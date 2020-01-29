 Курсанти Військової академії Одеси організували флешмоб на честь Героїв Крут. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", понад 300 майбутніх офіцерів Збройних сил України спочатку вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих у битві, а потім вишикувалися в слово "Крути" і запалили ліхтарики.

Завершивши акцію, курсанти заспівали національний гімн.

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Нагадаємо, в Україні 29 січня щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут. Саме цього дня в 1918 році на залізничній станції "Крути" на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.

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Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на чотири дні. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.



















Фото із сайту "Думська"