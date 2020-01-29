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Все про:Крути (30) пам'ять (664) Порошенко (8186) Європейська Солідарність (233)

 "Їм не однаково. І вони не питали "какая разница?": Нардепи від "ЄС" вшанували пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж

Народні депутати від "ЄС" разом з ветеранами війни проти російської агресії і представниками громадськості вшанували пам'ять Героїв Крут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що подвиг Героїв Крут є взірцем боротьби за власну державність і свідомої самопожертви заради незалежності України.

"Для "ЄС" є дуже важливим вшанування пам’яті загиблих за незалежність країни в різні часи. Для нас важливо, до якого пам’ятника класти квіти. Для нас є різниця", – додала вона.

Також Геращенко зазначила, що біля пам’ятника Героїв Крут є меморіальна дошка загиблих у російсько-українській війні героїв-сучасників, які на цьому місці давали клятву на вірність України, на вірність народові України і звідси йшли обороняти Україну.

Дивіться також: Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут. ВIДЕО

Ірина Геращенко зауважила, що державність зміцнюється, коли народ пам’ятає і вшановує такі важливі історичні події.

Нардеп Ростислав Павленко під час вшанування Героїв Крут зазначив, що в усі часи поразці передувала байдужість.

"Важливо пам’ятати, що ці юнаки для себе дали відповідь, що їм було не все одно, їм було не байдуже, бо вони борися за Україну. А поруч були тисячі, які сиділи і чекали, і думали – чи є різниця чи ні. І, на жаль, це чекання і байдужість привела до того, що визвольні змагання зазнали поразки і Україна стала частиною тоталітарної держави.

Ми не маємо права допустити повторення цих подій. Тому нам дуже важливо пам’ятати про подвиг цих юнаків, які виконали наказ, які постали проти чисельно переважаючого ворога, але виграли той надзвичайно важливий час, аби Україна тоді змогла з’явитися на карті світу і отримала свій шанс", – заявив Павленко.

Зі свого боку п'ятий Президент України Петро Порошенко на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Їм виявилося не однаково. І вони не питали розгублено "какая разница?". Герої Крут були такими юними, їм би – жити й жити! Та залишилися нездійсненими мрії, недописаними – поеми, недоведеними – теореми, недолюбленими – дівчата, і ненародженими – діти. Але всім поколінням українців ці хлопці показали взірець жертовності й справжнього патріотизму".

За його словами, деякі політики досі трактують ті події як більшовицько-українську війну. А насправді це була війна проти України, яку вела Росія і "в червоній, і в білій своїх іпостасях".

"Не тільки ж Муравйов у вісімнадцятому, а ще й Денікін у дев’ятнадцятому. І Путін в чотирнадцятому", - підкреслив Порошенко.

"Захищати країну мають не діти, а добре підготовлені Збройні Сили. Сильна держава неможлива без сильної армії. Ми засвоїли цей урок. Більше жодних пацифістських ілюзій!" - підсумував він.

Також дивіться: Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу пам'яті героїв Крут. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Їм не однаково. І вони не питали какая разница?: Нардепи від ЄС вшанували память Героїв Крут 01
Їм не однаково. І вони не питали какая разница?: Нардепи від ЄС вшанували память Героїв Крут 02
Їм не однаково. І вони не питали какая разница?: Нардепи від ЄС вшанували память Героїв Крут 03
Їм не однаково. І вони не питали какая разница?: Нардепи від ЄС вшанували память Героїв Крут 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172487
 
   
 Топ коментарі
 
Браво, пане Президенте!!! "Им не все равно. И они не спрашивали "какая разница?": Нардепы от "ЕС" почтили память Героев Крут - Цензор.НЕТ 8542Слава Україні!!!
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он в отличие от зеленой мрази принмает участие в форуме Украина-НАТО !!!! А устал и хвориет ккак раз зеленских ибо его ленка затаскала по польским бутикам
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых уебков, пидорасов и хуесосов!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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в спам не читая
или не я ССССССно?
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Если твое Зеленой чмо поедет на парад в кремль ты уймешься?
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не твоё а наше "Їм не однаково. І вони не питали "какая разница?": Нардепи від "ЄС" вшанували пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 996
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Ответь на вопрос.

