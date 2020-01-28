 З воїном 58-ї ОМПБр Антоном Хобою, загиблим 26 січня на Донбасі, попрощалися в Шостці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Антон Хоба у 2010 році закінчив Шосткинський професійний ліцей. Працював на фірмі "Стандарт-2002", з 2012 по 2014 - на заводі "Імпульс". У червні 2014 підписав контракт з 91-м окремим полком оперативного забезпечення, служив сапером. З 12.09.14 до 02.11.14 пройшов першу ротацію - в районі міста Дебальцеве. В грудні 2014 року виїхав в район ДАП з групою добровольців полку, з 15 грудня виконував завдання безпосередньо в аеропорту.

Повернувшись з фронту, був активним учасником ГО "Братерство", брав участь у патріотичному вихованні молоді, в тому числі у патріотичному таборі "Лицар честі ім. Івана Євдокименка".

У нього залишилися батьки.

Також дивіться: Воїн 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня на Донбасі. ФОТО

















































