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 На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні. ФОТО

Особовий склад одного з підрозділів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади на Луганщині на місцевому полігоні відпрацьовує дії в обороні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 01

Серед навчальних пріоритетів - тактична медицина, тактика ведення бою і взаємодія з бронетехнікою, вдосконалення командної роботи. Кожен елемент підготовки десантники вчаться виконувати на максимальній швидкості.

На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 02
На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 03

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На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 04
На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 05

Тим часом екіпажі бойових машин відпрацювали нормативи завантаження і розвантаження боєкомплекту БМП-1.

На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 06

Задум навчань був таким: розрахунок великокаліберного кулемета ДШК зауважив пересування сил супротивника і передав сигнал бронегрупі, яка з десантом всередині висунулася на допомогу. Завдання десанту - якомога швидше висадитися з БМП-1 і, переміщаючись перебіжками, захопити укриття і приготуватися до відбиття атаки. Процес висадки прикривали вогнем як розрахунок ДШК, так і бойової машини піхоти.

На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 07

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На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 08
На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172353
 
   
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пустая трата сил и средств...
гетьман думает о кошеризации свиноводства...
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Чесно, хлопці молодці і навики хай здобувають. Проте, політика зеленого на здачу територій...Це все пореводняк ресурсів всього..нажаль. Нахіра щось вчить, як можна тупо здать...!?!?!??! Поки воно буде при владі, або поки дураки 73% ...втратимо все....
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БМП-1 і ДШК уже в другій половині совєцько-афганської війни не було на озброєнні контингенту.
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