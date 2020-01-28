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 Суспільство
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Все про:корупція (2121) Нацполіція (8887) Тернопільщина (216) посвідчення водія (40)

 Поліція затримала мешканку Тернопільщини, яка пропонувала "повирішувати" зі здачею іспиту на права за 6400 грн. ФОТО

Мешканку Тернопільської області викрили на вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття позитивного рішення співробітниками сервісного центру МВС України.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Так, 33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на прийняття рішення про успішну здачу іспиту в сервісному центрі МВС в Тернопільській області та отриманні водійських посвідчень двома його знайомими. За такі дії "благодійниця" вимагала 6400 гривень.

Жінку затримали за місцем роботи - в одному з офісів, розташованому в селі Підгороднє Тернопільського району відразу після отримання вказаної вище суми.

Поліція затримала мешканку Тернопільщини, яка пропонувала повирішувати зі здачею іспиту на права за 6400 грн 01
Поліція затримала мешканку Тернопільщини, яка пропонувала повирішувати зі здачею іспиту на права за 6400 грн 02

Наразі жінці повідомили про підозру і затримали в порядку ст. 208 КПК України. У разі доведення провини фігурантці кримінального провадження загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітника сервісного центру МВС, який за хабарі видавав водійські права, викрито на Сумщині, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172356
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо не заплатиш-комп'ютер не здаси.
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Не задержала а избавилась от конкурента ..
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я когда сдавал на права, то всеь курс обошелся вместе с бензином дешевле. Неужели взападло поучить правила?
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все это простите полная галиматья... купить права а ездить умения не купить это человек самоубийца и тупой еще тупее... надо кардинально менять подготовку водителей не 2 месяц а все полгода да да я не шучу.. и чтобы был тортик как стимул надо разрешить гражданам осваивать сразу несколько категорий например мотороллеры мотоциклы электрокары электро скутеры электро коляски или как их там А А1 В В1 ВЕ(прицеп) но тут можно оставить по выбору а то дошло до смешного у меня вечные права В категории, а чтобы я мог купить себе типа 3-4 колесную электрическую скутер коляску МВД мне на полном серьезе рекомендует сдать теорию и практический курс вождения на права А1??!!!или А.... бредятина полная.... чем там в МВД за порнографией занмиаются...НО касаемо самой распространенной категории В не могу понять в чем прикол если авто перевозит 9 человек таких поло зачем мне учиться на категорию D если можно было сделать В-9 напрмиер!!!! также обязательно надо учить практике ездить всех КУРСАНТОВ на МКП МЕХАНИКА РКПП РОБОТ ОДНО СЦЕПЛЕНИЕ и РОБОТ 2 СЦЕПЛЕНИЯ и АКПП ВАРИАТОР.. и научить буксировать прицеп до 450 кг..если не ошибаюсь...
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Коли я здавав, то ще по карточкам можна було довести свою правоту. Але коли син здавав, то комп пише: не здав. Питаю його про помилки, а він каже: вони не дають ніякої розпечатки (було це років з десять тому).
Тоді його дід, а мій батько поїхав до знайомого в інше мрео і там заплатив 500 гривень і отримав права. Син насправді знав і теорію і практику водіння. але система вимагала грошей. До речі: земляк, що тоді сидів на тих компютерах і без грошей не давав позитивних рішень, "заробив" собі на авторемонтну майстерню і живе собі, як і все життя - жирно і без всякої користі для суспільства.
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А я здав сам в 1999 році. правда з 6-го разу )))
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Но самое главное, что сдал всё-таки, и это радует.
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В мене не було практики зовсім і це погано . Я недавно вчився їздити в столиці Євро держави (((
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А чуваки проводившие пророссийский марш на свободе )))))
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Не задержала а избавилась от конкурента ..
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