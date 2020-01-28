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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2232) Зеленський (4277) Ситник (539) Дубінський (52)

 Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський просить президента Володимира Зеленського звільнити Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро.

Про це він написав у листі, адресованому главі держави і голові НАЗК Олександру Новікову, передає Цензор.НЕТ.

"Підготував відкрите звернення на ім'я президента Володимира Зеленського, в якому інформую його про кричущий факт: ключовим антикорупційним органом у країні - НАБУ - керує корупціонер", - зазначив нардеп

Він просить Зеленського "відреагувати і ухвалити законне рішення - очистити антикорупційну систему від корупціонера Ситника, щодо якого набув чинності вирок суду, а сам він внесений до державного реєстру корупціонерів".

Дубінський обіцяє особисто піти до Офісу Президента і передати лист до приймальні.

Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський 01
Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський 02
Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінський просить САП перевірити, за чий рахунок його колеги із СН відвідали форум у Давосі. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172255
 
 
 Топ коментарі
 
Проходимец просит "ГлавПроходимца" освободить от должности другого проходимца... АУТ!!!
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Дубинский, это тот, у которого бабушка скорость любит? Насмешил, антикоррупционер, коломойская подстилка!
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Не понесло, эта продажная тварь очередной заказ выполняет...
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З цього випливає, що Ситник - порядна людина!
Руки геть від Ситника!
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З цього випливає, що Ситнику з метою самозбереження потрібно впритул зайнятися мамою Дубінського, яка любить швидку їзду. Може накопає декілька порушень ПДР на кшталт перевищення швидкості, чи неправильного паркування. Хоча б це, якщо не джерело, з якого мама гроші на машини дорогі черпає.
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коррупция в Украине - дело святое. Зе-команда,вот если б вы все в Оман улетели. На ПМЖ.
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В Оман? Лучше на ПМЖ к хору александрова. Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6340
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И что коррупцию Зе придумал или Пе? Это вся страна такая ибо иначе жить нельзя.
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не по-зубам...- он у самого бЭни в корешах ходит...- мафиозный "спрут"
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Я вважаю, що Дубискіс створює інформаційний шум перед черговим зашкваром зеленої влади.
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Шо то этот Мамин БОРОДАЙ никак не угомонится?)))
Видно у ИВ еще пару квартир насосал? Отработать ртом нужно...
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"МАМА ЛЮБИТ СКОРОСТЬ...." Дубина, може розкажеш де ти свої маєтки заробив?!
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а шо? цензор дає мікрохвон і шпальти дубінським?
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(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1. Главный информационный вызов вчерашнего дня - противоречивый тренд поездки Зеленского в Израиль.
NBПрошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 Личная трагедия преЗЕдента в том, что он упорно пытается проводить политику "и вашим, и нашим". Пытается настолько неумело, петляет настолько нелепо, а отмазки придумывает настолько глупые, что вызывает в лучшем случае жалость, в худшем - ненависть и раздражение. Даже у таких покровителей как ботокс и Коломойский.
Форум в Иерусалиме устраивал Вячеслав Моше Кантор - российский миллиардер, известный своими дружественными связями с Путиным. Уверен, Порошенко сразу бы солидаризировался с президентами стран Балтии и Польши, прямо заявив - ноги моей не будет на этих мероприятиях. Зеленский же едет, под надуманным предлогом отказывается от участия в форуме, но одновременно выпрашивает там личную встречу с Путиным. На выходе мы видим прекрасно организованный бенефис кремлёвского карлика (которому плевать на Холокост - у него другие цели) и роль неуклюжего статиста того, кого его свита называет "одним из самых влиятельных политиков современности". И весь это пердимонокль на деньги украинских налогоплательщиков.
Такие репутационные потери стали возможны вследствие игнорирования дипломатических реалий - МИД превратился в мальчика на побегушках у Богдана и Ермака, а большинство внешнеполитических шагов зекОМАНды выглядит броуновским движением безмозглых молекул. Или же движением продуманным, но продуманным не теми, кто во главу угла ставит национальные интересы Украины.
2. В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о дезинформации.
NBПрошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 Если прочтёте в интернете, что вы избрали президентом сериального персонажа и куклу Коломойского, - не верьте, иначе сядете в тюрьму. Впрочем, человек, пришедший к власти благодаря дезинформации, всегда будет называть таковой любую правдивую информацию. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила, ну вы в курсе…
3. Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.
NBПрошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 Что это значит? Только одно: корни уголовного преследования Порошенко сугубо политические, а ГБР находится на крючке у ОПУ. Думаете, в зекОМАНде сделают надлежащие выводы? Разве только указания своим "шестёркам" в ГБР и ОГП впредь станут давать не по телефону, а путём персонального вызова на ковёр.
4. Кстати, Порошенко 27 января примет участие в заседании межпарламентского совета "Украина-НАТО" в Брюсселе.
NBПрошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 Почему именно Порошенко? Наверное, потому, что для Яременко бельгийские проститутки слишком дорогие, а большинство других слуг народа больше глядят в сторону мокшанских болот, а не европейских равнин.
5. Сегодня пятая годовщина обстрела Мариуполя - 30 человек погибло, 118 ранено.
NBПрошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 Прошло 5 лет. Нелли Штепа баллотируется в мэры Славянска, а мариупольцы, которые на смертях своих родных почувствовали, что такое русский мир, опять голосуют за русский мир. Это выше моего понимания.
6. Офис Зеленского на ровном месте создал дипломатический скандал с Румынией.
NBПрошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 ОПУ перевел на английский речь Зеленского на День Соборности таким образом, что в Румынии поднялся скандал - слова президента, где речь шла о Северной Буковине, на Банковой «перекрутили» так, что Румыния не заняла Северную Буковину, а именно «оккупировала».
Что это? Ничего особенного - ещё один штрих вопиющего непрофессионализма: "95" становится опаснее, чем "666".
7Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2712 Ладно, завершу на позитиве. Киев вошел в ТОП-50 самых инстаграмных городов мира по версии глобального туристического портала Big 7 Travel. Что это значит? Посещаемость города, ибо Instagram остается одной из главных площадок, формирующих туристические потоки. Столица Украины действительно прекрасна, как и прекрасны те, кто читают Sharp`s Review.
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Если таким ка дубинский ставится вопрос, то Сытника надо беречь.
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"Враг твоего врага - не обязательно - твой друг..."... Свиньи возле корыта места поделить не могут...При "Порохе" хоть какие-то "приличия" соблюдать пытались...
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В бизнесе нет друзей, а есть интересы, потому и на международном уровне, в основном, именно так проводится политика, а не инфантильными заклинаниями вроде - просто перестать стрелять.
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Согласен. Главное чтобы не Сытник. Хуже не будет. Рискнем.
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А Верховную Раду от исчадия ада Дубинского.
Чистить, так чистить.
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ада то такое - а вот коррупционер он конкретный! одна его схема с евробляхами принесла миллионы, после чего мама резко полюбила скорость Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4644
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У этой особи трехдверный шкаф с антрисолями набит столькими скелетами, что мне лень было все перечислять.)
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прошу Разумкова очистить Раду от дибила дубинского !!!
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И что от этого изменится в прислужливой Раде?
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Зеленский, нехорошо. Обещались посадки еще весной...Бггг
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Осталось недолго!))))
Очередная весна уже скоро!))))
Просто 73% нужно плотнее сомкнуть ряды вокпуг солнцеликого...величайшего лидера **********...
И вуаля!)))
Пришла весна...час садити КАРТОПЛЮ!)))
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Так не хочет же своих, таких как Дубинский сажать
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......и назначить его маму .МАМА- любит скорость.......
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Проходимец просит "ГлавПроходимца" освободить от должности другого проходимца... АУТ!!!
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Хотелось бы, чтобы Раду очистили от от неприкрытого антиукраинца Дубинского и пусть расскажет откуда у него десятки машин и квартир
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Як смієш, ти, гой, вимагати чогось від Богообраного?!
Ти хто? Ти створений Яхве, для потреб Богообраних, так само як худоба і відрізняєшся від худоби лише здатністю говорити!
Стій у стійлі і жуй жуцку від Г+Г!
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Есть понятие "вечный двигатель". А Дубинский - вечный говномет.
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Я вам как коррупционер коррупционеру скажу))
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Весной 2019 я сказал , что весной 2020 закончатся гастроли цирка .
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Було би непогано, але цирк поїде, а кловуни залишаться
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Увольнять их надо напару, один другого стоит
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Іде інформаційна підготовка до зносу зелені, не інакше.
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чет коробит: "ВолодимирЕ ОлександровичУ"
вроде бы так неверно, не раз уже в новостях скрины обращений таким стилем написаны. если это стандарт, извиняюсь.
Но звучит тупо, ну, воспринимается то. "Ігоре Олексійовичу, Борисе Козловивочу" й таке ін.
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Це звернення українською мовою до адресату.
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до адресату.\\\\\\\\\\

