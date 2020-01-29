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Все про:Луганщина (1913) СБУ (5075) тероризм (2150)

 Затримано спільника терористів "ЛНР", він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Луганській області спільника бойовиків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що навесні 2014 житель Сєверодонецька збирав інформацію про переміщення підрозділів сил антитерористичної операції в Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів. Отримані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання "армія південного сходу" для підготовки диверсійних актів.

Понад 5 років сєверодончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук.

21 січня цього року співробітники СБУ затримали спільника бойовиків у прикордонному пункті пропуску "Танюшівка", коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.

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Затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Затримано спільника терористів ЛНР, він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172551
 
   
 Топ коментарі
 
Oтличная новость: По результатам социологических исследований, текущие рейтинги партий «Слуга народа», ОПЗЖ и «Батькивщина» среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах 21 июля 2019 года, тогда как уровень поддержки «Европейской солидарности» вырос в полтора раза, а вот у коллег по оппозиции «Голоса» просел больше, чем на половину.
Высокий рейтинг «Слуги народа» удивил, но в данном случае на из рейтинг, в том числе, позитивно отразилась теплая зима. Ну а вот после осеннего призыва я прогнозирую существенное снижение рейтинга как партии так и самого Зеленского, который выдал указ о призыве с 18 летнего возраста, и целуй ряд других факторов, которые покажут нам свойски дурную картину.
Ну и конечно же поздравляю Евросолидарность, Петра Порошенко и всех нас.
Двигаемся дальше.Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5949
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кстати господа гусары, - ленка зеленская открыла камменти в ФБ.
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кстати господа гусары, - ленка зеленская открыла камменти в ФБ.
Просим любить и жаловать)
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Oтличная новость: По результатам социологических исследований, текущие рейтинги партий «Слуга народа», ОПЗЖ и «Батькивщина» среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах 21 июля 2019 года, тогда как уровень поддержки «Европейской солидарности» вырос в полтора раза, а вот у коллег по оппозиции «Голоса» просел больше, чем на половину.
Высокий рейтинг «Слуги народа» удивил, но в данном случае на из рейтинг, в том числе, позитивно отразилась теплая зима. Ну а вот после осеннего призыва я прогнозирую существенное снижение рейтинга как партии так и самого Зеленского, который выдал указ о призыве с 18 летнего возраста, и целуй ряд других факторов, которые покажут нам свойски дурную картину.
Ну и конечно же поздравляю Евросолидарность, Петра Порошенко и всех нас.
Двигаемся дальше.Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5949
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Нету у слуг и 20%. "Рейтинг" єтот сделан по стандартам министерства геббельса - 60 на 40.
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Вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске

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"Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ. ФОТО" - так как лицо закрыто, то есть подозрение, что никого не задержали, а это фото какого-то сотрудника СБУ.
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Обігріти, напоїти (смолою гарячою) та обміняти!
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а зеЛенку когда затрымают за то же самое?
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