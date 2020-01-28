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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів. ФОТОрепортаж

У музеї "Київська фортеця" просять громадян не гуляти на розташованій на вулиці Саперно-Слобідська Лисій горі в Києві, через загрозу розриву боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті музею.

"Дорогі кияни та гості столиці! Вкотре звертаємося до Вас з наполегливим проханням утриматися від прогулянок на Лисій горі (вул. Саперно-Слобідська). Ці прогулянки надто небезпечні!!! Ці вибухонебезпечні предмети виявлені, вивезені та знешкоджені протягом останніх днів!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку робіт зі знешкодження боєприпасів у травні 2018 року фахівці обстежили лише 30 га зі 131 га. Роботи затягуються через складність рельєфу, глибину залягання вибухівки та засміченість території колючим дротом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті. ВIДЕО

"Не наражайте себе, своїх друзів, знайомих, особливо дітей, на страшну небезпеку!" - закликають у музеї.

Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 01
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 02
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 03
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 04
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 05
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 06
Фото: сайт музею

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172286
 
 
 Топ коментарі
 
Ооооо..... То все відьми наносили на Лису гору.
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Первые слова гостей Киева: "Где тут Сапёрно-Слободская? Гулять хочу ! "
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мойо любімойє мєсто прогулок
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название улицы шо называется, "доставляет"

А то шо по "дорогам" ходить/ездить, так тоже надо предупредить шо это опасность еще поболее лысогорских боеприпасов, не? Не надо? А, Гройсман чет там обещал ремонты дорог, а теперь обещает Гончарук, а завтра Азаров будет обещать походу.

Нашли б.п. = перекрыли, обезвредили, открыли.
И не надо этих криков. Туда еще дети полезут из-за истерики этой.
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Шпринги симпатичные-я б себе одну в коллекцию взял)
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Отрыжка галимого совка. "Все во имя человека, все для блага человека", а на деле за 30 лет в Киеве (!!!) не смогли обезвредить. Что уже говорить про места боев!
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1-е фото - "ворошиловский килограмм", противотанковая советская граната РПГ-41. Но без взрывателя, неопасна.
на 2 фото - советская 82-мм мина, дальше они же. Тоже суда по всему нестрелянные, неопасные. 76 мм бронебойный, нестреляный, неопасный.
3-4 фото - 76-мм ОФ советский снаряд, стреляный но неразорвавшийся и обезвреженый - без взрывателя. Тоже неопасен.
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Фото 1-SpringMine-35
Пионер,иди учи матчасть!
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ну может быть, только вопрос как вместе оказались шпрингминен и советские 82мм и 76мм?
Да, вижу - я думал то заглушки РПГ сверху а присмотрелся и вижу очень "уставшие" горовки болтов. Так сразу и не разглядишь.
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Похоже. Но саперный сброс делался в яме, глубоко, а тут все практически на поверхности, похоже.
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Да уж, лазил там неоднократно... спасибо за подсказку
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"Фіскарь тема."
По фотографиям сразу можно понять, кто обнаружил эти ВП.
МЧС-ники не ходят с такими Фискарями.

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А где теперь в эту пятницу зелень будет устраивать шабаш?
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Спасли пару любителей разбирать боеприпасы!
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Первые слова гостей Киева: "Где тут Сапёрно-Слободская? Гулять хочу ! "
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Ответ киевлян гостям Киева - "да я сам вас с большой радостью туда подброшу - вы гуляйте там, дышите воздухом подольше, с пивом и матюками"
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Такі заяви схожі не на небезпеку від ***********, а на зацікавленість забудовника. Дякую за інформацію, буду заходити якомога частіше.
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То все брехня . Просто в АП в найближчі вихідні дні на Лисій горі заплановані урочисті заходи з нагоди повернення Блудного Віслюка з закордонних відпочинку. В програмі заходів передбачено численні актраціони і розважальні номери за участю припіздєнта та всього його найближчого оточення , а також гостей і друзєй. От "слуги" і підсуєтилися , аби "господа" не заважали їм відірватися по повній 😃
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..а це часом не "чорні застройщики"-руйнівники історичного і, колись міста-сада, Києва, підкопали схили Лисої Гори і нарили ці **********?..
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Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снаряд в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!
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Та не нужно гулять, а зкскурсантов - сразу на улицу Лысогорскую к могильнику ядерных отходов. Пусть разнесут их по всему Киеву до собственного летального исхода. И Институт Гидрометеорологии оцепить: самое чистое место в Киеве, водку хорошо пить.
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