 Новий заступник голови ДБР Соколов пов'язаний із Венедіктовою через бізнес дружини, - Вihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Про це йдеться в сюжеті Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Соколов із 2014 року працював у СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Соколова.
У своїй декларації за 2018 рік дружина Соколова задекларувала 125 тис. грн доходу від ТОВ "Перегрін Кепітал Груп". Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.
Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою "Перегрін". У той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.
Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство "Перегрін Кепітал Груп". Про це свідчать фотографії, опубліковані на фейсбуці компанії.
На деяких фото можна побачити Ірину Венедіктову поруч із віцеспікером ВР Русланом Стефанчуком.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.
Ни дня без залета. Тьху, "недоліки" ходячі.
Бєня з пінчуківськими гризеться,а тут і павлюківські зі своїми пред'явами.
Жадібність і жага до влади Бєню згубить.
чем больше их меньше...
тем больше нам лучше.
націоналістів!!!Один мер може замінити СБУ, МВД, ГПУ. Майстер-клас від мера
Конотопа по боротьбі з сепаратизмом в регіонах України. Прошу репост Вподобай
Рідна Україна
https://www.facebook.com/watch/?v=1515576191856899
А прийде час, і за все треба буде відповідати
Муж и жена, одна сатана.
Рыбак рыбака видит издалека.
Руку руку моет, вор вора кроет.