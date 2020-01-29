 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Такими є результати дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість населення України (71%, у 2018 р. – 65%) вважає, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки, не згодні з цим – 22% (23% у 2018 р.). І лише меншість (22%) підтримує протилежну позицію – що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину, накопичувати пенсію", - зазначають дослідники.

"70% населення (77% у 2018 р.) вважає, що більшість людей в Україні не зможе прожити без постійної турботи та опіки з боку держави, протилежного погляду 19% (13% у 2018 р.). Водночас зменшилася кількість тих, хто вважає, що "держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини всім необхідним": з 44% у 2018 р. до 38% у 2019 р.; натомість зріс відсоток тих, хто вважає, що "держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри" у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає" – з 45% у 2018 р. до 54% у 2019 р." - зазначається в дослідженні.

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"Згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян (у 2018 р. – 26%), проте дещо більше – 42% (36% у 2018 р.) заради особистої свободи та дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі. А 25% (39% у 2018 р.) не змогли зробити вибір між цими альтернативами. Східний регіон відрізняється від решти тим, що його мешканці готові поступитися часткою прав і свобод в обмін на добробут – 42% проти 31% тих, хто на це не згодний. Більшість громадян – 52% вважають, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України. Протилежної думки – що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим – дотримуються 20% і ще 19% відповіли, що для них взагалі не має значення, демократичний режим в країні чи ні. Серед регіонів відрізняється Східний, де віддають перевагу демократичному устрою 37%, а для 30% не має різниці, демократичний режим чи ні", - йдеться в дослідженні.

Згідно з опитуванням, до активної громадської діяльності минулого року було залучено 10% громадян.























Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.