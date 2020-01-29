 23 тонни іграшок, що "застрягли" на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов. ФОТО

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 23 тони іграшок Нова митниця передала Міністерству соціальної політики для розвезення в дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу", - написав він.

Нефьодов подякував за допомогу у вирішенні цього питання Офісу Президента, уряду та СБУ.

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"Як бачите, боротьба з контрабандою може мати результат не тільки в кримінальних провадженнях і штрафах, але і в добрих справах 😉

Кому було цікаво, коли ж будуть одеські кейси, - ну так от і воно!"- додав Нефьодов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку, надійшов у Чорноморський рибний порт наприкінці 2019 року. Підприємство, яке мало розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

28 січня президент Володимир Зеленський доручив передати іграшки дитячим будинкам.

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