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 Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні. ФОТОрепортаж

В Україні з'явилася нова антарктична поштова марка. Наприкінці березня її відвезуть на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиду.

Введення в обіг і церемонія спецпогашення нової марки відбулися 28 січня в приміщенні Головпоштамту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міносвіти.

"Сьогодні ми відзначаємо не просто 200 років відкриття Антарктиди, а й рівно 200 років, як цей континент побачили українці. Адже заступником командира першої експедиції, що підійшла до берегів Антарктиди, був українець Іван Завадовський. Це відбулося саме 28 січня 1820 року. Ми були, є і будемо однією з передових націй, які забезпечують науково-технічний прогрес людства. Наразі Україна є членом "елітного клубу", однією із лише 30 країн, що утримують науково-дослідні станції в Антарктиді", – пояснив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський", - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Поштову марку "200 років з часу відкриття Антарктиди" виготовлено накладом 130 тис примірників. До неї випущено конверт "Перший день", поштову картку та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

На марці зображений субантарктичний пінгвін, а на марковому аркуші також є фото станції "Академік Вернадський". У дизайні використані фото учасників антарктичних експедицій Юрія Шепети та Дениса Пишняка.

Після церемонії спецпогашення пам’ятний конверт із маркою та відбитком спеціального штемпеля було передано керівнику майбутньої 25-ї Української антарктичної експедиції Юрію Отрубі. Він відвезе артефакт на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня, коли разом з командою полярників вирушить туди на річну зимівку.

Українська станція "Академік Вернадський" вже двічі була зображена на поштових марках України – у 1996 р. (на поштовій марці "Перша українська антарктична експедиція") і у 2009 р. (на зчіпці з двох марок "Збереження полярних регіонів та льодовиків").

Також читайте: У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович

Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні 01
Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні 02
Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні 03
Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні 04
Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні 05
Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні 06
Фото: mon.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172415
 
 
 Топ коментарі
 
Открытие Антарктиды оспаривают три страны: Россия, Великобритания и США.
1. Российская экпедиция увидила первой шельфовый ледник в океане и описала его.
2. В это самое время на другом краю Антарктиды британцы увидели именно берег - землю, точнее скалы и описала их.
3. Через год экспедиция США успешно высадилась на ледовый континет.
Я склоняюсь к мысли, что правильнее всего надо считать открытие британцами, потому что если приписать открытие российской экпедиции, то можно по цепочки дойти до Томаса Кука, который достиг тех широт, но путь ему преградили льды.
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Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! 🤫🤣
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Хто знайомий з творчістю Говарда Філліпса Лавкрафта, згадає "У горах божевілля"... там жах і вужас на тему Антарктиди...

Марку к 200-летию открытия Антарктиды выпустили в Украине - Цензор.НЕТ 3388
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Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! 🤫🤣
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пингвин - потрох, Буревестник - Зеленский? Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні - Цензор.НЕТ 152
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.. с чего ты взял, что пингвин глупый? по себе всех не ровняй.
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Открытие Антарктиды оспаривают три страны: Россия, Великобритания и США.
1. Российская экпедиция увидила первой шельфовый ледник в океане и описала его.
2. В это самое время на другом краю Антарктиды британцы увидели именно берег - землю, точнее скалы и описала их.
3. Через год экспедиция США успешно высадилась на ледовый континет.
Я склоняюсь к мысли, что правильнее всего надо считать открытие британцами, потому что если приписать открытие российской экпедиции, то можно по цепочки дойти до Томаса Кука, который достиг тех широт, но путь ему преградили льды.
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У час географічних відкриттів було правило, хто перший висадився та встановив свій прапор, того і земля. Виходячи з цієї логіки, то є американський континент.
🤔
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Не весь контінент, а окрема земля, можливо, яку задокументували моряки.
Так було з Америкою. Відкрив Колумб (від імені Іспанії), але після цього, поперли всі: португальці, англійці, голандці тощо...
Та кожний захопив собі шматочок.
Де римський папа мав вплив - він "розрулив" ситуацію (між португальцями та іспанцями). Англійці відверталися в той час (Генріх 8) від католіцизму. А в нідерландських землях зріла вже реформація...
Тому мали що змогли мати...
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Уточнення. Папа поділив Америку між Португалією і Іспанією. Південна Португалії (державна мова Бразилії португальска, про що мало хто знає), а північну Іспанії.
Після порзки Іспанії, у війні з Англією, північна Америка стала «нічийною» і туди кинулись Франція, само собою Англія, ну й Россія вікусила шматок бувших Іспанських володінь, територію Аляски.
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Америку відкривали поступово. Іспанці відкрили те що зараз є Мексикою. Вони дійшли до Південної Каліфорнії, Колорадо, Техасу. Північ Північної Америки відкрили англійці, французи та росіяни. Про території ******** Канади та більшості США іспанці навідь не підозрювали і ніколи не цікавились
🤔
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С Северным полюсом тоже не всё так однозначно. Кук или Пири? Кто был первым: великий первооткрыватель или тщеславный аферист? Я много по этому поводу читала и пришла к выводу, что первым был всё-таки Кук. Не так давно смотрела очень интересный фильм про жену Пири, которая отправилась к черту на кулички за своим благоверным.
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Що характерно, тут у коментах я помічав прихильників теорії пласкої Землі, котрі стверджують, буцімто жодної Антарктиди взагалі не існує - є лише стіна криги по краю "земного блина" *осёлface*

