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 З воїном 28-ї ОМБр Євгеном Щуренком, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Кілії. ФОТО

Завтра, 30 січня, у місті Кілія Одеської області, об 11:00 у Свято-Миколаївському храмі розпочнеться церемонія прощання із Євгеном Валерійовичем Щуренком, 1978 року народження, уродженцем села Ліски Кілійського району, мешканцем міста Кілія, солдатом, старшим механіком-водієм 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 січня о 7:15 в районі міста Красногорівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, зазнаного під час обстрілу нашої БМП із гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Щуренко народився 27.01.1978 року. Працював у комунальному підприємстві "Світло". З літа 2019 року проходив військову службу за контрактом. У нього залишилися мати та дружина.

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З воїном 28-ї ОМБр Євгеном Щуренком, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Кілії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172535
 
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