 Затримано спільника терористів "ЛНР", він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що навесні 2014 житель Сєверодонецька збирав інформацію про переміщення підрозділів сил антитерористичної операції в Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів. Отримані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання "армія південного сходу" для підготовки диверсійних актів.
Понад 5 років сєверодончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук.
21 січня цього року співробітники СБУ затримали спільника бойовиків у прикордонному пункті пропуску "Танюшівка", коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.
Затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Просим любить и жаловать)
Высокий рейтинг «Слуги народа» удивил, но в данном случае на из рейтинг, в том числе, позитивно отразилась теплая зима. Ну а вот после осеннего призыва я прогнозирую существенное снижение рейтинга как партии так и самого Зеленского, который выдал указ о призыве с 18 летнего возраста, и целуй ряд других факторов, которые покажут нам свойски дурную картину.
Ну и конечно же поздравляю Евросолидарность, Петра Порошенко и всех нас.
Двигаемся дальше.