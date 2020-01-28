 Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут", - з такими словами звернувся до прикордонників французький філософ, письменник, політичний журналіст Бернар-Анрі Леві поблизу лінії розмежування.

Він відомий в нашій країні та всьому світу своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати нашій державі у боротьбі за її права на свободу й незалежність.

Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування.

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Перший заступник начальника Східного регіонального управління ДПСУ – начальник штабу полковник Олександр Птиця наголосив: "Для прикордонників зі складу Об'єднаних сил основною під час виконання завдань в КПВВ є безпекова складова - протидія переміщенню через лінію розмежування зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів, а також - протидія проникненню представниками незаконних збройних формувань на контрольовану територію України".

Також він зазначив, що військовослужбовці Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил в першу чергу непокояться про життя й здоров'я цивільних осіб та, не зважаючи на провокативні дії представників російської окупаційної влади, роблять все задля того, аби громадяни не потрапили під ворожий обстріл.

Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії.

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