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Все про:іграшки (3) митниця (653) дитбудинок (9) Нефьодов (137)

 23 тонни іграшок, що "застрягли" на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов. ФОТО

Митниця передала майже 23 тонни іграшок Міністерству соціальної політики для доставки в дитячі будинки, притулки, школи-інтернати та дитбудинки сімейного типу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 23 тони іграшок Нова митниця передала Міністерству соціальної політики для розвезення в дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу", - написав він.

Нефьодов подякував за допомогу у вирішенні цього питання Офісу Президента, уряду та СБУ.

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"Як бачите, боротьба з контрабандою може мати результат не тільки в кримінальних провадженнях і штрафах, але і в добрих справах 😉

Кому було цікаво, коли ж будуть одеські кейси, - ну так от і воно!"- додав Нефьодов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку, надійшов у Чорноморський рибний порт наприкінці 2019 року. Підприємство, яке мало розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

28 січня президент Володимир Зеленський доручив передати іграшки дитячим будинкам.

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23 тонни іграшок, що застрягли на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов 01
23 тонни іграшок, що застрягли на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов 02
23 тонни іграшок, що застрягли на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов 03
23 тонни іграшок, що застрягли на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов 04
23 тонни іграшок, що застрягли на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172539
 
   
 Топ коментарі
 
А их перед этим проверили на соответствие экологическим нормам?... 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7682
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Може цікавіше дізнатись,чому компанія відмовилась від власного товару ?
Віджав у комерсантів товар і вважає це подвигом,а в митних надходженнях-мінуса.
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И все обездоленные дети Украины стали счастливы???

Вопрос, почему фирма отказалась от них и не стала растомаживать??? А может они экологическим нормам не соответствуют??? А может ЗЕленые знают об этом и решили от сирот избавиться??

ЗЕленый пиар на детях!!!
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А их перед этим проверили на соответствие экологическим нормам?... 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7682
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Може цікавіше дізнатись,чому компанія відмовилась від власного товару ?
Віджав у комерсантів товар і вважає це подвигом,а в митних надходженнях-мінуса.
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100%! Вместо того, чтобы дать людям нормально импортировать товар и работать, он хвастается тем, что у кого-то что-то отжал, конечно, "по понятиям", за дело мол. Совдепия полная. Герой, ничего не скажешь, о детях беспокоится.
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абы проверили нет ли там еще и взрослых игрушек 23 тонни іграшок, що "застрягли" на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9782
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Хотелось бы послушать про причину отказа от собственника товара,а то бородатый гей пропиарился на чем то явно сомнительном.
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вот так взяли и передали - классно - а может у министров так и их машины передадим - раз и личные машины передали - то же классно будет - доброе ведь дело - кто За?
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И все обездоленные дети Украины стали счастливы???

Вопрос, почему фирма отказалась от них и не стала растомаживать??? А может они экологическим нормам не соответствуют??? А может ЗЕленые знают об этом и решили от сирот избавиться??

ЗЕленый пиар на детях!!!
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....теперь на всех базарах страны......
Помнится в ЧМП собирали для детского "Дома малютки",а их директор в Неаполь поехал.
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Со всей сРаны собирают, а директор поехал в Оман, теперь сам не может объяснить зачем.
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Надеюсь в ящиках оригинальный Lego, а не китайский токсичный пластик...
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То шо передали не сомеваюсь, а вот то "передали в детские дома" сомневаюсь. Сильно.
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а где гарантия того, что игрушки безопасны для детей? или зебилам на чужих детей пофиг?!
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дебил бородатый, **** охеренную контрабанду разоблачил....сначала зеленый пропиарился на этих игрушках, теперь это чмо, кто следующий? гончарук? на детях пиар это вам не на шоколадной фабрике
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Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детям .А отдаст детям и 47 млн-будет молодец. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Скажет, что отдал, как всегда говорил Петя, - петики будут счастливы? Сомневаюсь.
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А нахрена детям столько денег? Игрушками обойдутся, надо Нефёдорову позвонить
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Без выгоды для себя с бэней, зелох только конфискованые телевизоры "Берёзка" со встроенным г+г по детдомам распихает. Шоб воспитывались идиотами на Скотах и кварталах!
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вроде бы и благое дело... но сразу столько вопросов :
- почему не забрал хазяин?
- соответствуют ли эти игрушки ГОСТам
- а там точно были одни игрушки?...а может еще какойнить контрабас?
- так быстро распихали? а фотоотчет?
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А компьютерную технику, айфоны-телефоны и прочее дорогостоящее кому передали?
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Никто из чинуш даже не сфоткался на фоне игрушек и передачи их детям? Ну и невежды.
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Через месяц-два журналистам не мешало бы проверить логистику этих игрушек на прилавки страны.
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Следующая новость от нефьёдовской таможни: Таможенники разоблачили партию контрафактных дильдо. Импортёр откаазался от товара и он будет передан в Верховную Раду депутатам для безвозмездного пользования.
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Ожидайте эти игрушки на базарах страны! Я сомневаюсь, что эти игрушки попадут в детские дома...
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А навіщо 23 тони ігрушок дитбудинку. Зробіть по справедливості. Одну тону віддайте депутатам у Верховну Раду, дітям залиште 3 тони на всю Україну, а решту відправте ********. А то скоро будуть вибори і їм прийдеться бігати за Порохом, а ігрушок немає.
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