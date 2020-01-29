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 Хуртовини, дощ і ожеледиця: в Україні очікуються ускладнення погодних умов. КАРТА

29-31 січня в Україні очікуються ускладнення погодних умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС із посиланням на дані "Укргідрометцентру".

Повідомляється, що вночі 29 січня і вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву заввишки 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

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У Києві та області буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом у мокрий сніг.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби 1-3 ° тепла.

29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки, що зумовлює порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг; у Карпатах можливе припинення руху транспорту на деяких ділянках доріг (II рівень небезпеки).

Хуртовини, дощ і ожеледиця: в Україні очікуються ускладнення погодних умов 01Хуртовини, дощ і ожеледиця: в Україні очікуються ускладнення погодних умов 02
Хуртовини, дощ і ожеледиця: в Україні очікуються ускладнення погодних умов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172422
 
   
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Где где... Как обычно юг засыплет снегом, а у нас в центре и снежинки не упадет...
Эх... А мне 31-го к 1февраля за 300 км на встречу выпускников ехать в Киевскую область... И поездом ну никак то не выйдет (график движения поездов депильный), а автобусами - крюк через Киев и не факт, что смогут они проехать.
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я вчера утром у нас поймал гололедецу в городе. вроде бы просто влажный асфальт. алень на китайской лоханке высунулся с парковки. я по тормозам. а машина раз и посунулась с заблокированными колесами. Оп..па.... значит теперь тормозим "по зимнему" не выжимая сцепления.. все. зима пришла
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Кто тормозит выжимая сцепление? Придумайте им название сами.
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летом на сухой дороге - я. а что не так? что тебя смущает? тебе нравится насиловать двигатель который резко останавливается с ударом? это твои проблемы.
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