питань більше немає.
доторкнусь до носу та полечу повисіти на орбіті Марсу.
х.з. як хто і коли вас вчив мови, але по-моєму, ви пишеш неправильно.
що я й вказав під новиною.
припускаю що так вже затвердили(Табачник?), готовий вибачитись.
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Цікаво у заяві Дубинського те, що він визнав корупцію зевлади.
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Ну, Лещенко и Наем тоже заявляли о коррупции в БПП будучи её членами и что? Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський - Цензор.НЕТ 4463
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И лохторат решил, что надо избрать Зелемойского, после того, как Лещенко с Найемом всё навесили на Порошенко...
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они не за так это заявляли. ну и верю что не просто так(что коррупция была)
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я ролики його дивлюсь - Гончарук отримує багато епітетів) але Дуб брехло, подивись ролик за "Мішку" - купив Мерс Овоча, а перекуп "не знав" шо машині ціна 250к., а Дуб купив її за 17.... сміятись довго можна.
реально тупо наклав глядачам на голову. щей висрав - "такая у меня евр*йская удача". це взагалі тупо. навіть в коментах його обматюкали, правильно.
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офф топ
тут вата сильно оскорбляется.... Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський - Цензор.НЕТ 8666

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины сказал об этом в Польше на памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Освенцима.
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза. Их сговор первыми почувствовали Польша и её народ, сказал Владимир Зеленский. «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - приводит слова Зеленского интернет-издание strana.ua.
По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. «Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», - отметил Зеленского.
Президент Украины фактически признал совместную ответственность Германии и СССР за начало войны. При этом Зеленский на совместном брифинге с польским президентом Анджеем Дудой перечислил уроженцев Украины, которые ломали ворота концлагеря Освенцим. Но слов о советских войсках или солдатах красной Армии так и не прозвучало. Вместо этого Зеленский говорил о бойцах Первого украинского фронта и бойцах сотой Львовской дивизии под командованием полтовчанина. Таким образом отмечают политологи президент Украины встал на сторону Варшавы в историческом споре с Москвой и впервые возложил вину в развязывании Второй мировой войны и на СССР.
Также Зеленский заявил, что сторонам «удалось снизить градус эмоций относительно общего прошлого». Так, украинская сторона сняла мораторий на поисковые работы. Польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом станет восстановление польской стороны поврежденной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.
«Отныне в наших отношением мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину», - сказал Зеленский
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Ситник теж не встояв перед шарою! Шарове бухло, шарові квадроцикли, шаровий відпочинок! Маленьку з/плату отримує?! І за це повинен відповісти посадою! Тільки кого призначать, знов якогось шапкокрадівського бобіка?!
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Прошу президента Зеленського викинуть на х з ВР пана Дубинського бо він лжива с..ка і журналист-корупціонер (журношлюшка Коломойського)
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Скізь криворізько-харківська влада. НАБУ - Харків, ДБР-Харків, МВС (поліція, прикордонники, МЧС) - Харків, остальне Кривий Ріг з Харковим і Донецьком.
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По большому счету, у данной писанины, должен быть заголовок "Депутацьке звернення"
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Сытник много знает
Наверно, и про бубачкины делишки в курсе...
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Гнали,гнали Ситника в шию,а вигнати не можуть.Дуже він потрібний,тому і не сидить НІХТО.
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ну сытник морду нажрал уже, посадить никого не посадил, пора и менять, на такого же сытника- чтобы своих не трогал
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Сытнику пора на выход, вместе с футблистом из САП! В идеале бы кого нибудь из штатов, Канады на замену...
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Щодо Ситника, то справа проти нього шита білими нитками, та й суди у нас, скажимо так, занадто прихильні до Коломойского та Богдана.
Так що не вірю, а тим більше Дубинському. Тут явно кругом беніни вуха стирчать
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"Ігорь Валєрійович вже знайшов на місце Ситника нову гарну кандидатуру", - додав саша дубінський
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Антисоросёнок ********** Римского хочет быть!.
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младошлюха Карл Маркс джуниор , что то говорит о коррупции . Оба нах !
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