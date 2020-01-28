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Все про:ДБР (817) Венедіктова (31)

 Новий заступник голови ДБР Соколов пов'язаний із Венедіктовою через бізнес дружини, - Вihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Олександр Соколов, призначений на посаду заступника директора ДБР, пов'язаний з його очільницею Іриною Венедіктовою через свою дружину.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Соколов із 2014 року працював у СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Соколова.

У своїй декларації за 2018 рік дружина Соколова задекларувала 125 тис. грн доходу від ТОВ "Перегрін Кепітал Груп". Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" закликає всі парламентські фракції підтримати вимоги родин героїв Небесної Сотні щодо кадрових призначень у ДБР. ДОКУМЕНТ

Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою "Перегрін". У той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.

Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство "Перегрін Кепітал Груп". Про це свідчать фотографії, опубліковані на фейсбуці компанії.

На деяких фото можна побачити Ірину Венедіктову поруч із віцеспікером ВР Русланом Стефанчуком.

Новий заступник голови ДБР Соколов повязаний із Венедіктовою через бізнес дружини, - Вihus.info 01

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Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172276
 
   
 Топ коментарі
 
А знаєте чому вже нема кумовства у владі? Бо нові обличчя влади дітей не хрестять, у них інші обряди. Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 4393
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А хто там наверху неповязаний? Завжди одна шайка-лєйка.
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Нє, нє, то не та жінка, або не той Соколов, або не та Венедиктова, або не той Голобородько, тьху, Зєлєнскій. Зєлєнскій просто не знає! 😂
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розквітла корупція при Зеленском …. а при порохе её что "не поливали" ?
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Коррупция - наш бич с со времен совка. Но при Монике она приобрела высоко осударственные масштабы."Богдан, Тимошенко, Шефир, Ермак, Герус Труба, Юзик, Медяник, Холодов, Дубилет т.д. и т.п." За их папу Беню я просто молчу.
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всё это фейк …. С Зеленского начали "спрашивать" с первого дня … и оно правильно , но кто ???? Те, кто проиграл или остался не у дел . Да, коррупция наше "всё", но скажу из личного опыта, что при прошлой власти "решать вопросы" было легче .
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Что фейк? Беня у кормушки фейк? Люди олигарха в верхних эшелонах власти фейк? Шефир стал номинальным собственником бубочкиного бизнеса - фейк? Решала Медяник фейк? Дело слуг "имени полиграфа" - фейк? И т.д. и т.п. Лови еще "фейка":

Новий заступник голови ДБР Соколов пов'язаний із Венедіктовою через бізнес дружини, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 6755
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а чего он руки вверх задрал?перестал стрилять?
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А знаєте чому вже нема кумовства у владі? Бо нові обличчя влади дітей не хрестять, у них інші обряди. Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 4393
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Зклюки, вы своими зашкварами уже достали...
Ни дня без залета. Тьху, "недоліки" ходячі.
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Бігус-шмігус. Тут клан Павлюка в готелі Україна кодлився.Дєла рєшать.https://www.facebook.com/1209232001/videos/10216965283343514/UzpfSTEwMDAwMzU0NzYxODA2MzoyNTUyODg0NjM0ODM5NzY1/
Бєня з пінчуківськими гризеться,а тут і павлюківські зі своїми пред'явами.
Жадібність і жага до влади Бєню згубить.
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Які вони огидні, брехливі та бридкі! Зелені покидьки призначають якусь шльондру, а та своїх бобіків та соколиків! Чим ці тварюки відрізняються від папєрєдніков?!!!
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***
чем больше их меньше...
тем больше нам лучше.
Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 2169

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Пришлось два раза перечитать🙁........., НО смысл 👍👍👍
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Окружилі Нашего Зелінского проклятиє боярє... Нє дают по чєсному работать...😁
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Ну и где вы делись,зелёные свинарчуки? Подайте хоть голос))
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зе братия показывает как жить по новому
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Я раз переконуюсь, що зробив правильно, коли голосував за
націоналістів!!!Один мер може замінити СБУ, МВД, ГПУ. Майстер-клас від мера
Конотопа по боротьбі з сепаратизмом в регіонах України. Прошу репост Вподобай
Рідна Україна

https://www.facebook.com/watch/?v=1515576191856899
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На фото у гамадрила стефанчука така задоволена пика.
А прийде час, і за все треба буде відповідати
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А шо по этому поводу Дубинский,как на Сытника понесет скаргу президенту,или это не коррупция?
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А в чем тут коррупция? Это называется кумовством, а не коррупцией. Называйте вещи своими именами.
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цікаво, що ніхто, жоден сайт, досі фотки цього Соколова не надає...
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Ворон ворону глаз не выклюет.
Муж и жена, одна сатана.
Рыбак рыбака видит издалека.
Руку руку моет, вор вора кроет.
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