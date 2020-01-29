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Все про:Крути (30) Одеса (2293) пам'ять (660) курсанти (62)

 Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут. ВIДЕО

Яскраву акцію на честь Героїв Крут провели сьогодні біля Дюка курсанти Військової академії Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", понад 300 майбутніх офіцерів Збройних сил України спочатку вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих у битві, а потім вишикувалися в слово "Крути" і запалили ліхтарики.

Завершивши акцію, курсанти заспівали національний гімн.

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Нагадаємо, в Україні 29 січня щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут. Саме цього дня в 1918 році на залізничній станції "Крути" на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.

Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 01

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Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на чотири дні. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.

Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 02
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 03
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 04
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 05
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 06
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 07
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 08
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 09
Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут 10
Фото із сайту "Думська"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172460
 
   
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Героям слава ! Слава борцям з російським шовінізмом !
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Якщо ми виховаєм патріотів, то жодне ху..ло сюди не посуне! ДЯКУЄМО!!! Так тримати!
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Шкода ,що одесити майже проігнорували цей патріотичний захід і для багатьох одеситов " а какая разница"
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ну, заради справедливості варто зазначити, що все відбувалось, судячи з темряви на фото, годині о 6-й ранку. та й про акцію навряд чи оголошували.
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
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PoSSия Фaльшивая !!.
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зе-гавно совместно с ФСБ превращают трагедию в фарс...
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