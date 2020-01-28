 Поліція затримала мешканку Тернопільщини, яка пропонувала "повирішувати" зі здачею іспиту на права за 6400 грн. ФОТО

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Так, 33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на прийняття рішення про успішну здачу іспиту в сервісному центрі МВС в Тернопільській області та отриманні водійських посвідчень двома його знайомими. За такі дії "благодійниця" вимагала 6400 гривень.
Жінку затримали за місцем роботи - в одному з офісів, розташованому в селі Підгороднє Тернопільського району відразу після отримання вказаної вище суми.
Наразі жінці повідомили про підозру і затримали в порядку ст. 208 КПК України. У разі доведення провини фігурантці кримінального провадження загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
― Привычка.
Тоді його дід, а мій батько поїхав до знайомого в інше мрео і там заплатив 500 гривень і отримав права. Син насправді знав і теорію і практику водіння. але система вимагала грошей. До речі: земляк, що тоді сидів на тих компютерах і без грошей не давав позитивних рішень, "заробив" собі на авторемонтну майстерню і живе собі, як і все життя - жирно і без всякої користі для суспільства.