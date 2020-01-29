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 Фоторепортаж, Здоров'я
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Все про:корупція (2121) Правоохоронні органи (698) прокуратура (2044) Національний інститут раку (3)

 Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів. ФОТО

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадових осіб Національного інституту раку, які, за версією слідства, організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Національного Інституту Раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Зазначається, що потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному Інституті Раку, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів 01
Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів 02

За результатами досудового слідства двом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Прокуратура міста Києва погодила обвинувальний акт у зазначеній кримінальній проваджені, який спрямований в Голосіївський районний суд м.Києва для розгляду по суті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172446
 
   
 Топ коментарі
 
статью читать не пробовал ? там о врачах-взяточниках , это если коротко .
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SyhivAir 🇺🇦‏ @syhiv25 11 ч.11 часов назад

При злочинній владі люди були бідні і обкрадені що змушені були самі ходити в магазин за газом, але як прийшов Зелідер то всі стали багаті і можуть собі дозволити доставку газу додому
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Не знаю як і Інституті Рака, а от в обласних онкодиспанцерах залишати на волі можна лише санітарок. Це жахи... Але нікого не садять.
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SyhivAir 🇺🇦‏ @syhiv25 11 ч.11 часов назад

При злочинній владі люди були бідні і обкрадені що змушені були самі ходити в магазин за газом, але як прийшов Зелідер то всі стали багаті і можуть собі дозволити доставку газу додому
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статью читать не пробовал ? там о врачах-взяточниках , это если коротко .
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а типо в газу все нормально...это не коррупция. Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов - Цензор.НЕТ 5908
ширше смотри,а то вместе с зелей сводишь всю коррупцию к врачам и учителям.
хотя сам же туда и несешь.
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ты не несёшь ? или нести нечего ? ты на сколько коррупционеров написал заяву ? ты же всё про всех знаешь .
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так есть еще где то коррупция,кроме школ и больниц?
это шо?

Той Метролог, що з 25%‏ @ostapcsms 14 ч.14 часов назад

Що це? За рекламу ГПУ у фб платить приватна компанія?

Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів - Цензор.НЕТ 9493
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так я у тебя и интересуюсь, ты написал уже заявление в полицию даже на этом примере рекламы ?
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они сами должны реагировать на публикации...и кому писать на офис гпу?им же?
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иди в сбу , гбр, набу , да куда угодно …. и если везде тебя пошлют у тебя будет моральное и официальное право обратится в прессу и ЕСПЧ .
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ты шота спутало,многохромосомное...это не я волаю о карррупции.то ты волаешь Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів - Цензор.НЕТ 5892
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баклан не мытый это чьи слова ? …. "а типо в газу все нормально...это не коррупция."
шота …… лять селюк не грамотный …
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кацапа,я понимаю шо тебе села поперек горла,бо у вас дяревни .а за сим Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів - Цензор.НЕТ 7721
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а на якій мові ти "бредишь", можеш пояснити ?
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а ты всё лишенец мотыгой машешь ? … ухо не болит махать, а то я рук там не вижу у тебя колобка пятикопеечного .
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Не знаю як і Інституті Рака, а от в обласних онкодиспанцерах залишати на волі можна лише санітарок. Це жахи... Але нікого не садять.
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От би перевірити цих борцунів з корупцією в Інституті раку на те, чи були у них онкохворі родичи, які не заплатили за операцію
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да же если с этой точки зрения смотреть, то ДОБРОВОЛЬНАЯ благодарность не важно в чём и как она выражена и ТРЕБОВАНИЕ несуществующей официальной оплаты, это вам не одно и то же.
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Але при відсутності нормальної офіційної оплати не треба говорити про корупцію.
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ну я же ясно дал понять что имею ввиду, зачем ты начинаешь пустую демагогию ? А если человеку нечем заплатить, то что врач не должен ему помогать потому что у него зарплата не такая ?
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ты вспомни пару дней назад трансплантолога с лямом баксов … у него официальная зарплата намного выше чем у остальных, но брать он от этого и требовать он не перестал .
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Так тема статті про онколікарів, а не трансплантолога. У цьому випадку нема морального права з них щось вимагати.
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тема про лікарів і без різниці якого ваху.
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Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО
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Не про лікарів, а про чиновників. Дотримуйтеся теми.
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заведующий поликлиническим отделением …. это врач или кто ?
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Йдеться про дії чиновників, а не лікарів. Тому саме у такому ключі треба усе розглядати. Як лікарі вони нічого не порушили. до того йдеться лише про цей випадок, а не про усіх чиновників і всіх лікарів. Зрозуміло?
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ты нормальный вообще бываешь, что ты несешь ? как чиновник нарушил, как врач нет … а как врач нет это как ты объясняешь ? или как ты разделяешь одного и того же человека между этими должностями ?
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за такие дела надо ставить к стенке, как в прочем и о лекарстве от короновирусу которое мародеры начали продавать в стране ,не ужели СБУ не может найти этих подонков ? если нет ,то грош цена такому СБУ
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это еще короновируса не было - китайской поделки. Вот бы на нем поистине бескрайние возможности обогащения! а как бы выглядело у нас?
посидел бы в очереди вместе с вечносидящими под кабинетом терапевта бабками, терапевт бы прописала кучу лекарств, леденцов с повторным посещением каждые 3 дня врача, кашлянув пару раз - умер. Больница бы сказала - ну бывает - чо уж там.... через неделю имеем кучу заболевших, поднятие продаж в аптечных сетях, фармкомпаний импортеров сиропчиков от кашля. Уменьшение очередей за пенсией, возле касс мегабанка и в транспорте....По этому поводу устраивают народные гуляния, Кернес даже какую нибудь ярмарку под шумок с медпрепаратами организует.. когда через три недели работники не выйдут массово на работу - начнут что-то подозревать.. в том числе и фармкомпании... Появится первый запрос в СНБО.
Сивоха, жуя пиццу с кечупом на носу - обьявит о собрании СНБО через неделю.... или 2... как пиццей нажрется....депутаты в срочном порядке решат рассмотреть предложение о ЧП на следующем пленарном заседании, попутно обнаружив что не соответствует рассмотрение какому-нибудь закону.... и отпраят на изучение в кабинеты или конституционный суд - мало ли... Европейцы вырязят озабоченность, граничащую с удивлением, более глубокую, чем при сбитии российским оружием уже 2х самолетов ..... когда на следущей пленарной неделе , министры в пподвале на самокатах встретятся в кулуарах верховной рады - половина не явится из-за чего не смогут проголосовать закон об обьявлении чп... фини ля комеди
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платить - то такое (платят во всех больницах и всем врачам - и будут платить, ибо иначе никто тебя лечить не будет).

что в том Институте рака действительно херово - то, что залечивают.
"лечат" так, чтоб выкачать у людей все бабки (вплоть до продажи квартиры) - при этом у человека может и не быть никакого рака.

видел мужика, который через это прошел - ему удалось оттуда унести ноги (потеряв кучу бабок, конечно).
и слышал еще несколько историй.
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Уже ловили одного трансплантолога на взятке в 25 тыс. долларов. Дома нашли лимон баксов наличными, он признал свою вину, заплатил 8 тысяч грн штрафа и забрал обратно лимон. Отпустили и извинились.
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"Согласно закону, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно "
Помощь да, бесплатно, а за лечение и лекарства плати
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По прическе и цветочкам на окне я узнал его - это Высоцкий Аркадий Григорьевич с Донецка. Справедливости ради надо сказать, что хирург он хороший, а многие даже утверждают, что самый лучший в Украине. Но жадность, как говорится, фраера сгубила.
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