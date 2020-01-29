 Марш пам'яті Героїв Крут відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся Марш пам'яті Героїв Крут, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учасники маршу пройшли вулицями центру Києва від станції метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де були поховані студенти, яких убили більшовики.
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку. Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на кілька днів. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога. При цьому завдали йому значних втрат.
Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і основою отримання військової допомоги.
2. "Нещасні діти, яких послали на смерть".
Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери та вояки армії УНР (зокрема Вільного козацтва та Січових стрільців).
А щодо "нещасних, яких послали" - такий підхід принижує героїв Крут ("Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони були не безвольними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва - свідома, і в цьому її найбільша цінність.
Не обкрадаймо їх посмертно, не змарновуймо їх подвигу.
Так, їх загибель є трагедією, але водночас - перемогою._________________________________________________Володимир В'ятрович
Когда зеленый осел и К95 гадил на Украину и ее народ то это были не злочинцы
Господи, какой бред.