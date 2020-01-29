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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крути (30) СБУ (5068)

 Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору "червоному режиму". ФОТО

До Дня героїв Крут СБУ передала до Національної комісії з реабілітації архівні справи 53 учасників українського визвольного руху, репресованих більшовиками.

Про це з посиланням на пресслужбу СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Уже понад 25 років у Службі безпеки України триває системна робота із пошуку та перегляду справ українських патріотів, репресованих радянським тоталітарним режимом. Через недосконалість законодавчої бази справи учасників Української революції 1917–1921 років та національного підпілля першої чверті минулого століття тривалий час лишались засекреченими. У 2018 році відбулись позитивні законодавчі зрушення, що суттєво удосконалили процедуру перегляду цих справ. Тепер клопотати про реабілітацію жертв червоного режиму можуть не лише родичі репресованих, але й широка громадськість, активісти та просто небайдужі українці", - розповідають у пресслужбі відомства.

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Зазначається, що в списку, переданому Службою до комісії з реабілітації багато знакових для української історії постатей. Серед них командувач Південної групи військ УНР генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко, командувач Подільської повстанської групи полковник Семен Харченко, учасник легендарного бою під Крутами Семен Могила.

Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору червоному режиму 01
Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору червоному режиму 02
Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору червоному режиму 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172464
 
   
 Топ коментарі
 
убитый кацапами...

У 1977 році Олексу Тихого засудили на 10 років позбавлення волі. Він загинув у тюремній лікарні, так і не відмовившись від власних переконань.

https://vchasnoua.com/donbass/63816-vin-zasterihav-vid-rusyfykatsii-donbasu-ale-ioho-ne-chuly-sohodni-den-narodzhennia-oleksy-tykhoho

«Він застерігав від русифікації Донбасу, але його не чули», - сьогодні день народження Олекси Тихого

«У нас на Донеччині інтернаціоналізмом називають мішанину людей різних націй та народностей, які хором зневажають народ, на землі якого живуть, на шиї якого їдуть, хліб якого їдять та закалюють землю, культуру, традиції українського народу. І українці не мають ніяких можливостей боронитись», - писав Олекса Тихий у «Думках про різний донецький край».


Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления "красному режиму" - Цензор.НЕТ 5386

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Ну, почетным гражданином Львова является гражданка, которая выдала МГБ Шухевича.
Тоже реабилитирована хз зачем.
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Нестор Махно был кем угодно но не участником украинского сопротивления . во первых потому что был интернационалистом . а во вторых потому что считал что будущее Украины может быть только вместе с Россией . и для него петлюровцы были большим злом нежели комуняки . что он и доказал на деле

а то что его "свои же " краснозадые в конце концов раздолбали так это случайность . не сложились отношения с Троцким
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А эти национальные герои являются бесспорными для всех? Может сначала у Моники спросить, прежде, чем реабилитировать?
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да че там, сразу у ваты. Если вата скажет "не хотим" то все. А вата скажет "не хотим" по всем кто хоть как-то причастен к борьбе против краснозадых.
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для некоторых ( тех кому нет разницы ) Муравьев и Антонов-Овсеенко настояшие герои Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору "червоному режиму" - Цензор.НЕТ 2253
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убитый кацапами...

У 1977 році Олексу Тихого засудили на 10 років позбавлення волі. Він загинув у тюремній лікарні, так і не відмовившись від власних переконань.

https://vchasnoua.com/donbass/63816-vin-zasterihav-vid-rusyfykatsii-donbasu-ale-ioho-ne-chuly-sohodni-den-narodzhennia-oleksy-tykhoho

«Він застерігав від русифікації Донбасу, але його не чули», - сьогодні день народження Олекси Тихого

«У нас на Донеччині інтернаціоналізмом називають мішанину людей різних націй та народностей, які хором зневажають народ, на землі якого живуть, на шиї якого їдуть, хліб якого їдять та закалюють землю, культуру, традиції українського народу. І українці не мають ніяких можливостей боронитись», - писав Олекса Тихий у «Думках про різний донецький край».


Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления "красному режиму" - Цензор.НЕТ 5386

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До речі, за переписом 1897 року на Донбасі було десь 63% українськомовних!
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Так Гулого-Гуленко большевики сами отпустили. И больше о нем ничего только неизвестно. По слухам, его застрелил полковник УНР Иван Литвиненко как советского агента. Реабилитировать в смысле, что он не был советским агентом? Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления "красному режиму" - Цензор.НЕТ 2168
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Ну, почетным гражданином Львова является гражданка, которая выдала МГБ Шухевича.
Тоже реабилитирована хз зачем.
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"... із-за нєсовєршенства законодатєльства..." - красіво звучить, а насправді в законах повна дупа та пройопи в кожному слові.
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при цьому юристів розвелось шо собак нерізаних - куди не плюнь - в юріста попадеш. Або в іканаміста - в економіці у нас та жоп... картіна
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Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления "красному режиму". ФОТО
всі хто боровся із московито-більшовицько-комуно мразотою - Національні Герої України
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