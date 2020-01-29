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 СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн. ФОТО

Служба безпеки України блокувала масштабне ввезення в Україну ветеринарних засобів і препаратів через митний пост "Грушів" Галицької митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант зі Львівщини намагався перемістити товар через державний кордон. Правоохоронці зупинили авто зловмисника під час руху через "зелений коридор". В ході огляду машини було вилучено понад 8000 таблеток різних ветпрепаратів на загальну суму близько 350 000 гривень.

СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн 01

Продукція транспортувалася з приховуванням від митного контролю без відповідних дозвільних документів та без сплати передбачених чинним законодавством митних платежів і зборів. Згідно з попередніми даними тільки з початку року цей транспортний засіб вже шість разів в'їжджав на територію України.

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СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн 02
Фото: сайт СБУ

Зараз перевіряється можлива причетність до незаконної діяльності службовців митного поста "Грушів".

Також вирішується питання про направлення матеріалів про можливі протиправні дії митників до територіального управління ДБР у Львові для внесення відомостей до ЄРДР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172475
 
 
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Это что получается,сбу работает и получает финансирование от налогоплательщиков что бы выявлять таблеточки для собачек на границе?
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Ну а чем-же им еще заниматься? Шпионов что-ли ловить?
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Простой грустная инфа контрабанда вагонами пароходами зеленый свет а пиариться на таких новостях глупость ка и все достижения этой никчемной власти непроффесионалов
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Представляю, на какое говно изошли бы местные почитатели зЕплесени, появись такая заметка год назад.
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Ну вот, теперь 73% нарида останутся нелеченными... СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 7986
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Це якийсь сюр: СБУ вже зайнято підрахунком кількості пігулок..
Необхідно терміново розширювати штат - виявляється, не кожен сбушник може рахувати до 8 тис.
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