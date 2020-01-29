 Затримано спільника терористів "ЛНР", він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що навесні 2014 житель Сєверодонецька збирав інформацію про переміщення підрозділів сил антитерористичної операції в Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів. Отримані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання "армія південного сходу" для підготовки диверсійних актів.

Понад 5 років сєверодончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук.

21 січня цього року співробітники СБУ затримали спільника бойовиків у прикордонному пункті пропуску "Танюшівка", коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.

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Затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.