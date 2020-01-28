 Політичний штам коронавірусу, причина епідемії в Китаї, гладіолус. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Політичний штам
Рецепт для прихильників
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Причину знайдено!
Висловили занепокоєння
Коротше, Комаровський!
Гладіолус
Новий герб. Схвалено геральдичною палатою №6
Коронавіруси "русского мира"
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Логотип лаборатории биологических исследований 4-го класса в Ухане. Ну конечно же это случайное совпадение с корпорацией Амбрелла из "Обители зла".
Лайфхак на случай если в аптеке закончились маски
а по моему наоборот,хорошее настроение-основа выздоровления.
и вообще,"человечество смеясь расстается со своим прошлым"(с)
это гыгыканье гопника-олигофрена.
Ось цей Old Pew і зайшов сюди, так би мовити, "бжнуть и арзнуть"... )))0))0)))
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"на слово "длинношеее" в конце пришлось три "е"..."
(наприклад, лев відносно жирафа є "длинношеееедом")
Бизнес везде - так, а кого вы хотели выбрать через демократические выборы? Только тот, у кого есть миллионы долляров сможет поиграть в политику.
Рука руку моет, человек не знакомый с предыдущей властью не может пройти во власть нынешнюю.
Ложь - основной инструмент политика.
Скорее партнер по бизнесу, чем марионетка.
А хотите изменений - проголосуйте за националистов. Дайте им власть вырваться из олигархического финансирования, армия идейных 16-ти летних черно-красных кхмеров под руководством старых диссидентов и молодых воинов АТО - устроит и коломойше, и пороше и даже бабе с косой, небо в клеточку. Или в деревянную крышку.
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https://site.ua/aleksandr.dedyuhin/25458-byvshiy-komik-42-h-letniy-glava-gosudarstva-podal-v-otstavku/
В конце 2018 года его утвердил Словенский парламент, Шарец возглавил коалицию левых партий и встал во главе маленькой, но очень гордой, европейской страны.
За то время, пока бывший комик возглавлял страну, он не был замечен ни в одном скандале, не пойман на вранье, никогда не путал свою страну со Словакией, Латвию с Литвой, Австрию с Австралией, Канаду с Канадией. Депутаты его партии ни разу публично не снимали проституток, не были обвинены в групповом изнасиловании, не занимались распилом бюджетных средств. Пан Марьян не ездил отдыхать ежемесячно, не выводил деньги в офшоры и декларировал свои расходы, не вел бизнеса на крови, не пытался встать на колени перед врагом, не плевал на могилы героев своей страны, не был карманной собачкой олигарха, пытающегося Словению положить себе в карман.
Но все равно Марьян Шарец, бывший комик, который возглавлял Словению полтора года, подал в отставку. Именно потому, что не лох. Такое его действие словенские политологи уже назвали "одним из самых разумных шагов в течении полутора лет".
Сам пан бывший комик, и уже бывший глава государства, объяснил примерно так: "Ах, я устал, я ухожу! Я ничего не могу сделать с этим парламентом!"
В свете этих событий, становятся понятны слова украинского самокатчика Гончарука, про то, что "Мы не хотим быть как какая-нибудь Словения", ибо, если мы будем как Словения, уже через 8 месяцев, бывший малороссийский комик станет бывшим президентом Украины и это безусловно станет его САМЫМ РАЗУМНЫМ ШАГОМ за всю 42-х летнюю жизнь.
Я бывал в Словении. Мне там очень понравилось. Там лучшие и самые безопасные в Европе дороги (так говорят данные Евросоюза, а не словенского телевидения). В Словении один из самых высоких ВВП в Европе на душу населения, в Словении не вырубаются леса (более 70% территории страны покрыто лесом). В Словении много внимания уделяется экологии и там действительно чистый воздух. В Словении средняя зарплата 1800 евро. Словения в 90-х тоже вела войну (они боролись за независимость от Югославии), и победили в этой войне за 5 дней. В Словении, по статистике, по воскресеньям, большинство граждан ходит в церковь. Словенцы, кстати, считают себя выходцами с Карпат.
И самое главное. Словения, судя по всему, переболела популизмом и КОМИК УШЕЛ В ОТСТАВКУ.
Я хочу чтобы во всем этом Украина была как Словения! Вряд ли за 8 месяцев мы сможем достичь всего остального, но вот отставка комика вполне возможна. Главное излечить его от корона-вируса.
Олександр Дедюхін, капелан ЗСУ, священик, настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві, https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/599608714207974/?type=3&__tn__=-R
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