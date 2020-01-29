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 Політика України
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Все про:виплати (117) депутат (1005) прогул (69) ЧЕСНО (26)

 Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

Майже 3 млн грн - таку суму не виплатили народним депутатам в листопаді 2019 через прогули засідань комітетів і неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. За цей місяць, згідно з розпорядженням голови Верховної Ради, 78 народних депутатів припинили відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними депутатських повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

"Прогульники, які не отримали кошти, були у всіх фракціях і депутатських групах, а також серед позафракційних. Однак, найбільший відсоток депутатів-прогульників виявився у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали "депутатських", - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість пропущених голосувань на пленарних засіданнях у листопаді - у "слуг народу" Олександра Дубінського (93,3%), Олексія Жмеренецького (93,3%) і ексдепутата Олексія Кучера (93,3%), який став головою Харківської ОДА. У позафракційного мажоритарника Дмитра Шенцева - 91,8%, а у представника ОПЗЖ Юрія Солода - 91% неголосування.

Крім того, в листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали безпосередньої участі в понад 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких вони обрані.

Читайте також: Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від "Батьківщини", - КВУ. ІНФОГРАФІКА

Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - ЧЕСНО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172459
 
 
 Топ коментарі
 
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ , через оздоровительные и премиальные вытащат себе в карман в 10 раз больше...
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Вот ради этого надо было отказываться от шанса на нормальную жизнь? Ради 3 млн? Это стоимость ремонта крыши многоэтажки. А теперь посчитайте, сколько УЖЕ получил Коломойский от бюджета, и сколько еще получит. Вот это будет ЧЕСНО. А эту @рень трехмиллионную скормите неокрепшим умом зебилятам.
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расстрелов требуют.... все.
Киву не трогать, он прогревает зал, теребя.... карманы
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Интересно , какова судьба этих 3 млн грн ?
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Выпишут премиальные тем кто ходил, а они естеССнА из солидарности отдадут прогульщикам... Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9161
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пэпастый в грудь себя бьёт, представляясь патриотом. А сам на заседания не ходит. Лицемер.
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Ну так он ездит по миру и пытается как-то сгладить ту ДИЧЬ шо творит Вислюк
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Возникает вопрос: зачем зачем ему надо было переименовывать партию и рваться в ВР!
1 - по миру катается в своих интересах, чтоб жаловаться на допросы и заручиться поддержкой экс политиков.
2 - ему наплевать на актуальную ситуацию в стране, и он не пытается её изменить к лучшему,
поэтому пропускает заседания и см. пункт 1.
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Монобільшість практично не розглядає ініціатив опозиції - уся "актуальна ситуація" в країні повністю лежить на СН, скажу навіть - персонально на Зе. Досить вже кивати на попередників, займіться тим, що ви обіцяли. Вам нагадати?
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Выше была речь о пэпке.
Лично я вам что-то обещала? Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 3431
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ , через оздоровительные и премиальные вытащат себе в карман в 10 раз больше...
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"жопэже со слугами " уходят в отрыв по прогулам,потом премиальными и командировочными дополучат больше...
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Вот ради этого надо было отказываться от шанса на нормальную жизнь? Ради 3 млн? Это стоимость ремонта крыши многоэтажки. А теперь посчитайте, сколько УЖЕ получил Коломойский от бюджета, и сколько еще получит. Вот это будет ЧЕСНО. А эту @рень трехмиллионную скормите неокрепшим умом зебилятам.
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Чем больше депутат прогуливает, тем меньше от него вреда.
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Если нардепы недополучили денег, то значит они где-то их скоррумпировали. А секономленные 3 млн. всё равно народу не достанутся, а достанутся как премия помошникам например барадянского шоб им было леть заниматься коррупцией. Дайте мне пару миллионов, шоб я не воровал.
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