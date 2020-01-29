 69% українців вважають, що найбільше розвитку країни заважає корупція і війна на Донбасі, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Такими є результати дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, 69% респондентів вважають, що найбільше заважає розвитку України корупція, 68,9% - війна на Донбасі (опитаним пропонувалося обрати не більше трьох варіантів відповідей).

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Крім того, 30,7% опитаних назвали однією з головних проблем засилля олігархів в економіці, 25% - відсутність професіоналів у владі, 24,8% - міграцію та виїзд працездатного населення з країни, 17,3% - популізм політиків, 12,2 % - пасивність громадян, 11,6% - відсутність вагомих інвестицій в економіку, 8,8% - зовнішнє управління, 7,2% - розрив відносин з Росією, орієнтація на Захід.

1,5% респондентів назвали інший варіант, і така ж кількість не змогли відповісти на поставлене запитання.

"Віра в успіх реформ наприкінці 2019 році є більшою, ніж була рік тому – зараз зовсім не вірять в успіх 13%, а рік тому – 23%. Водночас цілком впевнені в успіху 13%, а решта або вірить, проте має сумніви (38%), або не вірить, але ще має певну надію (31%). Більшість громадян (80%) вважає, що Україна здатна подолати наявні труднощі, щоправда, на найближчі кілька років сподіваються 25%, а 55% відносять можливість успіху на більш віддалену перспективу. А зовсім не вірять у спроможність країни подолати труднощі лише 11%", - наголошується в дослідженні.

"Дещо зросла й готовність українців терпіти певні матеріальні труднощі заради успіху реформ (32% у 2018 році і 49% наприкінці 2019). Щоправда, лише 14% готові терпіти стільки, скільки буде треба (у 2018 р. таких було ще менше – 9%), натомість 35% готові потерпіти, але не більше року (24% у 2018 р.). Не готові терпіти труднощі, бо не вірять у реформи 25% (30% у 2018 р.), а 21% не готові терпіти, бо їхнє матеріальне становище вже зараз нестерпне (у 2018 р. таких було більше – 32%). Пріоритетність найважливіших для українців реформ вже п’ять років поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа – так вважають майже 59% населення (торік було 58%). Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (54%, минулого року – 47%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (46%, минулого року – 44%), реформа органів правопорядку (37%, минулого року – 32%), люстрація чиновників (28%, минулого року – 29%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, минулого року – 22%)", - йдеться в дослідженні.

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Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.