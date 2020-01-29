 69% українців вважають, що найбільше розвитку країни заважає корупція і війна на Донбасі, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Такими є результати дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
Так, 69% респондентів вважають, що найбільше заважає розвитку України корупція, 68,9% - війна на Донбасі (опитаним пропонувалося обрати не більше трьох варіантів відповідей).
Крім того, 30,7% опитаних назвали однією з головних проблем засилля олігархів в економіці, 25% - відсутність професіоналів у владі, 24,8% - міграцію та виїзд працездатного населення з країни, 17,3% - популізм політиків, 12,2 % - пасивність громадян, 11,6% - відсутність вагомих інвестицій в економіку, 8,8% - зовнішнє управління, 7,2% - розрив відносин з Росією, орієнтація на Захід.
1,5% респондентів назвали інший варіант, і така ж кількість не змогли відповісти на поставлене запитання.
"Віра в успіх реформ наприкінці 2019 році є більшою, ніж була рік тому – зараз зовсім не вірять в успіх 13%, а рік тому – 23%. Водночас цілком впевнені в успіху 13%, а решта або вірить, проте має сумніви (38%), або не вірить, але ще має певну надію (31%). Більшість громадян (80%) вважає, що Україна здатна подолати наявні труднощі, щоправда, на найближчі кілька років сподіваються 25%, а 55% відносять можливість успіху на більш віддалену перспективу. А зовсім не вірять у спроможність країни подолати труднощі лише 11%", - наголошується в дослідженні.
"Дещо зросла й готовність українців терпіти певні матеріальні труднощі заради успіху реформ (32% у 2018 році і 49% наприкінці 2019). Щоправда, лише 14% готові терпіти стільки, скільки буде треба (у 2018 р. таких було ще менше – 9%), натомість 35% готові потерпіти, але не більше року (24% у 2018 р.). Не готові терпіти труднощі, бо не вірять у реформи 25% (30% у 2018 р.), а 21% не готові терпіти, бо їхнє матеріальне становище вже зараз нестерпне (у 2018 р. таких було більше – 32%). Пріоритетність найважливіших для українців реформ вже п’ять років поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа – так вважають майже 59% населення (торік було 58%). Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (54%, минулого року – 47%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (46%, минулого року – 44%), реформа органів правопорядку (37%, минулого року – 32%), люстрація чиновників (28%, минулого року – 29%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, минулого року – 22%)", - йдеться в дослідженні.
Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
То ШАПIТО
И только секта 8% считает, что главная проблема Украины в том, что свыночолого гэтьмана святого Пэтра Рошенко не допустили до корыта повторно.
С молчаливого согласия и при поддержке западных «спонсоров» в Европе зарождается новый нацистский режим, который уже разделил граждан одной страны по национальному и языковому признаку - на людей первого и второго сорта, позволив безнаказанно убивать последних; внес раскол в единую Русскую Православную Церковь», - заявил Толстой.
Мы должны быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Порошенко, который ждет от России единственного неосторожного шага для последующего размещения на территории Украины иностранного военного контингента. Вот почему так опасны сегодня провокации со стороны Киева - не только для России, для всей Европы».
http://www.er-duma.ru/news/petr-tolstoy-zapad-dolzhen-ostanovit-poroshenko/
29 лет борятся с корукцией и бестолку, может узаконить и налог ввести ???.......
40% податку на хабарі поступово трансформуються в 40% росту ВВП
одни шапито устраивают а вторые говорят что это не цирк а продуктивная и умная политика власти а олигархи по карман государства и народа во всю шарят
А Центр Разумкова готовит "почву" для очередного отвода войск, очередной сдачи Украины.
Гнать надо этих клоунов в шею!!!
И привели новую толпу коррупционеров
Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков рассказал, что руководство президентской партии продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
«Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.
«После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба «Слуги народа» Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает.
Защита территориальной целостности государства не может мешать его развитию.
И мне плевать что думают 73% зеленожопых и воровитых хохлов, уставших от войны на которой они никогда не были. Потому что они не украинцы по духу
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Жена Владислава Бухарева, назначенного президентом Зеленским на должность главы Службы внешней разведки, Елена - один из авторов сценария студии «Квартал 95». Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице сообщила журналист и основатель Telegram-канала The Newsroom Татьяна Николаенко. Она считает, что данный факт - повод задуматься людям, до сегодняшнего дня недооценивал сценариев в своей жизни.
Примечательно, что в комментариях к данному посту редактор отдела «Мир» в издании «Левый берег» Игорь Соловей пишет, что в свою очередь коллега Владимира Зеленского по «Кварталу» приходится Бухареву кумом. Сам глава СВР еще не комментировал эту информацию.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
Но при более детальном изучении окружения главы государства, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Речь идет, например, об ИЛЬЕ ПАВЛЮКЕ, который по данным программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником
Во время правления сбежавшего экс-президента СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.
