 "Їм не однаково. І вони не питали "какая разница?": Нардепи від "ЄС" вшанували пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що подвиг Героїв Крут є взірцем боротьби за власну державність і свідомої самопожертви заради незалежності України.

"Для "ЄС" є дуже важливим вшанування пам’яті загиблих за незалежність країни в різні часи. Для нас важливо, до якого пам’ятника класти квіти. Для нас є різниця", – додала вона.

Також Геращенко зазначила, що біля пам’ятника Героїв Крут є меморіальна дошка загиблих у російсько-українській війні героїв-сучасників, які на цьому місці давали клятву на вірність України, на вірність народові України і звідси йшли обороняти Україну.

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Ірина Геращенко зауважила, що державність зміцнюється, коли народ пам’ятає і вшановує такі важливі історичні події.

Нардеп Ростислав Павленко під час вшанування Героїв Крут зазначив, що в усі часи поразці передувала байдужість.

"Важливо пам’ятати, що ці юнаки для себе дали відповідь, що їм було не все одно, їм було не байдуже, бо вони борися за Україну. А поруч були тисячі, які сиділи і чекали, і думали – чи є різниця чи ні. І, на жаль, це чекання і байдужість привела до того, що визвольні змагання зазнали поразки і Україна стала частиною тоталітарної держави.

Ми не маємо права допустити повторення цих подій. Тому нам дуже важливо пам’ятати про подвиг цих юнаків, які виконали наказ, які постали проти чисельно переважаючого ворога, але виграли той надзвичайно важливий час, аби Україна тоді змогла з’явитися на карті світу і отримала свій шанс", – заявив Павленко.

Зі свого боку п'ятий Президент України Петро Порошенко на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Їм виявилося не однаково. І вони не питали розгублено "какая разница?". Герої Крут були такими юними, їм би – жити й жити! Та залишилися нездійсненими мрії, недописаними – поеми, недоведеними – теореми, недолюбленими – дівчата, і ненародженими – діти. Але всім поколінням українців ці хлопці показали взірець жертовності й справжнього патріотизму".

За його словами, деякі політики досі трактують ті події як більшовицько-українську війну. А насправді це була війна проти України, яку вела Росія і "в червоній, і в білій своїх іпостасях".

"Не тільки ж Муравйов у вісімнадцятому, а ще й Денікін у дев’ятнадцятому. І Путін в чотирнадцятому", - підкреслив Порошенко.

"Захищати країну мають не діти, а добре підготовлені Збройні Сили. Сильна держава неможлива без сильної армії. Ми засвоїли цей урок. Більше жодних пацифістських ілюзій!" - підсумував він.

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