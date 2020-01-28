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Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
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 Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Політичний штам

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Рецепт для прихильників

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом. ФОТО

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Причину знайдено!

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Висловили занепокоєння

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Коротше, Комаровський!

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Гладіолус

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палатний про Ківу: Він перейшов усі моральні та законні межі

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Новий герб. Схвалено геральдичною палатою №6

Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Коронавіруси "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172364
 
   
 Топ коментарі
 
Krychek‏ @Krychek5 3 ч.3 часа назад

Логотип лаборатории биологических исследований 4-го класса в Ухане. Ну конечно же это случайное совпадение с корпорацией Амбрелла из "Обители зла".

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6290
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 3 ч.3 часа назад

Лайфхак на случай если в аптеке закончились маски

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
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Krychek‏ @Krychek5 3 ч.3 часа назад

Логотип лаборатории биологических исследований 4-го класса в Ухане. Ну конечно же это случайное совпадение с корпорацией Амбрелла из "Обители зла".

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6290
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Зефілітики зараз жовчі надавлять... 😱😱😱
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коментар відмічено як спам  
 
и 90% комментаторов тут их поддерживают. увы и ах.
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ты думаешь хныканье лучшая прививка от вируса?
а по моему наоборот,хорошее настроение-основа выздоровления.
и вообще,"человечество смеясь расстается со своим прошлым"(с)
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на этих картинках не юмор.
это гыгыканье гопника-олигофрена.
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а може у тебя с юмором проблемы?количество хромосом проверял?
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Обережно, ви ризикуєте вступити в гівно! Це ж оцей імбецил-повторуша "не я а ты", зараз пердіти й серити почне! Просто в спам цього ************!
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Є такі трохи менш відомі, ніж "Боржомі", кавказькі мінеральні води "Бжні" та "Арзні".
Ось цей Old Pew і зайшов сюди, так би мовити, "бжнуть и арзнуть"... )))0))0)))
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Колись у нас продавалася угорська мінеральна вода "Хуняді Янош". Для тих хто хотів схуднути. Мій товариш вранці випив півлітра і... чомусь не поїхав на роботу. Викликав лікаря (для офіційної довідки) і розмовляв з ним через двері туалету.
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Була така, залишилось серед спогадів дитинства ))) Пам'ятаю, що вона була не тільки для схуднення... але якщо випив півлітра - то потужне вулканічне "сир-сир" гарантоване, її ж треба пити ледве не аптечними дозами Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3424 Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3230
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Це в Вороніжі сьогодні, відео в Телеграмі є, двох госпіталізували.


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зачем конунгу киве шею матвиенко примастырили?
"на слово "длинношеее" в конце пришлось три "е"..."
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Насправді є слово з чотирьма "е" - длинношеееед
(наприклад, лев відносно жирафа є "длинношеееедом")
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Не согласен. Учитывая откуда вышли наши политики, вполне могли перед выборами устроить как с Черноволом старшим. Поэтому охрана нужна.
Бизнес везде - так, а кого вы хотели выбрать через демократические выборы? Только тот, у кого есть миллионы долляров сможет поиграть в политику.
Рука руку моет, человек не знакомый с предыдущей властью не может пройти во власть нынешнюю.
Ложь - основной инструмент политика.
Скорее партнер по бизнесу, чем марионетка.
А хотите изменений - проголосуйте за националистов. Дайте им власть вырваться из олигархического финансирования, армия идейных 16-ти летних черно-красных кхмеров под руководством старых диссидентов и молодых воинов АТО - устроит и коломойше, и пороше и даже бабе с косой, небо в клеточку. Или в деревянную крышку.
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Бывший комик, премьер -министр Словении, 42 годика, явно не лох, Марьян Шарец, досрочно подал в отставку.
В конце 2018 года его утвердил Словенский парламент, Шарец возглавил коалицию левых партий и встал во главе маленькой, но очень гордой, европейской страны.
За то время, пока бывший комик возглавлял страну, он не был замечен ни в одном скандале, не пойман на вранье, никогда не путал свою страну со Словакией, Латвию с Литвой, Австрию с Австралией, Канаду с Канадией. Депутаты его партии ни разу публично не снимали проституток, не были обвинены в групповом изнасиловании, не занимались распилом бюджетных средств. Пан Марьян не ездил отдыхать ежемесячно, не выводил деньги в офшоры и декларировал свои расходы, не вел бизнеса на крови, не пытался встать на колени перед врагом, не плевал на могилы героев своей страны, не был карманной собачкой олигарха, пытающегося Словению положить себе в карман.
Но все равно Марьян Шарец, бывший комик, который возглавлял Словению полтора года, подал в отставку. Именно потому, что не лох. Такое его действие словенские политологи уже назвали "одним из самых разумных шагов в течении полутора лет".
Сам пан бывший комик, и уже бывший глава государства, объяснил примерно так: "Ах, я устал, я ухожу! Я ничего не могу сделать с этим парламентом!"
В свете этих событий, становятся понятны слова украинского самокатчика Гончарука, про то, что "Мы не хотим быть как какая-нибудь Словения", ибо, если мы будем как Словения, уже через 8 месяцев, бывший малороссийский комик станет бывшим президентом Украины и это безусловно станет его САМЫМ РАЗУМНЫМ ШАГОМ за всю 42-х летнюю жизнь.
Я бывал в Словении. Мне там очень понравилось. Там лучшие и самые безопасные в Европе дороги (так говорят данные Евросоюза, а не словенского телевидения). В Словении один из самых высоких ВВП в Европе на душу населения, в Словении не вырубаются леса (более 70% территории страны покрыто лесом). В Словении много внимания уделяется экологии и там действительно чистый воздух. В Словении средняя зарплата 1800 евро. Словения в 90-х тоже вела войну (они боролись за независимость от Югославии), и победили в этой войне за 5 дней. В Словении, по статистике, по воскресеньям, большинство граждан ходит в церковь. Словенцы, кстати, считают себя выходцами с Карпат.
И самое главное. Словения, судя по всему, переболела популизмом и КОМИК УШЕЛ В ОТСТАВКУ.
Я хочу чтобы во всем этом Украина была как Словения! Вряд ли за 8 месяцев мы сможем достичь всего остального, но вот отставка комика вполне возможна. Главное излечить его от корона-вируса.
Олександр Дедюхін, капелан ЗСУ, священик, настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві, https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/599608714207974/?type=3&__tn__=-R
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Сейчас на Вас набросится с комментариями толпа гыгыкающих гопников-олигофренов.
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если вот такие картинки считаются политической карикатурой, то дела у противников Зеленского совсем плохи.
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Сараче! Тож бо ніц карікатура! Ніц монітора! Одійдіт од люстра, а борзо!
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Дада, именно о таких, как ты я и написал.
Пишите ещё и больше опускайте рейтинг своего шефа.
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