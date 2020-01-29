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 Економіка, Фоторепортаж
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 У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який в Україну імпортували продукти харчування за заниженою митною вартістю на суму понад 50 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 01

У рамках проведення операції "Щит" та розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали компаніям реального сектора економіки послуги з ввезення в Україну продуктів харчування (риба, м'ясо, фрукти, овочі та інше) за заниженою митною вартістю.

Для здійснення злочинної діяльності фігурантів створили групу підконтрольних компаній, через які здійснювався імпорт товарів на замовлення вигодонабувачів.

У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 02

У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 03

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У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 04

Надалі в Україну з Литви, Аргентини, В'єтнаму, Естонії імпортувалися продукти харчування, які оформлялися за заниженою митною вартістю. Для цього в митницю подавались документи з недостовірними відомостями щодо їхньої вартості, кількості та ваги.

Надалі переміщена на митну територію України продукція передавалася власникам торгових об'єктів - фізичним особам - підприємцям, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю продуктами харчування на території м.Києва та Київської області.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, з незаконного обігу вилучено невраховану готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 4 млн 585 тисяч гривень, 34 печатки СГД, задіяних у протиправній схемі, а також чорнові записи, фінансово-господарські документи.

У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 05

У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 06
У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 07
У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 08
У Києві податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів, через який ввезли продукти харчування на 50 млн грн 09

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172339
 
 
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Весь імпорт що йде з закордону в Україну поступає на митні склади, а митні декларації оформляє декларант, який акредитований на митниці і саме через декларанта зі згоди митного інспектора за окрему плату проводиться мінімізація платежів. Фірмачі швидше за все пожлобились ділитись з митниками, тому їх і накрили.
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