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Все про:Нацполіція (8887) Прилуки (22) декомунізація (273)

 Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук. ФОТО

У Чернігівській області поліція розслідує факт використання комуністичної символіки в ресторані міста Прилуки.

Про це повідомили в секторі комунікацій ГУ Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.

Інформація щодо неправомірних дій надійшла до Прилуцького відділу поліції від київської журналістки. Заявниця повідомила про порушення законодавства про декомунізацію, а саме, що в одному із закладів міста була розміщена комуністична символіка.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

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Як передає УНІАН, ресторан "Хрущовка" у Прилуках має в інтер'єрі радянську символіку, серед іншого герби та прапори колишніх республік СРСР, портрети Леніна, Сталіна, Хрущова. Він працює у місті близько 10 років. Розташований у центрі міста в окремій будівлі, має популярність серед молоді. У січні цього року обурюватися радянським інтер'єром прилуцького ресторану стали і користувачі соціальних мереж.

Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172327
 
   
 Топ коментарі
 
А шо это никак не арестуют?

Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук - Цензор.НЕТ 1297
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Жесть! Логово последователей НКВД.
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комуняцікі символи можуть розміщуватись виключно на ковричках для взуття - щоб чоботи витерти.
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Користується попитом серед молоді... це піпец. Як у таку блюварню мож ходити?
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"Хрущевка" в Прилуках это не поклонение перед совком. Это стеб над совком, да и ватников в Прилуках не сыскать днем с огнем. Но с другой стороны, наверное, сидеть в кафе со свастикой даже ради прикола не камильфо, пора, наверное, также относиться и к символам коммунизма.
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Это если б символика была не на потолке, а на дне писсуара...
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минеточку ,минеточку!!! не надо всё валить на хфашистов -они были хорошими учениками Ознакомтесь с одним из первых декретов сэсэсэсраки , состряпанное боевой подругой сифилитика в соавторстве с луночарским Некоторое представление о масштабах уничтожения отечественной литературы может дать изданный по распоряжению Главлита "Контрольный список изданий, списанных в макулатуру за все годы с 1922 по 1929 г. -от Курочки рябой ,Конька -горбунька ,Чарской , Чуковского и примкнувшего к ним Маршака и т.д и т. п. А сжигался этот "непотриб"-прально --"Бьётся в тесной печурке огонь",или во дворах библиотек
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ну да, мусоров тетка киевская с гербом ссср не торкает,
а с ресторана можно поживиться ...
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Они боятся туда залезать. Акрофобия. А в ресторан не боятся.
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Совок = рашизм. Менше про український націоналізм, давайте зруште з місця тему російського шовінізму (Шовіні́зм (фр. chauvinisme, в англ. версії - джингоїзм) - пропагування переваги одного народу (нації) над іншими народами (націям) й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших націй.) - Во всех речах Сталина по национальному вопросу на съездах партии с X по XVI он объявлялся главной опасностью для государства. Сталин провозгласил: «Решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первой очередной задачей нашей партии»[2].
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Давно искала чем заняться на досуге и пришла к тому, что лучше всего тратить свое свободное время на отдых! Люди отдыхают самыми разными способами, например, я люблю играть в азартные онлайн игры, но долго не могла найти надежный сайт. Недавно мне предложили попробовать поиграть на игровые автоматы казино Вулкан. Заработала больше чем хотела. Теперь советую всем!!!
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СССР - це був концтабір, в якому були дві зони - велика і мала. Великою зоною називалася вся тоталітарна імперія, малою - місця позбавлення волі - тюрми, колонії, концтабори.
Любителям і шанувальникам СССР треба дати можливість відчути себе його частиною, але це має відбуватися не в ресторані, а в спеціально для них створеній резервації на зразок лепрозорію.
Там має бути колгосп, трудодні, соціалістичне змагання, суботник, перехідний червоний прапор, ленінський залік, товариський суд, один день на тиждень робота за "того парня", відрахування з зарплати у "фонд миру", демонстрації трудящих по графіку пролетарських свят, почесний обов'язок трудитися, профком, партком, райком, обком, парторг, керівна роль партії, марксистсько-ленінська філософія, боротьба з імперіалізмом, ворогами народу і іноземними агентами, безмежна відданість справі КПСС і гаряча любов до нашого дорогого сєргєїча, ільїча ...
Тільки після проходження такої натуралізації робітник або селянин може вважатися настоящім савєтскім чєлав'єком.
Ресторан - це профанація ідеї свєтлого будущєго.
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