Дело в том, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва ИГОРЯ КАЛЕТНИКА и поддерживал с ним тесные отношения.
По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.
Эти же 69-73% амеб не хотят ничего делать для того, чтобы победить в войне и побороть коррупцию.
Война с тем, кого нельзя называть
Владимир Завгородний: "Пролистал страницу президента Зеленского.
С удивлением отметил, что из страницы никак невозможно понять, с кем же мы именно воюем.
Такое ощущение, что его нельзя называть вслух.
Вывод один: на нас напал Волан-де-морт."
Елизавета Алексеевна ЯСЬКО - ГЛАВА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАСЕ
Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого - СМИ
«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», - говорится в сообщении.
https://news.rambler.ru/ukraine/43584731/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Да пофиг, что считают идиоты.
Именно война именно на Дамбасе, не паРаша оккупант, а вайна на Дамбасе!
И паэтому срочно проводить выборы в ДНР, ЛНР, легализовать войска оккупантов и поставить их на довольствие (за счёт быдлоэлектората)...
представить такое в любой славянской стране ЕС, главнокомандующих и генералов предателей, намеренное разрушение и деградации армии, такого невозможно.
А вот коррупция следствие пассивности население - воруют всегда пока не заставить.
Пассивность же это отсутствие образования в частности экономики в школе, ну и совок и 500 лет рабства так просто не выветриваются.
Нам нужно менятся, становится умнее, агрессивнее и иметь стандарты после которых такие как аваков и все генпрокуроры и суди Вовки что были должны быть выброшены в мусорнит толпой.
Иначе будет продолжаться плата за невежество и отсутсвие демонстраций против постоянных выходок этого и прошлого ворья - вечная нищета, разруха и failed state.
Ничего важнее борьбы с коррупцией для народа сейчас нету, это единственная реальная причина почему мы не на лидирующих позициях в ЕС как поляки, а в жопе.
В конце 2018 года его утвердил Словенский парламент, Шарец возглавил коалицию левых партий и встал во главе маленькой, но очень гордой, европейской страны.
За то время, пока бывший комик возглавлял страну, он не был замечен ни в одном скандале, не пойман на вранье, никогда не путал свою страну со Словакией, Латвию с Литвой, Австрию с Австралией, Канаду с Канадией.
Депутаты его партии ни разу публично не снимали проституток, не были обвинены в групповом изнасиловании, не занимались распилом бюджетных средств.
Пан Марьян не ездил отдыхать ежемесячно, не выводил деньги в офшоры и декларировал свои расходы, не вел бизнеса на крови, не пытался встать на колени перед врагом, не плевал на могилы героев своей страны, не был карманной собачкой олигарха, пытающегося Словению положить себе в карман.
Но все равно Марьян Шарец, бывший комик, который возглавлял Словению полтора года, подал в отставку. Именно потому, что не лох. Такое его действие словенские политологи уже назвали "одним из самых разумных шагов в течении полутора лет".
Сам пан бывший комик, и уже бывший глава государства, объяснил примерно так: "Ах, я устал, я ухожу! Я ничего не могу сделать с этим парламентом
В свете этих событий, становятся понятны слова украинского самокатчика Гончарука, про то, что "Мы не хотим быть как какая-нибудь Словения",
ибо, если мы будем как Словения, уже через 8 месяцев, бывший малороссийский комик станет бывшим президентом Украины и это безусловно станет его САМЫМ РАЗУМНЫМ ШАГОМ за всю 42-х летнюю жизнь.
200 млн премії це коррупція
прощені борги мільярдерів - це коррупція
незаконне землевідведення - це коррупція
призначення на посади неспеціалістів але родичів та друзів - це коррупція.
І саме проти системи тотальної олігахічної коррупції стояв майдан, за те щоб ця система була похована разом із її архітекторами та власниками
І саме цій системі Україна програла коли вибрала у 2014 році одного із вигододобувачів олігархічної системи, а у 2019 році підтвердила свою поразку.
А плохому танцору всегда что-нибудь мешает.
Стадо зебилов - самая большая реальная помеха.
Стройте балбесы и дальше "соціальну державу", стройте социализм, внедряйте еще больше налогов, придумывайте кучу популистских соцпрограмм, лоббируйте себе льготы, дотации, субсидии, бесплатных подачек из бюджета, требуйте еще больше госограничений, госконтроля, госпреград, госбарьеров... Придумывайте и создавайте новые министерства, ведомства, управления, бюро, агенции, администрации...
Может тогда быстрее этот колхоз закончится...