, 7 пістолетів, 7 електродетонаторів, велика кількість набоїв різного калібру. Крім того, вилучено засоби для кустарної переробки зброї.
Вилучені виявлені засоби ураження передані для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз. Наразі основний організатор протиправного механізму затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У межах кримінального провадження, відкритого з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії.
Сообщества российских наемников в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели в Ливии россиянина. Он, как удалось подтвердить Радио Свобода, оказался 39-летним Владимиром Скопиновым, ранее воевавшим в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.
И НЕ БУДЕ НЕ ЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ !!!
или сцыте что размахивать своими пукалками по барам и дорогам станет не безопасно?
ПРОСТО НАДО УЗАКОНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ Л. ОРУЖИЯ !
патло Пашинский хрена с два вылез бы из машины размахивая пистолетиком что бы стрельнуть в человека зная, что тот может оказаться проворнее со своим стволом...
А если они на сверлильном станке силуминовые стволы до 9 мм рассверливали - то это не приведение травмата в боевое состояние, а переделка устройства для отстрела резиновых пуль в устройство для отрывания пальцев и выбивания глаз затворами.
Если уж совсем зачесалось чем то защищаться от собак "шоп шо то вылетало с дырки" - напусти в шумовой патрон пластика из клеющего пистолета со стержнем. В этом случае пальцы будут целы и собачка будет жива, правда подумает, почесывая синяк, какой же он мудак, шо шмальнул не тем не сем
это к фсбшным подкидным вопрос.