У 2020 році Міжнародна конференція "Плоска Земля" організовує круїз для людей, які вірять, що Земля має форму диска

Втім, впасти з краю Землі цим людям все ж не вдасться, зазначає Science Alert.
На сайті організації написано, що цей захід обіцяє стати "найбільшим, найсміливішим і кращим пригодою на сьогоднішній день". Залишається сподіватися, що люди, які будуть керувати судном, не є прихильниками цієї ідеї - в іншому випадку навігація може стати трохи складніше.
"Кораблі ходять за принципом, що Земля кругла. Морські карти розроблені з урахуванням цього: Земля кругла", - пояснив Адам Габбатт, колишній капітан круїзного корабля і судово-медичний експерт.
Наразі на судах використовується GPS (система глобального позиціонування) і новітнє електронне навігаційне обладнання. Невідомо, чи пояснював хтось плоскоземельцям, що GPS може точно визначати ваше місце розташування завдяки мережі супутників, які обертаються навколо Землі.
Однак, згідно з "ПлоскоюВікіпедією" (є й така), будь-який потенційний відпочиваючий не повинен турбуватися про падіння з площини Землі - замість цього бар'єр Антарктиди має зупинити їх, перш ніж вони дістануться до краю.
"Земля має форму диска з Північним полюсом в центрі, а Антарктида - стіною по краю", - пояснюється в цьому "довіднику".
З іншого боку, якщо подумати, без ******** навігації або GPS цей круїз може розтягнутися надовго.
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Русскіє тоді всього лише ВПЕРШЕ в історії російського флоту, допливли до льодовиків Антарктиди.
Хоча в тих краях вже з 15 століття плавали Голландці, а капітан Кук, запливав набагато вище, кацапських шлюпок.
А першим, саме на материк, а не на лід, ступив американець. Незрозуміло, чому Україну притягли до цього кацапського фейку, із серії: «Пєрвий паровой двігатєль ізобрєл Ползунов, паровоз Чєрєпанови, а самольот Можайскій»?
Бо ж є і дійсно, досягнення українця капітана Лісовського, який вперше в історіїї Російської імперії, здійснив навколосвітнє плавання.
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Российская экспедиция полностью обогнула Антарктиду и доказала, что это единый материк.

Кстати сейчас уже и Эстония оспаривает открытие Антарктиды.
«Эстония всегда была морской страной. Экспедиция по маршруту Беллинсгаузена является еще одним хорошим примером давних морских традиций Эстонии и делает нашу страну немного больше и заметнее в мире», - заявила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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"Мирный" и "Восток" не "открывали" новый континент. Очень печально, что Украина продолжает дуть в эту дедовоевательную дуду..
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Хто знайомий з творчістю Говарда Філліпса Лавкрафта, згадає "У горах божевілля"... там жах і вужас на тему Антарктиди...

Марку к 200-летию открытия Антарктиды выпустили в Украине - Цензор.НЕТ 3388
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А пингвины платят за тепло ? У них есть свой Ахметов ?
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Надо б еще памятную марку с бара станции Академик Вернадкий с украинским самогоном по 3 дол за стопку и батареей бюстгальтеров благодарных заезжих туристок. Вернадкий- Даешь первый международный бордель в Антарктиде!?
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https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g660183-d7739006-Reviews-Vernadsky_Research_Station-Antarctic_Peninsula.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=173529110
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Марку? В 21-ом веке? LOL
как конвертами Новая Почта управляется без всяких марок -- загадка, да?
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..о, прикольно.. походу, Антарктида майже одноліток Роісі, після того, як вона не забажала називатися далеким улусом Орди - Московіїї..
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Антарктиду открыли пингвины, заселившие ее еще в ледниковый период (продолжающийся там и поныне). А поскольку Гундяй приобщил их к российскому сатанату, Антарктида - исконная кацапская территория.
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"Российской" экспедицией, не достигшей Антарктиды, командовал Фабиан Готтлиб фон Беллигнсгаузен. А первым "российским" кругосветным плаванием командовал Адам Иоганн фон Крузенштерн, тоже чистокровный пингвин русак.
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И эстонцы правы. Беллинсгаузен родился в Зстонии, то есть на временно оккупированной кацапами территории.
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Также и Крузенштерн родился в Эстонии. Так что опять кацапы неправы.
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