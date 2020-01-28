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Все про:похорон (767) Шостка (16) військовослужбовці (2647) Ян Осока (938) 58 окрема мотопіхотна бригада (28)

 З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 січня, у місті Шостка Сумської області, біля Центру культури та дозвілля відбулося прощання з Антоном Володимировичем Хобою, 1992 року народження, уродженцем Шостки, старшим сержантом, командиром інженерно-саперного відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 26 січня у другій половині дня в районі селища міського типу Північне Донецької області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Антон Хоба у 2010 році закінчив Шосткинський професійний ліцей. Працював на фірмі "Стандарт-2002", з 2012 по 2014 - на заводі "Імпульс". У червні 2014 підписав контракт з 91-м окремим полком оперативного забезпечення, служив сапером. З 12.09.14 до 02.11.14 пройшов першу ротацію - в районі міста Дебальцеве. В грудні 2014 року виїхав в район ДАП з групою добровольців полку, з 15 грудня виконував завдання безпосередньо в аеропорту.

Повернувшись з фронту, був активним учасником ГО "Братерство", брав участь у патріотичному вихованні молоді, в тому числі у патріотичному таборі "Лицар честі ім. Івана Євдокименка".

У нього залишилися батьки.

Також дивіться: Воїн 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня на Донбасі. ФОТО

З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 01

З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 02
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 03
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 04
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 05
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 06
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 07
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 08
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 09
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 10
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 11
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 12
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 13
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 14
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 15
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 16
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 17
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 18
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 19
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 20
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 21
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 22
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 23
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 24
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 25
З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці 26

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172301
 
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