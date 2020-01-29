 23 тонни іграшок, що "застрягли" на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов. ФОТО

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 23 тони іграшок Нова митниця передала Міністерству соціальної політики для розвезення в дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу", - написав він.
Нефьодов подякував за допомогу у вирішенні цього питання Офісу Президента, уряду та СБУ.
"Як бачите, боротьба з контрабандою може мати результат не тільки в кримінальних провадженнях і штрафах, але і в добрих справах 😉
Кому було цікаво, коли ж будуть одеські кейси, - ну так от і воно!"- додав Нефьодов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку, надійшов у Чорноморський рибний порт наприкінці 2019 року. Підприємство, яке мало розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.
28 січня президент Володимир Зеленський доручив передати іграшки дитячим будинкам.
Віджав у комерсантів товар і вважає це подвигом,а в митних надходженнях-мінуса.
Вопрос, почему фирма отказалась от них и не стала растомаживать??? А может они экологическим нормам не соответствуют??? А может ЗЕленые знают об этом и решили от сирот избавиться??
ЗЕленый пиар на детях!!!
Помнится в ЧМП собирали для детского "Дома малютки",а их директор в Неаполь поехал.
- почему не забрал хазяин?
- соответствуют ли эти игрушки ГОСТам
- а там точно были одни игрушки?...а может еще какойнить контрабас?
- так быстро распихали? а фотоотчет?