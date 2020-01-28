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Все про:хабар (2869) СБУ (5068) митниця (653)

 Митник пропонував хабар у $1000 співробітнику СБУ за невручення йому підозри у Вінниці. ФОТО

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України затримали у Вінниці державного інспектора податкової та митної справи у Вінницькій митниці Державної фіскальної служби, який пропонував хабар співробітнику СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що митник намагався передати $1000 співробітнику обласного управління СБУ. У цю суму зловмисник оцінив фальсифікацію матеріалів та невручення йому підозри у кримінальному провадженні, за яким працівник СБУ виконував доручення слідчого. Співробітник відразу повідомив керівництво про отримання протиправної пропозиції.

Правоохоронці затримали державного інспектора податкової та митної справи на центральній площі обласного центру під час спроби передачі всієї суми хабаря.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Митник пропонував хабар у $1000 співробітнику СБУ за невручення йому підозри у Вінниці 01
Митник пропонував хабар у $1000 співробітнику СБУ за невручення йому підозри у Вінниці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172283
 
 
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Нищеброд какой то...ей Богу
Обидил сотрудника СБУ...
его бы засяли коллеги за этот ПОЗОР!)
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снял с языка.
Повязали именно за то, что ОБИДЕЛ человека.
Еще б двадцатку сунул, лошара...
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митарь обнаглєл!!! кусочок зєлєні підкинув канторському!!! Це не взятка, а жорстоке оскорблєнійє!!! Бо митарь за день лімонами гребе, а канторському то на сігарєти
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засіпались поцоваті злодюжки... а ґебельси пукіна продовжують транслювати інструкції з лахти-"і чьто ані вам сдєлают? "та "больше давайті -вазьмут.." Митник пропонував хабар у $1000 співробітнику СБУ за невручення йому підозри у Вінниці - Цензор.НЕТ 698
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Щось і мене "терзают смутниє сомнения"чи не тому, що маловато буде?..
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