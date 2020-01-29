 Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

"Прогульники, які не отримали кошти, були у всіх фракціях і депутатських групах, а також серед позафракційних. Однак, найбільший відсоток депутатів-прогульників виявився у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали "депутатських", - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість пропущених голосувань на пленарних засіданнях у листопаді - у "слуг народу" Олександра Дубінського (93,3%), Олексія Жмеренецького (93,3%) і ексдепутата Олексія Кучера (93,3%), який став головою Харківської ОДА. У позафракційного мажоритарника Дмитра Шенцева - 91,8%, а у представника ОПЗЖ Юрія Солода - 91% неголосування.

Крім того, в листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали безпосередньої участі в понад 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких вони обрані.

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