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Все про:Київ (6884) Крути (30) марш (251) пам'ять (664)

 Марш пам'яті Героїв Крут відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами, який відбувся 102 роки тому.

У Києві відбувся Марш пам'яті Героїв Крут, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники маршу пройшли вулицями центру Києва від станції метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де були поховані студенти, яких убили більшовики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ВIДЕО (оновлено)

29 січня 1918 року на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку. Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на кілька днів. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.

Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 01
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 02
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 03
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 04
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 05
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 06
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 07
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 08
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 09
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 10
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 11
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 12
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 13
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 14
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 15
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 16
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 17
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 18
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 19
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 20
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 21
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 22
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 23
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 24
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 25
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 26
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 27
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 28
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 29
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 30
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 31
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 32
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 33
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 34
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172522
 
   
 Топ коментарі
 
СЛАВА УКРАЇНІ!!!СМЕРТЬ МОСКОВІЇ!!!
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Хоч би гбр справу на учасників маршу не відкрили .
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"ЇМ ВИЯВИЛОСЬ НЕ ОДНАКОВО"
- ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАВ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ
Також вшанували українських героїв нардепи від "Європейської солідарності"
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Хоч би гбр справу на учасників маршу не відкрили .
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А потрох ничего не знал про Круты,иначе наверное не пошел бы министром в правительство путинца азирова и не инвестировал бы миллионы в засрашкинский завод.
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Ти забув у якому уряді працював Богдан, Гончарук, Пристайко разом з Порновим? Я нагадаю, в уряді Азарова. Радник Зеленського Єрмак помічником якого депутата був? У Верховній Раді V, VI,VIІ скликаннь Андрій Єрмак був помічником депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Почитай хто такий Ельбрус Тедеєв? Заодно пошукай про бізнес зв'язки Єрмака у москві з оточенням путіна і нам тут розкажеш.
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И что,ты выбрал идиотскую линию защиты предателя потроха,я не представляю интересы зеленого зели,для меня они оба нули,что говноголовый потрох,что туманоголовый зелька.
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"ЇМ ВИЯВИЛОСЬ НЕ ОДНАКОВО"
- ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАВ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ
Також вшанували українських героїв нардепи від "Європейської солідарності"
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Учасники маршу переважно люди старшого і похилого віку - це та молодь 80-х, яка виборола Незалежність. А нинішня молодь, яка виросла у незалежній Україні і вихована на приколах 95 кварталу і на серіалі "Слуга народу" до таких маршів інтересу не виявляє.
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1. "Це чергова поразка".
Насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога. При цьому завдали йому значних втрат.
Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і основою отримання військової допомоги.
2. "Нещасні діти, яких послали на смерть".
Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери та вояки армії УНР (зокрема Вільного козацтва та Січових стрільців).
А щодо "нещасних, яких послали" - такий підхід принижує героїв Крут ("Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони були не безвольними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва - свідома, і в цьому її найбільша цінність.
Не обкрадаймо їх посмертно, не змарновуймо їх подвигу.
Так, їх загибель є трагедією, але водночас - перемогою._________________________________________________Володимир В'ятрович
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Тепер кожен актор в Україні - злочинець - Поярков про рішення суду щодо його "погроз" Зеленському

Когда зеленый осел и К95 гадил на Украину и ее народ то это были не злочинцы
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Як тоді було, так і зараз. У Києві було біля 20 тисяч офіцерів зірної масті, які жирували на гроші народу. А як пішла московістська нечисть, то вийшли тільки діти і частина українського війська. А хоробрі білі офіцери, купа поліцейських десь на час пропали. Просто пропали чи перейшли на бік ворога. Точно, як в Донецьку, Луганську і Криму. Там всі були такі заслужені, у кожного на мундирі по ордену, купа медальок і нуль совісті.
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Руководство сидело в вагонах готовые к бегству и пьянствовало в ожидании немцев, которым договорились сдать страну в обмен на должности(потом Скоропадский сдал их самих). Им даже не было жалко послать детей на эту бессмысленную бойню, настолько пьяными они были.
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таков ход истории в местном истечении: ччерез сто лет пушечное мясо становится героями
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Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.Источник: https://censor.net.ua/p3172522

Господи, какой бред.
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Как иронично. На марш, как и тогда, согнали детей.
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