 Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук. ФОТО

Про це повідомили в секторі комунікацій ГУ Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.

Інформація щодо неправомірних дій надійшла до Прилуцького відділу поліції від київської журналістки. Заявниця повідомила про порушення законодавства про декомунізацію, а саме, що в одному із закладів міста була розміщена комуністична символіка.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

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Як передає УНІАН, ресторан "Хрущовка" у Прилуках має в інтер'єрі радянську символіку, серед іншого герби та прапори колишніх республік СРСР, портрети Леніна, Сталіна, Хрущова. Він працює у місті близько 10 років. Розташований у центрі міста в окремій будівлі, має популярність серед молоді. У січні цього року обурюватися радянським інтер'єром прилуцького ресторану стали і користувачі соціальних мереж.

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