 Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору "червоному режиму". ФОТО

Про це з посиланням на пресслужбу СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Уже понад 25 років у Службі безпеки України триває системна робота із пошуку та перегляду справ українських патріотів, репресованих радянським тоталітарним режимом. Через недосконалість законодавчої бази справи учасників Української революції 1917–1921 років та національного підпілля першої чверті минулого століття тривалий час лишались засекреченими. У 2018 році відбулись позитивні законодавчі зрушення, що суттєво удосконалили процедуру перегляду цих справ. Тепер клопотати про реабілітацію жертв червоного режиму можуть не лише родичі репресованих, але й широка громадськість, активісти та просто небайдужі українці", - розповідають у пресслужбі відомства.

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Зазначається, що в списку, переданому Службою до комісії з реабілітації багато знакових для української історії постатей. Серед них командувач Південної групи військ УНР генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко, командувач Подільської повстанської групи полковник Семен Харченко, учасник легендарного бою під Крутами Семен Могила.





