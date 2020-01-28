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 Поліція затримала двох старшокласниць, які "замінували" кілька київських шкіл. ФОТО

Дві учениці одинадцятого класу подзвонили в поліцію і повідомили про замінування загальноосвітніх шкіл у Дарницькому районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники і лікарі. З навчальних закладів евакуювали понад 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Правоохоронці ретельно обстежили приміщення будівель і прилеглу територію, але жодних вибухонебезпечних пристроїв або речовин не знайшли.

Згодом, співробітники поліції встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення.

"Ними виявилися 17-річні учениці одинадцятого класу, які навчаються в одній із "замінованих" шкіл. Школярки визнали свою провину, а свій вчинок пояснили тим, що хотіли "пожартувати"", - йдеться в повідомленні.

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Поліція затримала двох старшокласниць, які замінували кілька київських шкіл 01

Поліція затримала двох старшокласниць, які замінували кілька київських шкіл 02
Поліція затримала двох старшокласниць, які замінували кілька київських шкіл 03

На цьому етапі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172305
 
 
 Топ коментарі
 
За такие шутки, в зубах бувають проміжутки.
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За такие шутки, в зубах бувають проміжутки.
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А если бы их совершеннолетний изнасиловал по обоюдному согласию, то присел бы на сизо. вот такие пироги Полиция задержала двух старшеклассниц, "заминировавших" несколько киевских школ - Цензор.НЕТ 7070
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ой как родители обрадуются!!!
только штрафами отделаются или...онижедеточки уже подпали под статью???
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возраст согласія достігнут - мона надругацца
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а шо? пріЗє!дєнту мона, а дєвачкам нє?
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М..мм, хотельсь бы уточнить, пороть ремнем или методом соития с резкими фрикциями?
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Прикольна мобіла. Якась з дівчаток у прабабусі взяла покористуватися?
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такая мобила-надежней смартфона: не ломается,батарея держит 10 дней
а я купил китайский смартфон на Алиекспрессе,так через месяц перестал заряжаться-полетел аккумулятор
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У мене теж китаєць, два місяці лише. Батарею, якщо грати і лазити в інеті, тримає дві доби.
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Скорее всего контроллер заряда.
Это у Вас случайно не Meizu?
Если да, то у них бывает глюк: заряжаются в выключенном состоянии.
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А глобальную версию нормального телефона типа Xiaomi или Realme не судьба было взять?
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Не, то трофейный. Им дед с Германии в 1945 привез.
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тю.
у меня такой (только более обшарпанный и с битым экраном).
не откажусь ни за что! - неубиенная штука, а моб-интернет меня не интересует.
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в бетономешалку падал и т.п. - работает, блин.
девки понимают толк в телефонах.
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Запретить на один год пользоваться смартфоном, интернетом и соцсетями!

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mrSmith Да Вы, батенька, садист. Они лучше в тюрьму пойдут.
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Двоечницы, даже если выкинуть телефон вместе с симкой, все равно найдут, особенно если звонили из смартфона.
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А если строго по закону? Трешник на зоне и...... скока можно шутить !?
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