Если твое НАШЕ Зеленой чмо поедет на парад в кремль ты уймешься?
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а причом тут петр алексеич?)
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желательно, против ветра не стоит
тебе не кажется что логика твоего мышления все кто против по за зе несколько примитивна?
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Да ну! Вот это новость!
Год назад это основной аргумент был...
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Ух ты! Оказывается 2020 на дворе

А всех собак до сих пор на Порошенка вешают
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ну дык а кто "майдан просрал"?
зеленский что ле?)
кто сделал Украину самым корумпированым государством европы?
за нищее вообще молчу
вот владимир александрович и разгребает, точнее выгребает
как может=)
кто ждал пока ***** кабель в крым протянет?
кто парады проводил во время иловайска?
кто подписывал минские соглашения?
хорошего то что он сделал за 5 лет?
томаса привёз?
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Ну прям методичка из-за поребрика...

Ну че?
Лучше стало?
Не стреляют уже?
На крови никто не наживается?
Крым вернули?
Коррупции нет?
Как там дела в Омане?

Сколько ждать еще пока выгребет?
А пока выгребает должно лучше становится или потом резко станет "хорошо"
Как там себя медведчук чувствует? Сидит уже? Может быть портнов?
А... дело майдана довели до конца - беркутню отдали

Что хорошего сделал? да... тупость, как ум нужно познавать...
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так шо если вернуть петра алексеевича он всё разрулит?
ему тупо времени не хватило?
и на медведчука в том числе (спасибо что напомнил за эту крысу)
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Я ж говорю: тупость, как и ум нужно познавать.

Нужно сдаться в плен и лизнуть )(уйло в жопу и все будет хорошо!
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Это не моя позиция - это позиция электората зеленского. (и тех кто именно за зеленского и тех кто абынепорошенко)
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Заховался в толпе
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шось не побачив його на хвото
хворiе на свинячий грип??? "Им не все равно. И они не спрашивали "какая разница?": Нардепы от "ЕС" почтили память Героев Крут - Цензор.НЕТ 7202
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он в отличие от зеленой мрази принмает участие в форуме Украина-НАТО !!!! А устал и хвориет ккак раз зеленских ибо его ленка затаскала по польским бутикам
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А мож ЗЕ подцепил чего. Все-таки наркоманы в зоне риска.
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Оно и от зеЛенки вполне могло что-нить подцепить венерического
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да ты шо
в кулуарах как всегда?
или в составе официальной делегации?
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Ну, по крайней мере, не в Омане с официальной делегацией
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Справжній мародер - Коломойський. Він сам хвалився, що у 2014 його фірми постачали бронежилети за подвійною ціною!
А половина втрат техніки, у тому ж році, від пального, що Іцик армії втюхував!
Все розмови про "мародера" це єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
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патаму что лох . если бы не кондитерку в Московии ( до войны ) построил а снимал там ( во время войны ) фильмы и сериалы то был бы Нелохом и героем идиотов "Им не все равно. И они не спрашивали "какая разница?": Нардепы от "ЕС" почтили память Героев Крут - Цензор.НЕТ 7284
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Одно из моих любимых высказываний:
"Мы погибли бы, если бы не погибали..." (Фемистокл)
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Люди странно устроены . Если погибли в один день - вечная память , а если за 6 лет - печальная статистика .
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не странно а адекватно - иди и жги нервы по 365-6 дней в год. надолго тя хватит?
мне тоже жаль японцев например, что Окинаву обороняли и что? раз пожалел воинов и забыл, так и все - не будет же тебе каждый день кто-то цветы там подносить(я за новость).
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А вот, каким боком капитулянт полужид-малорос ЗЕ и его колаборатны из СН к героям Крут, совсем не ясно.
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Идиот. А каким боком негр Обама работал на американцев все пять лет ? )) Он же бывший их раб ))
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Обама сдавал территории США ИГИЛу?

А вот ЗЕблюдок территорию Украины террористам отдал.
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Пока,что рано говорить кто и что отдал. Поскольку Запад и США приветствуют разведение сил. И если было возможно иначе,то чего не сделано за предыдущие пять лет ?
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Пофиг, кто и что приветствует. Это не территории Запада и США.

