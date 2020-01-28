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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:діти (1799) Зеленський (4277) іграшки (3)

 Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів. ФОТОрепортаж

В кінці 2019 року у Чорноморський рибний порт надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

Про це в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів - це 23 тонни радості і щастя. Вважаю, що іграшки не повинні припадати пилюкою на митних складах або ще гірше - "по-тихому" розпродаватися недобросовісними особами", - підкреслив глава держави.

Зеленський доручив провести всі необхідні перевірки, в тому числі з безпеки іграшок та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім'ям і дітям наших військових.

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Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 01
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 02
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 03
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 04
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172323
 
   
 Топ коментарі
 
Очень Мудрое решение, только проконтролируйте что бы они не оказались на прилавках базаров, и магазинов.
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А игрушечки то почти все из Китая наверно, от это доброе дело.
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Соевый Яша, а где здесь про игрушки?
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не народу, а урода і не адвоката а свого подільника...
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Очень Мудрое решение, только проконтролируйте что бы они не оказались на прилавках базаров, и магазинов.
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А хтось поцікавився чи дітям воно потрібне? В на місцевий дитячий будинок вже просто не бере іграшок, завалений ними. А може Мудре рішення було б продати а вже виручені кошти роздати дітям? Дибільний піар і більш нічого.
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А игрушечки то почти все из Китая наверно, от это доброе дело.
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***
- владимирильич ..тут вам ходоки рыбу принесли
- а откуда ходаки?
- да из-за Урала откуда-то... дней двадцать пёхом шли
- ааа! ну...тогда детям!!!
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лабораторные исследования показали, что вирус на пластике выживает до 4 дней. До 9 в самых благоприятных для него условиях.
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А вот так, с барского плеча!!!

Сам не покупал, а вони на всю страну!

А вопросик, а почему отказалась фирма? А может материальчик, из которого игрушки сделаны, вреден???
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да нормально...
пускай занимается игрушками...., но не может он сделать тихо - не может..
нужно прокричать на весь Мир...

Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.Источник: https://censor.net.ua/p3172323
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Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Интересная инициатива. А ну ж пусть теперь облэнерго откажутся от потребительской оплаты за январь.
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Моника, игры для развития можно было оставить для своей ЗЕкоманды, они вам очень нужны
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Какие игры? В случае с ЗЕидиотами даже медицина бессильна.
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правильно, а не уничтожать, что очень неоднозначно, могли потырить сами таможеники и сказать -утилизовано
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Цікаво, кому він доручить передати контрабандний алкоголь? Чиновникам і депутатам?
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Фирма отказалась от "23 тонн счастья" - это как понимать? Есть подробности?
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Якийсь непрактичний цей Зеленський! Порошенко б такого неподобства не допустив!
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