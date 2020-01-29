 З воїном 28-ї ОМБр Євгеном Щуренком, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Кілії. ФОТО

Завтра, 30 січня, у місті Кілія Одеської області, об 11:00 у Свято-Миколаївському храмі розпочнеться церемонія прощання із Євгеном Валерійовичем Щуренком, 1978 року народження, уродженцем села Ліски Кілійського району, мешканцем міста Кілія, солдатом, старшим механіком-водієм 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 січня о 7:15 в районі міста Красногорівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, зазнаного під час обстрілу нашої БМП із гранатомета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Євген Щуренко народився 27.01.1978 року. Працював у комунальному підприємстві "Світло". З літа 2019 року проходив військову службу за контрактом. У нього залишилися мати та дружина.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172535