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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Франція (823) Донбас (13130) КПВВ (85) Леві Бернар-Анрі (1)

 Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Французький філософ, письменник, політичний журналіст Бернар-Анрі Леві поспілкувався з українськими прикордонниками, які несуть службу на КПВВ поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут", - з такими словами звернувся до прикордонників французький філософ, письменник, політичний журналіст Бернар-Анрі Леві поблизу лінії розмежування.

Він відомий в нашій країні та всьому світу своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати нашій державі у боротьбі за її права на свободу й незалежність.

Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування.

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Перший заступник начальника Східного регіонального управління ДПСУ – начальник штабу полковник Олександр Птиця наголосив: "Для прикордонників зі складу Об'єднаних сил основною під час виконання завдань в КПВВ є безпекова складова - протидія переміщенню через лінію розмежування зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів, а також - протидія проникненню представниками незаконних збройних формувань на контрольовану територію України".

Також він зазначив, що військовослужбовці Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил в першу чергу непокояться про життя й здоров'я цивільних осіб та, не зважаючи на провокативні дії представників російської окупаційної влади, роблять все задля того, аби громадяни не потрапили під ворожий обстріл.

Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії.

Також дивіться: Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його "детоксикації", - Порошенко в Брюсселі. ФОТО

Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 01
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 02
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 03
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 04
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 05
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 06
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 07
Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172250
 
   
 Топ коментарі
 
А от философ МАКРОН другой думки...
Он у любую секунду готов припасть к туфлю деда ХУни и отлобызать его до блеска...
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всем интересно посмотреть какие хорошие условия для врагов Украины, пособникам и их родственникам предоставила зевласть.
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отдельно отметил как позитив - обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения. Источник: https://censor.net.ua/p3172250
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піставатий ваш пхілосопх
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то воно приперлось потрахатись з українками
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7042
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И за этим добром перется через пол Европы? Тратить кучу бабла на переезды и т.п?
АЛЕША!)))
ТЫ АЛЕНЬ!)))
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Привстань с бутылки и верни через отверствие на место свои мозги!)))
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о! сруська націАнальна традіція! Ти каждий день так собі моск поправляєш?
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Зє!ля йєму наобісчал такого, шо он сорвался. В рєалє - вот такая гугль-пєрєвоччіца
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???
Ты дурачек? Или это состояние для тебя нормальное?
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командіровочні в охвісі пріЗє!дєнта получиш
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А от философ МАКРОН другой думки...
Он у любую секунду готов припасть к туфлю деда ХУни и отлобызать его до блеска...
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сам пан жене, макар теля пасе, піп сіль тре
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всем интересно посмотреть какие хорошие условия для врагов Украины, пособникам и их родственникам предоставила зевласть.
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хранцус приїхав наводити екзістенціяльні мости з урускім міром
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А куди ж ще у пошуках істини податися філософу? Правильно! У край неляканих ідіотів! Тут для філософів роботи повно і є можливості стати безсмертним.
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у хранцуського пхілосопа крізіс жанра - поїхав на передок ощутіть бійєніє жизні і смєрті
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Леви говорил о российской агрессии в Украине на самых знаковых публичных площадках Европы, за что стал невъездным в рашку
Леви известен своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость.
Он - первый француз, выступивший в 2014 году на Майдане.
Кроме того, Леви является одним из самых влиятельных мыслителей, которые противостоят евроскептицизму и аргументам вроде "Европа не имеет альтернативы сотрудничеству с путинской Россией".
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після поєздок цього йюдейського пхілосопа с гнуснимі мєтодамі в Джоржію 888 Еуропа визнала грузін агрєсорами. Так шо осторожно з цим соціялістом-баяністом
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