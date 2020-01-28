 Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів. ФОТОрепортаж

Про це в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів - це 23 тонни радості і щастя. Вважаю, що іграшки не повинні припадати пилюкою на митних складах або ще гірше - "по-тихому" розпродаватися недобросовісними особами", - підкреслив глава держави.
Зеленський доручив провести всі необхідні перевірки, в тому числі з безпеки іграшок та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім'ям і дітям наших військових.
- владимирильич ..тут вам ходоки рыбу принесли
- а откуда ходаки?
- да из-за Урала откуда-то... дней двадцать пёхом шли
- ааа! ну...тогда детям!!!
Сам не покупал, а вони на всю страну!
А вопросик, а почему отказалась фирма? А может материальчик, из которого игрушки сделаны, вреден???
пускай занимается игрушками...., но не может он сделать тихо - не может..
нужно прокричать на весь Мир...
Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.Источник: https://censor.net.ua/p3172323
Интересная инициатива. А ну ж пусть теперь облэнерго откажутся от потребительской оплаты за январь.