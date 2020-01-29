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 Події, За кордоном
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Все про:Атлантика (9) зникнення (90) моряки (776)

 Український моряк Масленников зник під час рейсу в Атлантичному океані. ФОТО

Український моряк Євген Масленников зник із судна Green Italia, яке прямувало через Атлантичний океан.

Компанія-судновласник розповіла про це матері моряка Тетяні Масленниковій через два дні після події, 24 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Жінка розповіла, що її син працює на рефрижераторі Green Italia. Він кок. Востаннє мати із сином спілкувалися 21 січня. Він повідомив, що судно прямує в Панаму.

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"Він мені написав, що все нормально. Потім нібито 22 січня він вийшов покурити на палубу і зник. Фірма, від якої він пішов, мені повідомила тільки в п’ятницю (24 січня. - Ред.). І вони нічого не кажуть. Сказали, що висновок буде після слідства, 3-4 лютого", - розповіла Тетяна.

Власник судна - компанія Green Management. Це підрозділ норвезької компанії Green Reefers. Судно Green Italia є в переліку на сайті норвезької компанії. Воно перевозило рибу, каже Тетяна Масленникова.

За інформацією матері моряка, судно вийшло з Нігерії і йшло до Панами. Система відстежування суден MarineTraffic натомість показує, що Green Italia зараз прямує до порту Мобіл (Mobile) у США. У жовтні та листопаді минулого року Євген Масленников викладав у соцмережі vk.com фото судна.

На сторінці Масленникова у соцмережі є світлини багатьох страв, які він готував іншим морякам. Відносини з командою у сина хороші, розповідає Тетяна Масленникова.

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Представник пресслужби благодійної організації "Ассоль" Андрій Шевченко розповів, що організація звернулася до компанії-судновласника, але поки від неї не отримала відповіді.

Український моряк Масленников зник під час рейсу в Атлантичному океані 01
Український моряк Масленников зник під час рейсу в Атлантичному океані 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172412
 
 
 Топ коментарі
 
*размещал в соцсети vk.com фото судна* - я лучше лишний раз за здравие свечку поставлю нашим солдатам чем за приватненного морячка лазящего по фсбшной помойке
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если судно не качало, то или выбросился за борт сам, или выбросил его кто то...
других версий быть не может...., и да - тело не найдут...
Скорее всего выбросили..., - бросится в море самому на медленную смерть, на это мало кто решится...
обычно вешаются, если в море...
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убили, выбросили за борт...((
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С курцами так и хочется сделать
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А з наркоманами і алкоголіками що треба робити?
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если судно не качало, то или выбросился за борт сам, или выбросил его кто то...
других версий быть не может...., и да - тело не найдут...
Скорее всего выбросили..., - бросится в море самому на медленную смерть, на это мало кто решится...
обычно вешаются, если в море...
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Почему нет информации о составе экипажа?
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А зачем? Ну, например филиппинцы, украинцы, поляки, ну там еще может капитан норвег. Это никак не влияет.
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Слышал что, например, филлипки так могут поступить. Они очень дружные, и если кого-то из них обидеть - могут смайнать за борт. Видимо были подобные случаи
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Не занимайтесь словесной фигней... Могут... не могут...
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Филипки - отличные ребята, гораздо лучше чисто украинского экипажа. Это вам любой моряк скажет
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*размещал в соцсети vk.com фото судна* - я лучше лишний раз за здравие свечку поставлю нашим солдатам чем за приватненного морячка лазящего по фсбшной помойке
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Не первый случай. Вышел покурить, или выбросить камбузные отходы, а на корме темно, судно плавно качает, палуба мокрая, леера не сплошные. Неудачно стал, или потерял равновесие, выпал за борт.
Шум кильватерной струи и двигателя заглушил все возможные призывы о помощи.
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Так в 92-ом говорили моей тете, когда на переходе Стамбул- Одесса пропал мой дядя. Не кок . Электрик. В Черном море.....
Правда, судно сменило после этого курс и ушло .. из состава ЧМП (черноморское морское пароходство) ...ушло вообще в питер
А остатки ЧМП распродал Кравчук((((((((((((((((((((
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Выкинули за борт. Так часто бывает, с кем то не нашел общий язык.
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Не найдя общий язык , гораздо проще сейчас дома получить ножом или гранатой от какого-нибудь неадеквата, чем в рейсе на судне.
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Завжди думав що Андрій Шевченко старпом, а він благодійник.
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