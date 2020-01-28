 Новий заступник голови ДБР Соколов пов'язаний із Венедіктовою через бізнес дружини, - Вihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Про це йдеться в сюжеті Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Соколов із 2014 року працював у СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Соколова.

У своїй декларації за 2018 рік дружина Соколова задекларувала 125 тис. грн доходу від ТОВ "Перегрін Кепітал Груп". Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.

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Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою "Перегрін". У той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.

Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство "Перегрін Кепітал Груп". Про це свідчать фотографії, опубліковані на фейсбуці компанії.

На деяких фото можна побачити Ірину Венедіктову поруч із віцеспікером ВР Русланом Стефанчуком.

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Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.