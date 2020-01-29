 Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні. ФОТОрепортаж

Введення в обіг і церемонія спецпогашення нової марки відбулися 28 січня в приміщенні Головпоштамту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міносвіти.
"Сьогодні ми відзначаємо не просто 200 років відкриття Антарктиди, а й рівно 200 років, як цей континент побачили українці. Адже заступником командира першої експедиції, що підійшла до берегів Антарктиди, був українець Іван Завадовський. Це відбулося саме 28 січня 1820 року. Ми були, є і будемо однією з передових націй, які забезпечують науково-технічний прогрес людства. Наразі Україна є членом "елітного клубу", однією із лише 30 країн, що утримують науково-дослідні станції в Антарктиді", – пояснив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович.
Поштову марку "200 років з часу відкриття Антарктиди" виготовлено накладом 130 тис примірників. До неї випущено конверт "Перший день", поштову картку та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.
На марці зображений субантарктичний пінгвін, а на марковому аркуші також є фото станції "Академік Вернадський". У дизайні використані фото учасників антарктичних експедицій Юрія Шепети та Дениса Пишняка.
Після церемонії спецпогашення пам’ятний конверт із маркою та відбитком спеціального штемпеля було передано керівнику майбутньої 25-ї Української антарктичної експедиції Юрію Отрубі. Він відвезе артефакт на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня, коли разом з командою полярників вирушить туди на річну зимівку.
Українська станція "Академік Вернадський" вже двічі була зображена на поштових марках України – у 1996 р. (на поштовій марці "Перша українська антарктична експедиція") і у 2009 р. (на зчіпці з двох марок "Збереження полярних регіонів та льодовиків").
1. Российская экпедиция увидила первой шельфовый ледник в океане и описала его.
2. В это самое время на другом краю Антарктиды британцы увидели именно берег - землю, точнее скалы и описала их.
3. Через год экспедиция США успешно высадилась на ледовый континет.
Я склоняюсь к мысли, что правильнее всего надо считать открытие британцами, потому что если приписать открытие российской экпедиции, то можно по цепочки дойти до Томаса Кука, который достиг тех широт, но путь ему преградили льды.
🤔
Так було з Америкою. Відкрив Колумб (від імені Іспанії), але після цього, поперли всі: португальці, англійці, голандці тощо...
Та кожний захопив собі шматочок.
Де римський папа мав вплив - він "розрулив" ситуацію (між португальцями та іспанцями). Англійці відверталися в той час (Генріх 8) від католіцизму. А в нідерландських землях зріла вже реформація...
Тому мали що змогли мати...
Після порзки Іспанії, у війні з Англією, північна Америка стала «нічийною» і туди кинулись Франція, само собою Англія, ну й Россія вікусила шматок бувших Іспанських володінь, територію Аляски.
🤔
У 2020 році Міжнародна конференція "Плоска Земля" організовує круїз для людей, які вірять, що Земля має форму диска
Втім, впасти з краю Землі цим людям все ж не вдасться, зазначає Science Alert.
На сайті організації написано, що цей захід обіцяє стати "найбільшим, найсміливішим і кращим пригодою на сьогоднішній день". Залишається сподіватися, що люди, які будуть керувати судном, не є прихильниками цієї ідеї - в іншому випадку навігація може стати трохи складніше.
"Кораблі ходять за принципом, що Земля кругла. Морські карти розроблені з урахуванням цього: Земля кругла", - пояснив Адам Габбатт, колишній капітан круїзного корабля і судово-медичний експерт.
Наразі на судах використовується GPS (система глобального позиціонування) і новітнє електронне навігаційне обладнання. Невідомо, чи пояснював хтось плоскоземельцям, що GPS може точно визначати ваше місце розташування завдяки мережі супутників, які обертаються навколо Землі.
Однак, згідно з "ПлоскоюВікіпедією" (є й така), будь-який потенційний відпочиваючий не повинен турбуватися про падіння з площини Землі - замість цього бар'єр Антарктиди має зупинити їх, перш ніж вони дістануться до краю.
"Земля має форму диска з Північним полюсом в центрі, а Антарктида - стіною по краю", - пояснюється в цьому "довіднику".
З іншого боку, якщо подумати, без ******** навігації або GPS цей круїз може розтягнутися надовго.
Хоча в тих краях вже з 15 століття плавали Голландці, а капітан Кук, запливав набагато вище, кацапських шлюпок.
А першим, саме на материк, а не на лід, ступив американець. Незрозуміло, чому Україну притягли до цього кацапського фейку, із серії: «Пєрвий паровой двігатєль ізобрєл Ползунов, паровоз Чєрєпанови, а самольот Можайскій»?
Бо ж є і дійсно, досягнення українця капітана Лісовського, який вперше в історіїї Російської імперії, здійснив навколосвітнє плавання.
Кстати сейчас уже и Эстония оспаривает открытие Антарктиды.
«Эстония всегда была морской страной. Экспедиция по маршруту Беллинсгаузена является еще одним хорошим примером давних морских традиций Эстонии и делает нашу страну немного больше и заметнее в мире», - заявила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
как конвертами Новая Почта управляется без всяких марок -- загадка, да?
пингвинрусак.