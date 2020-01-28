 Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський. ДОКУМЕНТ

Про це він написав у листі, адресованому главі держави і голові НАЗК Олександру Новікову, передає Цензор.НЕТ.

"Підготував відкрите звернення на ім'я президента Володимира Зеленського, в якому інформую його про кричущий факт: ключовим антикорупційним органом у країні - НАБУ - керує корупціонер", - зазначив нардеп

Він просить Зеленського "відреагувати і ухвалити законне рішення - очистити антикорупційну систему від корупціонера Ситника, щодо якого набув чинності вирок суду, а сам він внесений до державного реєстру корупціонерів".

Дубінський обіцяє особисто піти до Офісу Президента і передати лист до приймальні.







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Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.