По приказу говнокомандующего ЗЕ ВСУ были вынуждены отступить с оборудованных позиций.
Сейчас этими уже позициями пользуются кацапы и террористы ДНР.
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Тебе пофиг,потому что не соображаешь,что США и Запад,единственно сдерживающий фактор от продвижения кацапстана. И если ты мог ,то почему не освобождал со своими единомышленниками раньше ? Кто там чем пользуется ,малодостоверно и малозначимо. В условиях совершенной договоренности и контролируемое надзором.
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Татышо? В Грузии сильно сдержали?

Кацапы уже в 30 км от Тбилиси. Надо просто чаще отводить войска и довольно скоро кацапы будут в 30 км от Киева.
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Если ты шо то знаешь про дополнительные отводы от уже имеющихся,то я про такое не слышал.
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ЗЕ уже планирует и это было в новостях и в исполнении ЗЕ и в исполнении Загороднюка.
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В свою пусть стреляют. Тебе шо жалко ? Эта хрень еще даже после окончания полностью войны еще будет эхом раздаваться в разных местах Украины. - Раз с самого начала не захотели придушить еще в Славянске.
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И насрал каждому кацапу в ватные штаны. Я в курсе.

Но я про реальность, а не про фантазии человекоподобных.
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Та не, это ты идиот. Обама не был рабом. Рабство отменили в США еще в 1865 году. А от повесток из военкомата прятался не пра-дедушка Зеленского, а сам Зеленский.
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Ну конечно же он не был рабом. Зато прадедушка был. Но Обама не обидчивый ))
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хорошо протролии коцепцию "и вашим и нашим" нынешней власти....
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Когда парад устраивал,то тоже не было разницы - спасать из котла или хай подохнут. Там же опасные добровольцы были.
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Нас разъединяет то, что нас заставляют чтить одно и запрещают чтить другое. Лучше быть равнодушным, чтоб не трепать себе нервы.
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ЗЕбіл капітулянт маніакально хрипить: какая Вам разница ! Або бридка кацапська резервація, колонія, домініон, бантустан .... або гарантовано: європейська, суверенна, Велична Українська держава, член ЄС і НАТО!

Какая разница ! Добровільна: капітуляція, втрата суверенітету, розгром, ураження, катастрофа держави ..... або всіма можливими способами Перемога, тріумф, збереження суверенитету і звільнення своєї рідної але тимчасово окупованої клятими кремлівськими фашистами )(уйла суверенної Української землі Криму і Донбасу.
А разница колега Вова -капитулянт в том что я съ@бался а ты не успеешь.!"Їм не однаково. І вони не питали "какая разница?": Нардепи від "ЄС" вшанували пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 1377
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джеимс джонсон. НЕ про це розмова,де реакція Зеленського щодо Крут?
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Спать надо меньше,"реакция" уже была.
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Как у героев тех и нынешних могли появиться наследники - воры и жулики, загнавшие эту страну на 1 место по коррупции и последнее место в Европе по уровню жизни?
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Нынешние зелебобы - всходы из совкового прокацапского говна и к героям Крут вобще никаким боком.

Посещение ЗЕ мемориала героям Крут сродни посещению коммунистами церкви.
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О героях Крут сказано много, и кардинально противоречивого. Вот откуда Геращенко знает, что там произошло? Я думаю, что она даже абзац в ученике истории не прочитала. Для меня эта история была темна как украинская ночь, т. к. я тогда не жил. Мой метод прост, я обратился к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Умнейший человек, на то время житель Киева. Он служил военврачем в белой гвардии, и у Петлюры. Наверно он немножко лучше Иры знал о событиях, и даже описал их. Роман "Белая гвардия", 1923 год (4 года прошло). Роман автобиографичен. Булгаков там, доктор Турбин.
Кому интересно, читайте, не слушайте Геращенок. По сравнению с Булгаквым, она, простите, но ничтожество.
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Зачем тебе Геращенки? От них припекает твой ватный зад? Давай лучше смотреть и слушать что Зебилы, Беня говорят и делают ........так намного полезней будет (и каждому воздастся по словам и делам его)
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Тебе говорят, читай как все было, а ты о второстепенных персонажах, о каком-то ватном заде.
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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8% было. теперь 0,8%.
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