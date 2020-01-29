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 Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили в Миколаєві незаконну діяльність з переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї та засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного із них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал: 6 тротилових шашок загальною вагою 1.6 кілограма, 3 ручних гранати Ф-1, 7 пістолетів, 7 електродетонаторів, велика кількість набоїв різного калібру. Крім того, вилучено засоби для кустарної переробки зброї.

Вилучені виявлені засоби ураження передані для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз. Наразі основний організатор протиправного механізму затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також дивіться: 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії.

Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ 01
Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ 02
Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172574
 
 
 Топ коментарі
 
Незаконный, это потому что у них кассового апарата не было? Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 9669
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Вести из-за поребрика.

Сообщества российских наемников в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели в Ливии россиянина. Он, как удалось подтвердить Радио Свобода, оказался 39-летним Владимиром Скопиновым, ранее воевавшим в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

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У каждого гражданина Украины должно быть оружие - Всё остальное это пыль !!!
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Незаконный, это потому что у них кассового апарата не было?
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Потому что закона, регулирующего оборота нет..
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Вести из-за поребрика.

Сообщества российских наемников в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели в Ливии россиянина. Он, как удалось подтвердить Радио Свобода, оказался 39-летним Владимиром Скопиновым, ранее воевавшим в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 2446
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У каждого гражданина Украины должно быть оружие - Всё остальное это пыль !!!
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разрешите ОБЕЩАННОЕ законное приобретение короткостволов честными гражданами
И НЕ БУДЕ НЕ ЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ !!!
или сцыте что размахивать своими пукалками по барам и дорогам станет не безопасно?
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будет всё равно. если я захочу ствол для каких-либо своих чёрных делишек, то куплю на чёрном рынке, ведь из зарегистрированного этого делать не будешь.
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- ЛОГИЧНО, ХОТЯ... очень не просто найти этот черный рынок для покупки пукалки даже для собственной самообороны (или собственного запроторения на нары)
ПРОСТО НАДО УЗАКОНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ Л. ОРУЖИЯ !
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Да никто ничего не узаконит. В этой стране такое невозможно, ибо власть имущие боятся народа.
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Бяка Бука Ну да. Поэтому власть разрешает людям покупать гладкоствольное и нарезное, длинноствольное оружие. А пистолетиков боится?
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Элементарно. Ты будешь ходить по улицам с помпой, или любым длинноствольным оружием, которое является охотничьим? Нет. А с короткостволом, который является средством самозащиты, легко прячется в карман и который ты можешь разрядить в любого, кто попытается быковать, будь то наркоман, или депутат, будешь. В том-то и вся разница.
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да, боятся...
патло Пашинский хрена с два вылез бы из машины размахивая пистолетиком что бы стрельнуть в человека зная, что тот может оказаться проворнее со своим стволом...
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ЯЗНАЮ Яумный Да власти насрать, где там и что будет. У них своя охрана, заборы, собаки и пр.
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Шоб довести травматическое оружие до боевого состояния нужны конструкторские навыки и станки, стоимость которых превышает любые мыслимые прибыли от кустарного производства.
А если они на сверлильном станке силуминовые стволы до 9 мм рассверливали - то это не приведение травмата в боевое состояние, а переделка устройства для отстрела резиновых пуль в устройство для отрывания пальцев и выбивания глаз затворами.
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"для отрывания..." - В САМУЮ ТОЧКУ ! И самое главное, что если еще не оторваны пальцы, то влетаешь на штраф. (экспертиза, слава Богу, не подтверждает "боевое оружие")
Если уж совсем зачесалось чем то защищаться от собак "шоп шо то вылетало с дырки" - напусти в шумовой патрон пластика из клеющего пистолета со стержнем. В этом случае пальцы будут целы и собачка будет жива, правда подумает, почесывая синяк, какой же он мудак, шо шмальнул не тем не сем Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ - Цензор.НЕТ 8705
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а припас к ЗУшке куда использовать кустарники хотели?
это к фсбшным подкидным вопрос.
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