 Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук. ФОТО

Про це повідомили в секторі комунікацій ГУ Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.
Інформація щодо неправомірних дій надійшла до Прилуцького відділу поліції від київської журналістки. Заявниця повідомила про порушення законодавства про декомунізацію, а саме, що в одному із закладів міста була розміщена комуністична символіка.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
Як передає УНІАН, ресторан "Хрущовка" у Прилуках має в інтер'єрі радянську символіку, серед іншого герби та прапори колишніх республік СРСР, портрети Леніна, Сталіна, Хрущова. Він працює у місті близько 10 років. Розташований у центрі міста в окремій будівлі, має популярність серед молоді. У січні цього року обурюватися радянським інтер'єром прилуцького ресторану стали і користувачі соціальних мереж.
а с ресторана можно поживиться ...
Любителям і шанувальникам СССР треба дати можливість відчути себе його частиною, але це має відбуватися не в ресторані, а в спеціально для них створеній резервації на зразок лепрозорію.
Там має бути колгосп, трудодні, соціалістичне змагання, суботник, перехідний червоний прапор, ленінський залік, товариський суд, один день на тиждень робота за "того парня", відрахування з зарплати у "фонд миру", демонстрації трудящих по графіку пролетарських свят, почесний обов'язок трудитися, профком, партком, райком, обком, парторг, керівна роль партії, марксистсько-ленінська філософія, боротьба з імперіалізмом, ворогами народу і іноземними агентами, безмежна відданість справі КПСС і гаряча любов до нашого дорогого сєргєїча, ільїча ...
Тільки після проходження такої натуралізації робітник або селянин може вважатися настоящім савєтскім чєлав'єком.
Ресторан - це профанація ідеї свєтлого будущєго.