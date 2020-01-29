 Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Встановлено, що чоловік збував наркотичні речовини під час особистих зустрічей з покупцями.

27 січня поліцейські Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими Київського відділу поліції ГУНП у Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 2 провели санкціонований обшук за місцем мешкання 59-річного чоловіка, в ході якого виявили та вилучили близько 10 грамів кокаїну, 3 пігулки екстазі, ваги та інші вимірювальні приладдя.

У ході проведення санкціонованого обшуку в іншій квартирі, де інколи мешкає громадянин, поліцейські виявили близько 2 грамів кокаїну, приладдя для вживання наркозасобу, зіп-пакети для фасування наркотиків. В автомобілі BMW X1, яким керує чоловік, правоохоронці вилучили близько 3 грамів кокаїну.

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Речовини направлено на експертне дослідження.

Транспортний засіб, а також 2 мобільні телефони зловмисника поліцейські вилучили для подальшого накладення арешту.

Слідчо-оперативні дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

В цей час правоохоронці встановлюють джерело поставок кокаїну, мету зберігання вилучених наркотиків та злочинні зв'язки правопорушника.





Фото: сайт Нацполіції