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 Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини. ФОТОрепортаж

Працівники поліції виявили у харків'янина 60 доз кокаїну і психотропні речовини. Вартість вилучених наркотичних засобів на "чорному" ринку становить близько 80 000 гривен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Встановлено, що чоловік збував наркотичні речовини під час особистих зустрічей з покупцями.

27 січня поліцейські Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими Київського відділу поліції ГУНП у Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 2 провели санкціонований обшук за місцем мешкання 59-річного чоловіка, в ході якого виявили та вилучили близько 10 грамів кокаїну, 3 пігулки екстазі, ваги та інші вимірювальні приладдя.

Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини 01

У ході проведення санкціонованого обшуку в іншій квартирі, де інколи мешкає громадянин, поліцейські виявили близько 2 грамів кокаїну, приладдя для вживання наркозасобу, зіп-пакети для фасування наркотиків. В автомобілі BMW X1, яким керує чоловік, правоохоронці вилучили близько 3 грамів кокаїну.

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Речовини направлено на експертне дослідження.

Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини 02

Транспортний засіб, а також 2 мобільні телефони зловмисника поліцейські вилучили для подальшого накладення арешту.

Слідчо-оперативні дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини 03

В цей час правоохоронці встановлюють джерело поставок кокаїну, мету зберігання вилучених наркотиків та злочинні зв'язки правопорушника.

Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини 04
Поліція в Харкові вилучила в чоловіка 60 доз кокаїну і психотропні речовини 05
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172436
 
   
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Не успел до Добкина доехать...
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Нікакіх даказатєльств, відпустять через пару днів.
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Работники полиции обнаружили у харьковчанина 60 доз кокаина и психотропные вещества. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет около 80 000 гривен. Источник: https://censor.net.ua/p3172436\\\\\\\\\

мущина не поделилась?

\\\\\\\\В автомобиле "BMW X1", которым руководит человек Источник: https://censor.net.ua/p3172436\\\\\


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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net.ua/p3172436\\\\\\\\\\\

А Насирова так слабо было?
Еще и компенсацию отсудил.
Я не понимаю - как "конфискация" то? то есть чел отсидит и выйдет бомжем? ну и чем он станет заниматься?
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