 З воїном 28-ї ОМБр Євгеном Щуренком, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Кілії. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Щуренко народився 27.01.1978 року. Працював у комунальному підприємстві "Світло". З літа 2019 року проходив військову службу за контрактом. У нього залишилися мати та дружина.

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