 Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті музею.
"Дорогі кияни та гості столиці! Вкотре звертаємося до Вас з наполегливим проханням утриматися від прогулянок на Лисій горі (вул. Саперно-Слобідська). Ці прогулянки надто небезпечні!!! Ці вибухонебезпечні предмети виявлені, вивезені та знешкоджені протягом останніх днів!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку робіт зі знешкодження боєприпасів у травні 2018 року фахівці обстежили лише 30 га зі 131 га. Роботи затягуються через складність рельєфу, глибину залягання вибухівки та засміченість території колючим дротом.
"Не наражайте себе, своїх друзів, знайомих, особливо дітей, на страшну небезпеку!" - закликають у музеї.
А то шо по "дорогам" ходить/ездить, так тоже надо предупредить шо это опасность еще поболее лысогорских боеприпасов, не? Не надо? А, Гройсман чет там обещал ремонты дорог, а теперь обещает Гончарук, а завтра Азаров будет обещать походу.
Нашли б.п. = перекрыли, обезвредили, открыли.
И не надо этих криков. Туда еще дети полезут из-за истерики этой.
на 2 фото - советская 82-мм мина, дальше они же. Тоже суда по всему нестрелянные, неопасные. 76 мм бронебойный, нестреляный, неопасный.
3-4 фото - 76-мм ОФ советский снаряд, стреляный но неразорвавшийся и обезвреженый - без взрывателя. Тоже неопасен.
Пионер,иди учи матчасть!
Да, вижу - я думал то заглушки РПГ сверху а присмотрелся и вижу очень "уставшие" горовки болтов. Так сразу и не разглядишь.
По фотографиям сразу можно понять, кто обнаружил эти ВП.
МЧС-ники не ходят с такими Фискарями.